Стійкість, стратегія, інвестиції: про що говорили на форумі Forbes Money

Йти вперед, попри все, з терпінням і оптимізмом. Саме такий настрій транслювали 32 спікери зі сцени.

Міністр фінансів Сергій Марченко визнає: бюджет-2024 потребує перегляду на 400–500 млрд грн, але не за рахунок підвищення податків.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 30 травня 20 найефективніших банків країни 2025

Сергій Марченко, міністр фінансів України

«Зараз саме час будувати великі проєкти», – впевнений Ігор Мазепа, засновник Concorde Capital. Його компанія вже цьогоріч вкладе €120 млн у нові енергетичні потужності. Що стримує більшість інвесторів від започаткування масштабних проєктів? Доступ до проектного фінансування та відсутність довгострокової передбачуваності. Але це не привід стояти осторонь. «Шукати ніші, запускати пілоти з окупністю три–п’ять років – це сьогодні вірний шлях», – пояснив Олексій Тимофєєв, член ради директорів BGV Group Management.

Ігор Мазепа, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital; Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine; Олексій Тимофєєв, член ради директорів BGV Group Management

«Я інвестую – я в грі», – формула, яку озвучив Сергій Тігіпко, засновник групи ТАС. У 2024-му його група проінвестувала $140 млн. У 2025-му – план на $180 млн. Порада підприємця: зберігайте оптимізм, бережіть ім’я, будьте терплячими. «Ми дочекаємось моменту, коли інвестори повернуться – і ми продамо дуже дорого. З повагою до наших грошей і до нашої праці», – сказав він.

Сергій Тігіпко, засновник TAS Group

Як приймаються рішення про M&A в реальному житті? Про це говорили Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку «Київстару», і Дмитро Зозуля, заступник голови правління МХП. Вони поділились критеріями вибору компаній, які варто купувати, і ніш, що виглядають перспективно.

Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine; Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку компанії «Київстар»; Дмитро Зозуля, заступник голови правління МХП

«Великі угоди не базуються на інтуїції», – наголосив Володимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Україна. Разом із Михайлом Шелембою, CEO DVL, та Василем Даниляком, CEO OKKO, він обговорив, як саме мислять ті, хто підписує чеки на десятки мільйонів. Розрахунки. Стратегія. Логіка. Троє учасників цієї панелі у 2024 році інвестували сумарно близько $500 млн.

Василь Даниляк, CEO OKKO; Володимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Україна; Михайло Шелемба, CEO групи компаній DVL

Це лише частина інсайтів, які пролунали на Forbes Money. До зустрічі у 2026-му – з новими кейсами та інвесторськими проривами.

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