Бути на крок попереду. Про що говорили на AI Summit 2025

27 листопада Forbes Ukraine провів у Львові подію AI Summit. Саміт зібрав провідних підприємців, науковців та технологічних лідерів і понад 300 гостей. Вони обговорили, які реальні результати штучний інтелект (ШІ) дав у бізнесі, як змінюється роль людини та культури в епоху ШІ, де проходить межа між можливостями, ризиками та регуляціями.
Ключові тези:
«Найпростіший спосіб убезпечити себе від ШІ-революції – стати її частиною», – сказав В’ячеслав Дрофа, CPO IT-компанії Alty. Лідери Big Tech погодилися, що штучний інтелект остаточно вийшов з фази «хайпу», перейшовши до етапу цілеспрямованого впровадження. Generative AI дає швидкий, але лімітований ефект, тоді як справжня революція – у складних математичних моделях (Deep Search, агенти). Ключові виклики: проблема «галюцинацій», потреба у критичному мисленні й інтеграція AI як нової бізнес-культури. Керівництво компаній має усвідомити: успіх ШІ – це не IT-питання, а стратегічне рішення борда.
«Україна може зробити значний внесок у зусилля ЄС із застосування штучного інтелекту у фізичному світі», – сказала Лучіла Сіолі, директорка AI Office Європейської комісії. Україна має потужний ІТ-талант і є ключовим партнером для ЄС. Ключова ніша для України – робототехніка. Сіолі порадила інтегруватися через Horizon Europe, кооперуватися з європейськими компаніями у робототехніці та гармонізувати національне законодавство з AI Act для швидкої інтеграції.
Успіх ШІ-проєктів із позитивним ROI залежить від правильного балансу інвестицій у культуру та підготовку даних. Бізнесам з обмеженими ресурсами варто сфокусуватися на бек-офісі (процесах), де вищий ROI і менші ризики, аніж у «сексі» фронтенд-рішеннях. Починати з людей: надати безпечні інструменти, встановити рамки та впровадити практичне навчання (гейміфікація, AI-квести), щоб співробітники зрозуміли, як використовувати AI для автоматизації. Готуватися до майбутнього (Agentic Workforce) через опис процесів і цифровізацію, забезпечуючи ШІ необхідним бізнес-контекстом і даними.
«Штучний інтелект дає доступ до величезної кількості знань. І це дурість не використовувати цю можливість», – вважає Євгеній Хоменко, R&D-директор Nova. Компанії традиційного сектора («Аврора», Nova, Ukrsibbank) активно використовують ШІ для автоматизації рутини та зростання продуктивності. Наприклад, вони запроваджують Computer Vision (для контролю стандартів відділень, аналізу трафіку та розпізнавання документів) і генеративний AI (для оптимізації логістики, створення «розумних баз знань» і прискорення HR-процесів). ШІ дозволяє поліпшити процеси у 10 разів. Ключовий виклик: кібербезпека та законодавчі регуляції.
Як не розучитися вчитися? Барбара Оклі, професорка інженерії в Університеті Окленда, запевнила, що в еру ШІ актуальні старі методи навчання: практика, повторення, самотестування. Використовуйте ШІ як інструмент самоперевірки, а не як заміну знань. Критично важлива перевірка його результатів. Щоб розвинути креативне мислення, практикуйте дифузний режим (час для «нудьги» без гаджетів). Будьте завжди готові до інтелектуального дискомфорту, це забезпечить ваше ментальне зростання.
AI Summit у Львові довів, що штучний інтелект стає не просто технологічною надбудовою, а фундаментом нової бізнес-культури, де головним активом залишається людина, здатна критично мислити та керувати складними алгоритмами. Тож головне домашнє завдання для лідерів – будувати культуру, де ШІ є потужним інструментом у руках навчених і креативних фахівців.
