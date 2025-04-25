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дропшипінг /Иллюстрация Shutterstock
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Forbes Digital

«Продают 1500 наших товаров в месяц». Дропшипперы могут приносить вашему бизнесу миллионы выручки. Как наладить сотрудничество, где закупать товары и найти партнеров

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Три из десяти онлайн-магазинов в мире используют дропшиппинг. Фото Иллюстрация Shutterstock

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Дропшиппинг позволяет предпринимателям масштабировать бизнес без значительных инвестиций в маркетинг, клиент-сервис и открытие офлайн-магазинов. Как создать собственную «армию продавцов», наладить поставки товаров и найти партнеров? Forbes опросил владельцев трех бизнесов, работающих по схеме дропшиппинга

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