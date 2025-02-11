Як захистити бізнес: виклики та можливості у воєнний час

Війна зробила питання захисту бізнесу актуальним, як ніколи раніше. Руйнування підприємств, втрати активів, невизначеність майбутнього – ці виклики вимагають системних рішень. І хоча повної безпеки від воєнних загроз наразі немає, є способи зменшити їхній вплив і забезпечити стабільність бізнесу. Зокрема, за допомогою страхування

Що змінилося у страхуванні бізнесу?

За словами директора з корпоративного бізнесу ІНГО Андрія Семченка, страхування воєнних ризиків (PVI) існувало і раніше. Покриття охоплювало війни, тероризм і громадські заворушення. Після 2014-го українські страхові компанії надавали такі рішення завдяки західним перестраховим компаніям. Проте після повномасштабного вторгнення іноземні перестраховики припинили роботу в Україні, оскільки війна вже стала реальністю, і приймати такі ризики стало для них надто складно.

Експерт вважає, що з того часу попит на страхові продукти значно зріс, але важливо розуміти, що страхування – це не панацея, а інструмент, який допомагає уникнути негативних наслідків. «Компанії, які звертаються за покриттям, вже зрозуміли головне: ризик воєнних втрат тепер не гіпотетичний сценарій, а реальність, яка потребує плану дій», – пояснює експерт.

Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу ІНГО

Українські страховики намагалися своїми силами забезпечити таке покриття, але їхні можливості обмежені. Минулого року ситуація почала покращуватися. Важливою подією наприкінці 2024 року стало рішення Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і міжнародного страхового брокера «Аон» надати гарантії на €110 млн для покриття воєнних ризиків в Україні. Завдяки цьому ІНГО має можливість оперувати покриттям у сумі €50 млн, що є найбільшим лімітом серед українських страховиків. Програма покриває ризики для внутрішніх перевезень вантажів, пошкодження автотранспортних засобів (зокрема аграрної та спеціальної техніки) та залізничного рухомого складу з можливістю розширення на ширший спектр активів залежно від попиту ринку.

Вже на початку цього року зі спеціальною пропозицією кредитування вийшов Банк Кредит Дніпро. Це практичне рішення, спрямоване на підтримку малого бізнесу, а саме кредитування бізнес-нерухомості та обладнання. Воно діє у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» і пропонує підприємцям не лише вигідне фінансування, а й страхування від ІНГО на рік.

«Ця програма для тих, хто сумнівається, чи варто ризикувати інвестиціями під час війни. Ми даємо можливість підприємцю працювати, знаючи, що у разі непередбачуваних подій він не втратить свій бізнес», – коментує Семченко.

Захист логістики

Логістика – одна з найбільш уразливих сфер. Бізнес змушений знаходити способи забезпечити безпеку вантажів.

«Перевезення в зоні бойових дій – це завжди ризик, і він не лише фінансовий, а й репутаційний. Якщо товар не доїде до клієнта, бізнес може втратити ринок», – говорить експерт.

Саме тому страхові компанії пропонують покриття, що враховує воєнні ризики. Серйозною проблемою для всіх учасників логістичних процесів стали обстріли портової інфраструктури і не тільки. З одного боку, це призводить до підвищеного попиту на страхові рішення, які враховують загрози пошкодження складів, контейнерів та іншої логістичної інфраструктури. А з іншого – ускладнили можливості страхового захисту, процес визначення ризиків і надання покриття.

Агробізнес і страхування: чи є захист від війни?

Аграрний сектор – одна з важливих галузей, яка зазнає серйозної шкоди. Окупація територій, мінування полів, знищення врожаю – це загрози, яких українські фермери не знали раніше.

«Ми не можемо вплинути на перебіг війни, але можемо допомогти аграріям мінімізувати наслідки», – зазначає Семченко.

За його словами, окремі страховики сьогодні страхують ризики пошкодження посівів у результаті подій, що прямо чи опосередковано стали наслідком воєнних дій. Водночас залишаються актуальними класичні ризики. Посилився негативний вплив кліматичних змін. Минулого року ІНГО сплатила рекордні страхові відшкодування аграріям – понад 231 млн грн за сезон. 97% аграріїв, які були учасниками програми «Метеозахист» від компанії «Сингента», отримали страхові відшкодування через надзвичайно посушливий і спекотний сезон у період цвітіння та наливу зерна. Це в 10 разів більше, ніж у попередній період, і найбільше за весь час роботи програми з 2016 року.

Чи є майбутнє у страхування воєнних ризиків?

Семченко вважає, що війна назавжди змінила український страховий ринок. «Раніше страхування воєнних ризиків було актуальним переважно для великих системних компаній, які мають страхових брокерів або власні підрозділи ризик-менеджменту, а також для випадків залучення великих іноземних інвестицій, коли наявність такої страховки була вимогою кредиторів. Тепер коло зацікавлених значно розширюється. Із високою ймовірністю страхування воєнних ризиків стане обов’язковою умовою для всіх нових великих інвестицій як на етапі будівництва, так і під час експлуатації інвестиційних проєктів», – підсумовує він.