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«Вартість залучення клієнтів зросла у 7–10 разів». В Україні майже сотня приватних стрілецьких клубів і тирів. Скільки заробляє цей бізнес на четвертому році війни

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

стрільбище, стрільба, CSA /надано пресслужбою

Тренування у клубі CSA. Фото надано пресслужбою

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У 2025-му стрілецькі клуби в Україні відвідують сотні клієнтів на місяць, більшість – жінки, молодь до 25 років та військові. Попри це ринок навряд чи зростає і залучати нових відвідувачів стало вдесятеро дорожче. Чому після трьох років повномасштабної війни попит на стрільбу не б’є рекорди?

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У березні 2022-го SMM-спеціалістка Валентина опинилася під завалами внаслідок ракетного удару по Харкову. Від травм довелося місяць оговтуватись у лікарні іншої області, до рідного міста повернулася у травні, розповідає вона на своїй сторінці в Instagram. 

Через три роки після інциденту у Валентини нова роль – керівниці тиру 1654 Shooting Club, який відкрився в Харкові у вересні 2024 року. «Кожна людина в нашому прикордонному місті має володіти зброєю хоча б на базовому рівні», – переконана вона.

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