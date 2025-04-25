«Продають 1500 наших товарів на місяць». Дропшипери можуть приносити вашому бізнесу мільйони виторгу. Як налагодити співпрацю, де закуповувати товари і знайти партнерів

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Дропшипінг дає змогу підприємцям масштабувати бізнес без значних інвестицій в маркетинг, клієнт-сервіс та відкриття офлайн-магазинів. Як створити власну «армію продавців», налагодити постачання товарів і знайти партнерів? Forbes опитав власників трьох бізнесів, що працюють за схемою дропшипінгу
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