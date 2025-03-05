Новий випуск Forbes Ukraine. Три роки війни: як змінилася економіка України та хто веде її вперед

Три роки великої війни кардинально змінили Україну. Війна перекроїла не лише мапу країни, а й економічний ландшафт, бізнес-підходи, міжнародні ринки та суспільні цінності. За 1100 днів боротьби українська економіка зазнала безпрецедентних трансформацій, які визначатимуть її майбутнє на десятиліття вперед.

Новий випуск Forbes присвячений цим змінам. Ми дослідили, як країна вистояла, які виклики подолала, що стало новою реальністю для бізнесу та які можливості відкриваються в умовах війни.

На обкладинці — відображення великого спротиву та боротьби по всій лінії фронту і в тимчасово окупованих ворогом українських містах, де кращі з нас здійснюють прямий спротив ворогу.

1100 днів боротьби: як війна змінила економіку та бізнес

За три роки війни Україна втратила частину промислових об’єктів і підприємств. Однак економіка не зупинилася. Бізнес шукав нові рішення, ринки, виробничі можливості.

Ми аналізуємо, як формується нова промислова мапа країни: які галузі залишилися життєздатними, які трансформувалися, а які отримали несподіваний поштовх до зростання. Енергетика, військово-промисловий комплекс, ІТ, агросектор та переробна промисловість – що відбувається у цих сферах, хто став драйвером змін та які стратегічні висновки робить бізнес?

Одне з ключових питань – як підприємці адаптувалися до реалій воєнного часу. Розповідаємо про компанії, котрі змогли не лише втриматися, а й розширити діяльність, знайти нові ніші та ринки. А також про те, що допомагає українському бізнесу виживати в умовах постійної загрози та які рішення виявилися найефективнішими.

У матеріалах випуску – унікальний погляд на економіку з лінії фронту. Як війна змінила систему постачання, ринок праці, інфраструктуру? Як мобілізація вплинула на підприємства, що досі працюють у регіонах, де тривають бойові дії?

Рейтинг 50 найбільших експортерів України

Попри блокаду портів, логістичні труднощі та руйнування виробничих потужностей, український експорт вистояв. У цьому випуску Forbes публікує традиційний рейтинг найбільших експортерів країни.

Ми досліджуємо, які компанії залишаються лідерами, хто втратив позиції, а хто вирвався вперед. Як бізнес перебудовує логістичні маршрути? Які ринки стали ключовими для українського експорту? Чи з’явилися нові гравці, які можуть вплинути на баланс сил у майбутньому?

Окремо аналізуємо, як змінився попит на українську продукцію у світі, які ніші залишаються перспективними та які економічні реформи необхідні для розвитку експорту.

Ще у номері:

вплив війни на ключові сектори економіки; як змінюється роль держави в бізнесі та економічному розвитку; нові реалії для малого та середнього бізнесу; інновації, що допомагають виживати в умовах війни.

Чому варто прочитати перший випуск 2025 року

Цей номер Forbes – історія про стійкість, адаптацію та стратегічне бачення майбутнього. Ми говоримо про тих, хто, попри всі труднощі, будує економіку та створює фундамент для повоєнного відновлення країни.

Замовляйте новий випуск Forbes уже сьогодні. Це журнал для тих, хто хоче розуміти, що відбувається в економіці, бізнесі та суспільстві і які можливості відкриваються в часи глобальних викликів.