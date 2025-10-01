Партнерство без ризиків: як зробити союз у бізнесі точкою зростання

Бізнес-партнерство – потужний каталізатор розвитку, але й зона найбільших ризиків. У книзі «Дилеми засновника бізнесу» професор Гарвардської бізнес-школи Ноам Вассерман наводить дані: 65% провалів стартапів пов’язані не з продуктом чи ринком, а з конфліктами між співзасновниками.

Причина проста: партнерство – це найскладніша форма взаємодії. Партнер – не підлеглий, а рівний гравець зі своїм баченням та амбіціями. Тому рішення про союз не можна ухвалювати на емоціях або під впливом ейфорії після успішної презентації чи запуску ідеї. Коли ейфорія минає, бізнес залишається, а нерозв’язані питання швидко перетворюються на конфлікти.

Щоб мінімізувати ризики, варто почати з чесного аналізу: яку саме цінність приносить партнер і які унікальні компетенції чи ресурси додає. Досвід показує, що найкращі партнери – ті, чиї навички та якості взаємодоповнюють ваші. Якщо цінність партнера можна легко купити або отримати як сервіс, у партнерстві немає потреби. Але якщо вона критично важлива й унікальна – ризик виправданий.