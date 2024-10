Блискучий керівник – запорука розвитку бізнесу. Як Apercon за кілька тижнів знаходить топменеджерів для українських та іноземних компаній. Інтервʼю СЕО Анни Радченко

Висококласні фахівці С-level – ключ до розвитку бізнесу

Яка різниця у функціонуванні ринку кадрових ресурсів в Україні та за кордоном?

Ключова – у динаміці. Зовнішні ринки менш динамічні, ніж наш, бо там не поспішають за божевільною капіталізацією. У Європі дуже рідко працюють вечорами, терміново, наслідуючи принцип «потрібно на вчора». Європейці рідко будуть інтерв’ювати топменеджера о 17:00 чи 19:00. Тоді як українці будуть. До того ж ми відкриті, освічені, проєвропейські, високодинамічні, і тому є бажаними в більшості компаній-партнерів.

У чому полягає різниця між вимогами до керівника середнього та великого бізнесів?

У середньому бізнесі керівники більш багатофункціональні і мають володіти широким спектром різногалузевих експертиз. У той час як у великому бізнесі вони більш сфокусовані на експертизі своєї конкретної функції. Тобто у середній компанії директор з маркетингу опікується і діджиталом, і піаром, і КСВ, і трейд-маркетингом, спонсорством, партнерством, трафіком і роботою з агенціями. У той час як у великих компаніях все це окремі посади, а директор з маркетингу займається стратегічними питаннями та операційним управлінням.

Опишіть сучасний портрет ефективного керівника бізнесу.

Лише експертності фахівця сьогодні недостатньо. Успішність співбесіди, найму людини та її подальшої кар’єри визначають також її особисті якості, відповідність корпоративному коду та «match», тобто емоційний і ціннісний збіг з керівником. Динаміка кандидата має також збігатися з динамікою компанії, у яку його наймають. Разом з тим сучасний керівник бізнесу має бути автономним, сміливо проявляти ініціативу і брати відповідальність за свої рішення, а також вміти економічно обґрунтувати необхідність архітектури проєкту, який він вважає за потрібне впровадити. Soft-скіли керівника також важливі: емпатичність, екологічність, м’яке, але авторитетне управління, ставлення до бізнесу як до свого дітища і турбота про його інтереси та співробітників.

Чи реально сьогодні такого знайти в українських умовах?

Так, абсолютно реально. За умови, що компанія пропонує ринкові умови. Тобто відповідність ринку заробітної платні, бронювання та реалістичні цілі для досягнення.

А який власне сьогодні ринок заробітної платні у С-level?

Залежить від компанії та галузі: у регулярному ринку – FMCG, B2B, виробництві, ритейлі – в українських компаніях зарплата СЕО стартує від 250 000 грн і сягає 500 000 + бонуси. Середня зарплата комерційного директора становить 150-200 000 грн плюс KPI. У той же час C-level в продуктових IT, iGaming, E-comm та FinTech отримує від 350 000 до 500 000 грн. Це позиції CFO, CLO, CMO, COO та інші. При цьому роль директорів з персоналу та рекрутингу в Україні все ще залишається недооціненою. Зарплатні тут значно нижчі – 100 000 – 150 000 грн, хоча рівень відповідальності, складності та стратегічної важливості їхніх задач напряму пов’язаний з успішністю та ефективністю бізнесу. Наприклад, у Європі ця цифра стартує від €8000, нетто на руки.

Чи може компанія самостійно знаходити необхідних керівників?

Так, звісно може. Проте це потребує набагато більше часу, та врешті-решт все одно виникають питання оцінки компетенцій та професійного досвіду. Дивіться, ми наймаємо таких фахівців щомісяця. Те, що для компанії одиничний найм раз на три роки, для нас щоденна робота. Наприклад, компанія шукає одного директора з ритейлу раз на п’ять років, а ми наймаємо 30-40 таких директорів на рік. Це стосується і інших вакансій. Це генеральні директори, директори з фінансів, маркетингу, операційні директори у компаніях різного профілю бізнесу. Загалом дуже багато людей щороку – з 350 вакансій на місяць ми закриваємо від 90 до 140.

Крім цього, ми забезпечуємо надвисокий рівень конфіденційності. Це дуже важливо.

У 70% випадків до нас звертається власник бізнесу, ми організовуємо для нього конфіденційний пошук фахівця, і посилаючись на NDA, не озвучуємо назву компанії на перших етапах співбесіди, а частіше рівень доходу, задачі, КРІ, бо буває, що власник шукає заміну працюючому співробітнику.

Відповідальність за результат

Яким є алгоритм роботи із замовником, і скільки часу займає пошук фахівців С-рівня?

Ми працюємо швидко – через три дні після початку роботи над замовленням маємо перший результат. Починаємо з експертного аналізу позицій, і шукаємо фахівця за один-два тижні, рідше місяць, і це уже найбільш песимістичний сценарій. Також ми працюємо з партнерами у контексті управлінського консалтингу, розкриваючи реальні потреби бізнесу у фахівцях та обов’язках, які вони мають закрити. У нашій команді є SAP-консультанти, які узгоджують вимоги клієнта з його потребами, перевіряють коректність управління бізнес-процесами компанії та визначають, які саме фахівці потрібні бізнесу для закриття потреб і цілей.

Які «болі» партнерів насамперед закриває Apercon?

Наша ключова спеціалізація – рекрутинг топменеджменту. Бізнеси звертаються до нас, коли керівник департаменту або всієї компанії з різних причин звільняється або бізнеси динамічно розширюються. Часто внутрішні відділи завантажені операційною роботою, в частині випадків функціонал HR-відділів не передбачає високих компетенцій у швидкому і ефективному підборі топменеджерів. До того ж є етичний момент – неприродньо, коли працівник, чия посада апріорі є нижчою за посаду генерального директора, скажімо, підбирає керівника всієї компанії. Тут на поміч приходимо ми.

Рівень вашої команди дозволяє оцінювати кандидатів С-level?

Apercon – це 7 департаментів. Перший займається рекрутингом фахівців C-левелу – людей з місячним доходом €8-10 000+. Другий – підбором технічного персоналу: розробників, діджитал-фахівців тощо. Решта займаються маркетингом, розробкою технологічних продуктових рішень та АІ і консалтинговими сервісами для наших клієнтів, в тому числі – запуском бізнесів під ключ та інвестиційним менеджментом. Ми сертифіковані за системою менеджменту якості. Наш колектив був і залишається надійним, фаховим, системним, послідовним. Це необхідно для розвитку людиноорієнтованого бізнесу. Наразі ми знаходимось у процесі динамічного росту, розвитку нових продуктів, тому активно наймаємо фахівців і в свою команду також. Окрім України, ми маємо офіси у Будапешті, Відні, Лімассолі, Аліканте, Маямі тощо. Команда повинна мати гнучкі компетенції, адаптовані під різний менталітет та сильну галузеву/фахову експертизу, яка є фундаментом для досягнення КРІ бізнесу наших клієнтів.

Анна Радченко, СЕО ГК Apercon.

Як до вас потрапляють люди, які стають вашими кандидатами?

По-перше, у нас є напрацьована роками велика база кандидатів. По-друге, для залучення нових людей ми активно ділимось новинами на нашому офіційному сайті, в наших соцмережах і Телеграмі, який допомагає топменеджерам отримувати більш детально та швидко інформацію щодо вакансій, які є у нас в роботі та відгукнутися для них. Усі наші кандидати мають бездоганну ділову репутацію, підтверджену високими оцінками їхніх попередніх роботодавців. Майже 70% топменеджерів ми знаємо особисто, що є запорукою того, що ми не відправляємо компаніям випадкових людей з вулиці. Це серед іншого є головною запорукою нашої особистої репутації. Наша мета – допомогати розвиватися бізнесам наших партнерів, робити їх успішними, тому що якість людського капіталу визначає темп розвитку ринку та економіки.

Першу співбесіду з потенційними кандидатами проводять фахівці Apercon?

Ми повністю займаємося комунікацією кандидатів з компаніями. Залежно від позиції це кілька етапів інтерв’ю, у тому числі репутаційний аудит та безпекові сервіси. У базі маємо контакти майже 5 млн фахівців різного профілю. Чому так багато? Бо ми понад два десятиріччя працюємо в Україні, у Європі, на Кіпрі та у Північній Америці, зокрема у басейні Seattle Area та Флориді, де знаходяться найбільші е-comm оператори, промислові авіабудівельники, гейм-розробники, дистрибуційні та автомобільні компанії. Приміром, в iGaming-індустрії ми обслуговуємо чотирьох партнерів з топ-10 найбільших гравців світового ринку.

Apercon відповідає на потреби ринку

Які плани у компанії на 2025 рік?

Цього року ми інвестували $200 000 в британську компанію DatAIsland, яка спеціалізується на розробці АІ-продуктів для HR, Customer Support, education healthcare та інших функцій бізнесу, вона успішно розвивається. Ми також впроваджуємо інноваційні продукти: 1 жовтня запустили Exclusive Representative – сервіс ексклюзивного представництва для топ-менеджерів, де ми представляємо кандидата під час його працевлаштування. За перші вісім днів проєкт отримав 174 унікальних заявки від топ-менеджерів: технічних, генеральних і фінансових директорів холдингів. Ми гарантуємо конфіденційність та ідеальний метч «людина-посада» в обумовлений термін і беремо на себе відповідальність щодо пошуку роботи для кандидата. Для компаній це означає, що можливостей знайти рідкісних фахівців буде набагато більше. У той же час кандидати витратять менше часу на нецільові співбесіди.

У рекрутингу та консалтингу ми завжди думаємо про розвиток та плануємо експансувати зовнішні ринки, повʼязані з розробкою програмного забезпечення й кібербезпекою, індустрії iGaming, будувати нашу власну екосистему, інвестуючи в технології, та нарощувати операційні потужності. Крім того, ми завжди думаємо про розвиток та експансію. Також будемо нарощувати оборот з рекрутингу. Зараз він сягає €3,5 млн на місяць, плануємо збільшити його до €5 млн вже до 2026 року.

Чи впроваджує Apercon проєкти корпоративної соціальної відповідальності?

Ми діємо відповідно до директиви ЄС щодо цілей сталого розвитку. Тож, серед наших проєктів екологічні, спортивні, профорієнтаційні, кіберспортивні й освітні. Все це база майбутнього для молоді, що розкриє таланти та капіталізує економіку України. Також ми підтримуємо українські неприбуткові організації, серед яких Mental Help 365, Let’s Do it GReen Ukraine, Федерація компʼютерних технологій і спорту. Фінансуємо спортивні заходи, чемпіонати України з різних видів спорту і ветеранські проєкти. У листопаді спільно з Національним інститутом фізкультури і спорту запустимо серію кіберспортивних проєктів для ветеранів і молоді. Обсяги фінансування соцініціатив Apercon сягають $200 000 на рік.

Що є запорукою вашої сталості на ваш погляд?

Ми дотримуємося високих етичних стандартів стосовно партнерів. Крім того, Apercon сертифікована за системою менеджменту якості, а усі наші внутрішні процеси регламентовані.

Клієнти є нашими партнерами, ми тільки так їх і називаємо.

Вартість наших послуг – 20-28% річного доходу, що отримуватиме фахівець на позиції, яку ми закриваємо. І, поважаючи власну репутацію та зусилля нашої команди, ми не працюємо без передоплати. А ще ми динамічні, відкриті й фундаментальні у речах, які робимо. Це не очевидний чинник, але наш лайфстайл базується на здоровому азарті та спортивному підході до досягнень. У нашому бізнесі можна бути успішним, лише якщо справа є органічною частиною твого життя.

Чи є у вас особливі побажання до розвитку вашої компанії?

Від початку ідейною натхненницею та засновницею Apercon є моя мама – Женні Анатоліївна, яка на жаль покинула нас три роки тому. Я працювала в компанії з ранньої юності і ця компанія, її ДНК, її розвиток і темп – це моя пристрасть. Тож, Apercon – це не просто бізнес, це стиль життя. Тому я, як колись моя мама, залишаюсь «граючим тренером» для всієї команди.

Окрім цього, головними тезами мами були – «Правильно створений механізм працює точно» та «ІдеЇ і люди – головні активи нашого часу». Спираючись на ці ідеї, ми продовжуємо об’єднуватись заради досягнення успіху.