Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Початкові інвестиції – від $1 млн». Ринок міжнародних автобусних перевезень зріс утричі за час великої війни. Чи вигідно починати бізнес у цій галузі?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

автобус за кордон /Getty Images

Ліцензію на міжнародні перевезення в Україні мають понад 3000 компаній. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:58 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:58

Для старту в пасажирських перевезеннях за кордон знадобиться мінімум три автобуси на маршрут та кількадесят тисяч доларів на маркетинг. Виклик – оптимізувати витрати і менеджмент. Скільки можна заробити на автобусних перевезеннях за кордон у 2025 році?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні