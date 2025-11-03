Підсумки конференції «Forbes Banker»: фінанси майбутнього

У Києві 31 жовтня вперше пройшла Forbes Banker – банківська конференція під брендом Forbes Ukraine. Подія зібрала ключових гравців фінансової індустрії – власників і топменеджерів банків, керівників небанківських фінансових установ, регуляторів, технологічних інноваторів, а також CFO, COO великих українських компаній, що на боці клієнта приймають рішення про співпрацю з банками.

Конференцію відвідали майже 300 гостей і 25 спікерів та спікерок. Обговорювали ситуацію з кредитуванням, розвиток приватного банкінгу та практики корпоративного кредитування у великих угодах, технологічні й бізнес-моделі, які змінюють фінансовий ландшафт України та світу.

Ключові тези:

«Кредитування відновлюється з темпом більше 30% рік до року. І це хороша новина», – сказав Андрій Пишний, голова НБУ. За його словами, банки знижують кредитні стандарти, і це загострює конкуренцію за клієнта, що є позитивним сигналом.

Андрій Пишний, голова НБУ

Бюрократія банкірів, малі ліміти на одного позичальника, обережна ризик-політика банків, суворий підхід до компаній, що постраждали від війни, відсутність синдикатів – головні проблеми, які бачать фінансові директори великих компаній. «Зробити регуляторні винятки для компаній, що постраждали від війни», – порадив Микита Грубов, CFO «Нібулон». «Впроваджувати smart-рішення і позбавлятися бюрократії», – додав Назар Купибіда, CFO ОККО.

Микита Грубов, CFO «Нібулон»; Назар Купибіда, CFO ОККО; Сергій Кузьменко, директор з фінансів та економіки «Інтерпайп»; Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank

Євген Заіграєв (ПриватБанк), Євген Мʼячин (Ощадбанк) та Наталія Гуріна (Райффайзен Банк) розповіли, що шукають клієнтів, які мають чітке бачення та віру в проєкт, готові бути прозорими, мають гарну репутацію та добре підготували проєкт. Сфери, на які дивляться банкіри: воєнно-промисловий комплекс, defence-tech, енергетика, аграрна галузь, малий і середній бізнес.

Любов Петрушко, програмна редакторка Forbes Ukraine; Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ; Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку; Євген Мʼячин, директор департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку

«Об’єднайте зусилля і сформулюйте один загальний меседж? щоб донести його до інвесторів», – порадила Катерина Говіна, співзасновниця AMLYZE. Вона розповіла про те, як Литва перетворилась у фінансову «Силіконову долину» Європи. Основні кроки: координація між державним сектором і бізнесом, прискорення ліцензування та надання FinTech-компаніям прямого доступу до платіжної інфраструктури.

Єкатерина Говіна (Jekaterina Govina), співзасновниця AMLYZE

Як FinTech змушує банки змінюватися? Це обговорили Сергій Макаренко (ПриватБанк), Ігор Сироватко (NovaPay) та Христина Кармазіна (Банк Власний Рахунок). «Клієнт обирає сервіс, який швидко розв’язує його потребу. Йому важливий зручний додаток, а не банківська ліцензія «під капотом», – сказала Кармазіна. Перемога залежить не від форми (банк чи не банк), а від швидкості, цінності, стабільності бренду та глибокої інтеграції у повсякденне життя клієнта.

Олександр Ніколайчик, партнер Sayenko Kharenko; Ігор Сироватко, СЕО NovaPay; Сергій Макаренко, merchant solutions ПриватБанку; Христина Кармазіна, CEO Банк Власний Рахунок

Під час події відбулася презентація спеціального додатку до журналу Forbes «Хто є хто в українському банкінгу». Проєкт представив 525 головних людей в банківському секторі країни і дослідив, які страхи, виклики та рішення мають люди, що впливають на розвиток банківської галузі.

