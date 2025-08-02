Анна Хаустова – засновниця Corcel Group, підприємниця з 16-річним досвідом у логістичному бізнесі, яка налагоджує ефективні партнерства з українськими та міжнародними компаніями. У портфелі її клієнтів – понад 1500 бʼюті-брендів, включно з провідними світовими іменами.

Глибоке занурення Анни Хаустової в індустрію краси з часом переросло у справжню пристрасть, що й надихнуло її на запуск YouTube-проєкту Beauty PRO. Це платформа для відвертих розмов про естетику, біохакінг, новітні продукти й інновації в медицині краси.

Серед гостей проєкту – відомі співачки, блогери, телеведучі та експерти, які формують нову культуру ставлення до зовнішності, здоров’я та віку. Гостею першого випуску Beauty PRO стала співачка Тіна Кароль, другого – Василь Тимошенко, лідер думок, продюсер, автор YouTube-каналу, а третього – відеоблогерка Раміна Есхакзай.

Forbes BrandVoice розповідає, як Анна Хаустова трансформує досвід у логістиці на користь розвитку українського бʼюті-контенту та будує платформу, що об’єднує бізнес, естетику й натхнення.

Про Анну Хаустову та Corcel Group Анна Хаустова народилася у Харкові. За освітою – перекладач з іспанської мови. У 2008 році заснувала ТОВ «Корсель», логістичну компанію, місією якої є створення робочих місць в Україні та розвиток логістики Європи на ринку України. На сьогодні компанія надає логістичні, складські й експедиторські послуги та має офіси в Україні, Іспанії та Польщі. В Corcel Group працює 150 людей. Нещодавно Анна Хаустова оголосила про запуск академії Corcel Group. Читати більше Згорнути

Анна Хаустова. Фото Сергій Пірієв

Про ідею проєкту

Повага до жіночої краси для Анни почалася ще з бабусі, яка навчила її головному принципу: незалежно від обставин потрібно знаходити час і сили піклуватися про себе. Адже зовнішній догляд – це не рутина, а спосіб підтримувати внутрішній баланс і силу духу. Цей простий, але глибокий урок залишився з Анною на все життя.

Щоденні ритуали – акуратна зачіска, легкий макіяж, улюблені косметичні засоби – стали для неї і способом виглядати добре, і джерелом впевненості у собі, якій вона могла довіряти навіть у найскладніші моменти. «Навіть у напружені дні мене підтримували прості дії, які я виконувала інтуїтивно, – догляд, невелика приємність для себе. Це допомагало відновити сили та зберегти внутрішню гармонію», – ділиться підприємниця.

Анна Хаустова та Раміна Есхакзай. Фото Сергій Пірієв

З роками, після численних досягнень і побудови надійної команди, Анна усвідомила, що хоче передати іншим не лише свій бізнесовий досвід, а й ті цінності, які допомогли їй знайти і зберегти силу, красу та жіночу самодостатність. Саме тому Beauty PRO став для неї майданчиком, де вона може поділитися цими ідеями. «Ми говоримо радше не про косметику, а про впевненість у собі, адже саме вона є фундаментом гармонії в житті жінки: у сім’ї, стосунках, у професії. І мені дуже хочеться, щоб це відчуття надихало і підтримувало інших».

Про місію

Beauty PRO – це передусім соціальний, а не комерційний проєкт. Його головна мета – робити корисне і важливе для суспільства, особливо в умовах війни, коли підтримка стає життєво необхідною. Анна Хаустова активно допомагає українським військовим: всі кошти, зароблені в межах проєкту, спрямовуються на підтримку Збройних сил України. Окрім цього, вона опікується кількома дитячими будинками.

«Нині на передовій і в тилу дуже багато потреб, і я хочу бути причетною до їхнього вирішення, – пояснює Хаустова. – Це історія не лише про красу, а й про настрій, підтримку і можливість подарувати комусь трохи тепла. Саме тому Beauty PRO – на сто відсотків соціальний проєкт».

Про вибір косметики

Для Анни Хаустової вибір косметичних продуктів – це не сліпе слідування трендам, а усвідомлений стиль життя. «Одним із моїх улюблених занять є відкриття нових брендів доглядової косметики, – каже засновниця каналу Beauty PRO. – Вибираю продукти винятково за рекомендаціями лікарів, з якими співпрацюю у професійному колі. Якщо чую, що певний засіб дійсно ефективний, обов’язково тестую його на собі».

Нині Анна більше звертає увагу на склад і походження продукції, ніж на упаковку чи яскравий маркетинг, і особливо цінує українські бренди. «В Україні є якісні продукти, і я із задоволенням ділюся цими відкриттями з іншими жінками. Таким чином я також підтримую наших виробників», – додає вона.

Раміна Есхакзай та Анна Хаустова. Фото Сергій Пірієв

Про красу

Для Анни Хаустової краса починається не із зовнішності, а з внутрішнього відчуття гармонії. «Красива людина – це не та, що відповідає якимось стандартам. Це та, яка розуміє свої цілі, знає, чого хоче, і діє усвідомлено. Для мене краса – про баланс між роботою, родиною, хобі й особистим розвитком», – каже Анна.

Втім, вона визнає: такий підхід прийшов не відразу. «Більшу частину життя я була трудоголіком, майже весь час приділяла роботі. На себе його майже не залишалося. Але я не шкодую: ці роки були інвестицією в майбутнє – у себе, свою команду, близьких і сенси, які для мене важливі», – пояснює Хаустова.

Сьогодні вона свідомо практикує баланс і вважає, що справжня краса – це поєднання внутрішньої сили та щирого бажання робити добрі справи. «Краса – поняття суб’єктивне. Але я точно знаю, що завжди намагалася приносити користь і створювати щось цінне. І щаслива, що зараз маю змогу продовжувати це робити», – додає Анна.

Раміна Есхакзай журналістка, авторка та ведуча YouTube-проєкту Ramina Читати більше Згорнути

Журналістка, авторка та ведуча YouTube-проєкту Ramina. Фото Сергій Пірієв

Я завжди любила проєкти про красу – особливо ті, де можна знайти щось справді корисне: поради щодо догляду за шкірою, здоров’я, бʼюті-лайфхаки. Тому коли мене запросили до Beauty PRO, я із задоволенням погодилася.

Бʼюті, як частина особистого бренду лідерів / Раміна в Beauty PRO

На мій погляд, доглянута жінка – це передусім здорова жінка. Та, яка слідкує за собою, проходить чекапи, розуміє потреби тіла, компенсує дефіцити, піклується і про фізичне, і про ментальне здоров’я. У підлітковому віці мені здавалося, що краса – це про «замаскувати». А зараз я думаю, що справжня розкіш – це мати шкіру, яку не потрібно приховувати. Чисте волосся, легкий догляд, відчуття себе – цей тренд на натуральність мені дуже відгукується. При цьому я не проти пластики, адже іноді хірургічне втручання справді розвʼязує фізичні або психологічні проблеми.

Анна Хаустова та Раміна Есхакзай. Фото Сергій Пірієв

На жаль, в Україні досі працює логіка «краса заради краси», а не здоровʼя. І я це щоразу відчуваю на собі: щойно схудну на 10 кг й отримаю запити від брендів купальників, косметики, одягу. А варто трохи набрати – і більшість із них зникає. Хоч я не змінюю ані контент, ані аудиторію, ані себе як людину. Це ще раз підтверджує: у публічному просторі досі краще «продається» худоба, ніж жінка, яка просто комфортно почувається у своєму тілі.

Це і є історія про глибоку зацикленість на жіночому тілі, яка досі не відпускає публічний простір. Саме тому мені важливо брати участь у таких проєктах, як Beauty PRO – не для того, щоб створити ще один глянцевий продукт, а щоб говорити чесно: краса буває різною. І починається вона не з обкладинки, а з турботи про себе – глибокої, регулярної, усвідомленої.

Олена Мусієвська, креативна директорка Beauty PRO Читати більше Згорнути

Олена Мусієвська та Раміна Есхакзай

Beauty PRO – це проєкт-інвестиція в кожну жінку, яка прагне розкрити свій потенціал краси та внутрішньої гармонії. Це платформа знань і практик, що допомагає досягти результатів і відчути впевненість у собі. Я пишаюсь тим, що була залучена до створення інструменту, який реально змінює життя, і рекомендую його кожній, хто цінує якість і професіоналізм.