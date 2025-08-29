Чи є майбутнє у вищої освіти?

Освітяни, інноватори та підприємці зустрілись 27 серпня у Києві на першій конференції Forbes University. Діалоги на сцені та поза нею були присвячені трансформації університетів та співробітництву бізнесу і вишів.

Підприємці заходять в університети. Демографічна криза та кадровий голод змушують шукати нових фахівців, а екзистенційна загроза – будувати інституції, що допоможуть вистояти.

Підприємниця Лідія Білас у приватній освіті понад 10 років. Два терміни поспіль вона працює сенаторкою УКУ. Меценатка та підприємниця Ірина Іванчик – почесна сенаторка УКУ та членкиня наглядової ради Києво-Могилянської академії.

Що люди з бізнес-досвідом роблять у наглядових радах? Впроваджують корпоративні принципи управління та допомагають обмежити владу і волю ректора, пояснює Іванчик. «Це сучасний спосіб управління», – додала вона у діалозі з радником міністра освіти та науки Михайлом Винницьким.

Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine; Михайло Іван Винницький, радник міністра освіти і науки України; Ірина Іванчик, членкиня наглядової ради Києво-Могилянської Академії, сенаторка УКУ

Уповноважена наглядова рада – важливий, але недостатній елемент успіху, додає Винницький. Лише нею трансформувати виші неможливо. Велике завдання – змінювати внутрішню культуру управління.

Цим уже майже два роки займається колишній СЕО Carlsberg Ukraine і «Київстару» Петро Чернишов. Він голова наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ). Його позиція – реформа окремо взятого університету неможлива, треба реформувати всю систему. «Українська система вищої освіти – як покинутий супермаркет: фасад блищить, а полиці порожні», – вважає Чернишов.

Петро Чернишов, голова наглядової ради Київського авіаційного інституту

Бізнеси співпрацюють із вишами і більш точково. Genesis, «Інтерпайп», Ajax Systems, «Генерал Черешня» відкривають лабораторії, готують до університетів школярів і вчать майбутніх інженерів.

Важливий фактор – безпека. Ректор СумДУ Василь Карпуша розповів, як університет за 40 км від кордону з ворогом став «університетом-підприємством»: у 2024 році обсяг замовлень бізнесу на прикладні дослідження сягнув 154 млн грн – удвічі більше, ніж до війни, і 22% усього бюджету СумДУ.

Ірина Вольницька, президентка SET University; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Наталя Шаховська, ректорка «Львівської політехніки»

Як не програти гонку ШІ? Президент KSE Тимофій Милованов упевнений: роль викладача зміниться. Він стане дизайнером курсів, а не лише адміністратором. У KSE вже тестують курс із соціології, де «викладає» штучний інтелект із персоною ректора Тимофія Бріка.

Анастасія Громова, директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом в МХП; Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки; Ярослав Притула, перший проректор УКУ

Заключний блок «Інновації» відкрив keynote Бена Нельсона, засновника Minerva University. Його послання – майбутнє освіти треба будувати на мудрості, а не сертифікаціях. «Якщо це вдасться, ми отримаємо світ надзвичайних людей, які системно мислять і розуміють наслідки власних дій», – сказав він.

Бен Нельсон, засновник Minerva University

