Анна Хаустова – засновниця Corcel Group, підприємниця з 16-річним досвідом у логістичному бізнесі, яка налагоджує ефективні партнерства з українськими та міжнародними компаніями. У портфелі її клієнтів – понад 1500 бʼюті-брендів, включно з провідними світовими іменами.
Глибоке занурення Анни Хаустової в індустрію краси з часом переросло у справжню пристрасть, що й надихнуло її на запуск YouTube-проєкту Beauty PRO. Це платформа для відвертих розмов про естетику, біохакінг, новітні продукти й інновації в медицині краси.
Серед гостей проєкту – відомі співачки, блогери, телеведучі та експерти, які формують нову культуру ставлення до зовнішності, здоров’я та віку. Гостею першого випуску Beauty PRO стала співачка Тіна Кароль, другого – Василь Тимошенко, лідер думок, продюсер, автор YouTube-каналу, а третього – відеоблогерка Раміна Есхакзай.
Forbes BrandVoice розповідає, як Анна Хаустова трансформує досвід у логістиці на користь розвитку українського бʼюті-контенту та будує платформу, що об’єднує бізнес, естетику й натхнення.
Про Анну Хаустову та Corcel Group
Анна Хаустова народилася у Харкові. За освітою – перекладач з іспанської мови. У 2008 році заснувала ТОВ «Корсель», логістичну компанію, місією якої є створення робочих місць в Україні та розвиток логістики Європи на ринку України.
На сьогодні компанія надає логістичні, складські й експедиторські послуги та має офіси в Україні, Іспанії та Польщі. В Corcel Group працює 150 людей. Нещодавно Анна Хаустова оголосила про запуск академії Corcel Group.
Про ідею проєкту
Повага до жіночої краси для Анни почалася ще з бабусі, яка навчила її головному принципу: незалежно від обставин потрібно знаходити час і сили піклуватися про себе. Адже зовнішній догляд – це не рутина, а спосіб підтримувати внутрішній баланс і силу духу. Цей простий, але глибокий урок залишився з Анною на все життя.
Щоденні ритуали – акуратна зачіска, легкий макіяж, улюблені косметичні засоби – стали для неї і способом виглядати добре, і джерелом впевненості у собі, якій вона могла довіряти навіть у найскладніші моменти. «Навіть у напружені дні мене підтримували прості дії, які я виконувала інтуїтивно, – догляд, невелика приємність для себе. Це допомагало відновити сили та зберегти внутрішню гармонію», – ділиться підприємниця.
З роками, після численних досягнень і побудови надійної команди, Анна усвідомила, що хоче передати іншим не лише свій бізнесовий досвід, а й ті цінності, які допомогли їй знайти і зберегти силу, красу та жіночу самодостатність. Саме тому Beauty PRO став для неї майданчиком, де вона може поділитися цими ідеями. «Ми говоримо радше не про косметику, а про впевненість у собі, адже саме вона є фундаментом гармонії в житті жінки: у сім’ї, стосунках, у професії. І мені дуже хочеться, щоб це відчуття надихало і підтримувало інших».
Про місію
Beauty PRO – це передусім соціальний, а не комерційний проєкт. Його головна мета – робити корисне і важливе для суспільства, особливо в умовах війни, коли підтримка стає життєво необхідною. Анна Хаустова активно допомагає українським військовим: всі кошти, зароблені в межах проєкту, спрямовуються на підтримку Збройних сил України. Окрім цього, вона опікується кількома дитячими будинками.
«Нині на передовій і в тилу дуже багато потреб, і я хочу бути причетною до їхнього вирішення, – пояснює Хаустова. – Це історія не лише про красу, а й про настрій, підтримку і можливість подарувати комусь трохи тепла. Саме тому Beauty PRO – на сто відсотків соціальний проєкт».
Про вибір косметики
Для Анни Хаустової вибір косметичних продуктів – це не сліпе слідування трендам, а усвідомлений стиль життя. «Одним із моїх улюблених занять є відкриття нових брендів доглядової косметики, – каже засновниця каналу Beauty PRO. – Вибираю продукти винятково за рекомендаціями лікарів, з якими співпрацюю у професійному колі. Якщо чую, що певний засіб дійсно ефективний, обов’язково тестую його на собі».
Нині Анна більше звертає увагу на склад і походження продукції, ніж на упаковку чи яскравий маркетинг, і особливо цінує українські бренди. «В Україні є якісні продукти, і я із задоволенням ділюся цими відкриттями з іншими жінками. Таким чином я також підтримую наших виробників», – додає вона.
Про красу
Для Анни Хаустової краса починається не із зовнішності, а з внутрішнього відчуття гармонії. «Красива людина – це не та, що відповідає якимось стандартам. Це та, яка розуміє свої цілі, знає, чого хоче, і діє усвідомлено. Для мене краса – про баланс між роботою, родиною, хобі й особистим розвитком», – каже Анна.
Втім, вона визнає: такий підхід прийшов не відразу. «Більшу частину життя я була трудоголіком, майже весь час приділяла роботі. На себе його майже не залишалося. Але я не шкодую: ці роки були інвестицією в майбутнє – у себе, свою команду, близьких і сенси, які для мене важливі», – пояснює Хаустова.
Сьогодні вона свідомо практикує баланс і вважає, що справжня краса – це поєднання внутрішньої сили та щирого бажання робити добрі справи. «Краса – поняття суб’єктивне. Але я точно знаю, що завжди намагалася приносити користь і створювати щось цінне. І щаслива, що зараз маю змогу продовжувати це робити», – додає Анна.
Раміна Есхакзай
журналістка, авторка та ведуча YouTube-проєкту Ramina
Я завжди любила проєкти про красу – особливо ті, де можна знайти щось справді корисне: поради щодо догляду за шкірою, здоров’я, бʼюті-лайфхаки. Тому коли мене запросили до Beauty PRO, я із задоволенням погодилася.
На мій погляд, доглянута жінка – це передусім здорова жінка. Та, яка слідкує за собою, проходить чекапи, розуміє потреби тіла, компенсує дефіцити, піклується і про фізичне, і про ментальне здоров’я. У підлітковому віці мені здавалося, що краса – це про «замаскувати». А зараз я думаю, що справжня розкіш – це мати шкіру, яку не потрібно приховувати. Чисте волосся, легкий догляд, відчуття себе – цей тренд на натуральність мені дуже відгукується. При цьому я не проти пластики, адже іноді хірургічне втручання справді розвʼязує фізичні або психологічні проблеми.
На жаль, в Україні досі працює логіка «краса заради краси», а не здоровʼя. І я це щоразу відчуваю на собі: щойно схудну на 10 кг й отримаю запити від брендів купальників, косметики, одягу. А варто трохи набрати – і більшість із них зникає. Хоч я не змінюю ані контент, ані аудиторію, ані себе як людину. Це ще раз підтверджує: у публічному просторі досі краще «продається» худоба, ніж жінка, яка просто комфортно почувається у своєму тілі.
Це і є історія про глибоку зацикленість на жіночому тілі, яка досі не відпускає публічний простір. Саме тому мені важливо брати участь у таких проєктах, як Beauty PRO – не для того, щоб створити ще один глянцевий продукт, а щоб говорити чесно: краса буває різною. І починається вона не з обкладинки, а з турботи про себе – глибокої, регулярної, усвідомленої.
Олена Мусієвська,
креативна директорка Beauty PRO
Beauty PRO – це проєкт-інвестиція в кожну жінку, яка прагне розкрити свій потенціал краси та внутрішньої гармонії. Це платформа знань і практик, що допомагає досягти результатів і відчути впевненість у собі. Я пишаюсь тим, що була залучена до створення інструменту, який реально змінює життя, і рекомендую його кожній, хто цінує якість і професіоналізм.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.