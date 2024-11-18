Activitis та Проєкт «Інвестиції для стійкості бізнесу» спільно фінансують інноваційну програму факторингу eDilo для українських ММСП

Платформа eDilo, розроблена фінансовою компанією Activitis за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR), просуває інноваційну програму «eDilo – B2B факторинг». Ця ініціатива надасть доступ 450 українським мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) до беззаставного фінансування за доступною ціною, що дозволить їм купувати товари в розстрочку та фінансувати свою діяльність.

Запущена в травні 2024 року, програма «eDilo – B2B факторинг» надає фінансову підтримку ММСП за рахунок оплати за продукцію з відстрочкою платежу або частинами, тим самим збільшуючи операційний грошовий потік для компаній. Програма дає можливість продавцям продавати свої товари в розстрочку й одразу отримувати оплату завдяки фінансуванню дебіторської заборгованості (факторингу). Activitis фінансує продавців за зниженою комісією за рахунок часткової компенсації, яка забезпечується Проєктом IBR. Це робить платформу eDilo та її сервіси вигіднішими для підприємств і допомагає їм уникати розривів ліквідності та прискорювати їхній товарообіг.

Програма також є вигідною для покупців-ММСП, оскільки дозволяє їм купувати товари та обладнання з відстрочкою платежу та можливістю розрахунку протягом шести місяців. Такий гнучкий підхід дає змогу компаніям долати тимчасові фінансові труднощі та використовувати капітал для зростання та відновлення, уникаючи відволікання з обігу великих сум одразу. Покупці також отримують кешбек, якщо своєчасно вносять оплату за угодами, укладеними на платформі eDilo. Компанії, які найняли двох і більше працівників або жінок у структурі власності, мають право на додаткові кешбеки. Максимальний розмір такого кешбеку – 12% від суми B2B-угоди.

Угоду між Activitis та Проєктом IBR підписано в травні 2024 року, що дозволить ММСП отримувати доступ до послуг торгового фінансування на пільгових умовах на платформі eDilo до 1 листопада 2025 року. На сьогодні програма вже посприяла укладанню 50 угод на суму понад 32 млн грн у різних секторах, включаючи сільське господарство, харчову промисловість, оптову та роздрібну торгівлю, медичну галузь і виробництво обладнання.

«Наша місія – зробити фінансування більш доступним для мікро-, малих та середніх підприємств. Завдяки спільній програмі співфінансування з Проєктом «Інвестиції для стійкості бізнесу», вони можуть скористатися додатковим фінансовим інструментом для розвитку своєї справи: швидко, зручно і за доступною ціною», – зазначив Павло Матіяш, генеральний директор фінансової компанії Activitis.

«Проєкт «Інвестиції для стійкості бізнесу» системно підтримує розвиток факторингу в Україні. Цей інструмент допомагає бізнесу уникати касових розривів, швидше отримувати кошти за відвантажену продукцію та вивільняти додатковий капітал. Тому подібні програми співфінансування дуже затребувані та дозволяють ММСП залучити додаткове фінансування», – наголосив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу».

Більше інформації про платформу eDilo на сайті.

Про Activitis Activitis – компанія, яка створює рішення для фінансування ММСП, а також надає послуги торгового факторингу. Activitis вірить в українські ММСП як в основу для перезапуску економіки та регіонального розвитку. Activitis дотримується всіх необхідних стандартів і має відповідні ліцензії у сфері фінансових послуг, які регулярно оновлює та підтверджує згідно з вимогами регулятора. Компанія, яка спеціалізується на цифрових фінансових продуктах і повністю дистанційному наданні послуг, активно використовує передові технології для забезпечення ефективності, якості та безпеки своїх рішень. Більше інформації можна отримати на вебсайті компанії. Читати більше Згорнути

Про Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR) – це п’ятирічна програма, яка впроваджується компанією DAI Global, підтримує системні зміни в економіці України і збільшує пропозицію фінансування, доступного для українського бізнесу. Проєкт IBR має на меті трансформувати фінансовий сектор країни у добре функціонуючий і конкурентний ринок, який відповідає стандартам Європейського союзу і є інтегрованим у міжнародні фінансові системи, водночас безпосередньо надаючи фінансування підприємствам для забезпечення сталого економічного зростання в Україні. Для отримання додаткової інформації про діяльність USAID IBR в Україні відвідайте сторінку у Фейсбуці. Читати більше Згорнути