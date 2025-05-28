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«Начальные инвестиции – от $1 млн» Рынок международных автобусных перевозок вырос в три раза за время большой войны.

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

автобус за кордон /Getty Images

Лицензию на международные перевозки в Украине имеют более 3000 компаний. Фото Getty Images

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Для старта в пассажирских перевозках за границу понадобится минимум три автобуса на маршрут и несколько десятков тысяч долларов на маркетинг. Вызов – оптимизировать расходы и менеджмент. Сколько можно заработать на автобусных перевозках за границу в 2025 году?

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