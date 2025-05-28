Для старту в пасажирських перевезеннях за кордон знадобиться мінімум три автобуси на маршрут та кількадесят тисяч доларів на маркетинг. Виклик – оптимізувати витрати і менеджмент. Скільки можна заробити на автобусних перевезеннях за кордон у 2025 році?