«Продают 1500 наших товаров в месяц». Дропшипперы могут приносить вашему бизнесу миллионы выручки. Как наладить сотрудничество, где закупать товары и найти партнеров

Дропшиппинг позволяет предпринимателям масштабировать бизнес без значительных инвестиций в маркетинг, клиент-сервис и открытие офлайн-магазинов. Как создать собственную «армию продавцов», наладить поставки товаров и найти партнеров? Forbes опросил владельцев трех бизнесов, работающих по схеме дропшиппинга