Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Стоимость привлечения клиентов выросла в 7–10 раз». В Украине около сотни частных стрелковых клубов и тиров. Сколько зарабатывает этот бизнес на четвертом году войны

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

стрільбище, стрільба, CSA /предоставлено пресс-службой

Тренировка в клубе CSA. Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:08

В 2025 году стрелковые клубы в Украине посещают сотни клиентов в месяц, большинство – женщины, молодежь до 25 лет и военные. Несмотря на это, рынок вряд ли растет и привлекать новых посетителей стало в 10 раз дороже. Почему после трех лет полномасштабной войны спрос на стрельбу не бьет рекорды?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

В марте 2022-го SMM-специалист Валентина оказалась под завалами в результате ракетного удара по Харькову. После травм пришлось месяц приходить в себя в больнице другой области, в родной город вернулась в мае, рассказывает она на своей странице в Instagram.

Через три года после инцидента у Валентины новая роль – руководительницы тира 1654 года Shooting Club, открывшегося в Харькове в сентябре 2024-го. «Каждый человек в нашем пограничном городе должен владеть оружием хотя бы на базовом уровне», – убеждена она.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні