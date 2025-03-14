«Стоимость привлечения клиентов выросла в 7–10 раз». В Украине около сотни частных стрелковых клубов и тиров. Сколько зарабатывает этот бизнес на четвертом году войны

В 2025 году стрелковые клубы в Украине посещают сотни клиентов в месяц, большинство – женщины, молодежь до 25 лет и военные. Несмотря на это, рынок вряд ли растет и привлекать новых посетителей стало в 10 раз дороже. Почему после трех лет полномасштабной войны спрос на стрельбу не бьет рекорды?

В марте 2022-го SMM-специалист Валентина оказалась под завалами в результате ракетного удара по Харькову. После травм пришлось месяц приходить в себя в больнице другой области, в родной город вернулась в мае, рассказывает она на своей странице в Instagram.

Через три года после инцидента у Валентины новая роль – руководительницы тира 1654 года Shooting Club, открывшегося в Харькове в сентябре 2024-го. «Каждый человек в нашем пограничном городе должен владеть оружием хотя бы на базовом уровне», – убеждена она.