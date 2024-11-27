Переможці «Вибору року» 2024: хто отримав національну бізнес-нагороду

Цього року команда з досліджень та інновацій Mary Kay презентувала новинку своєї високотехнологічної лінії дерматокосметичних засобів, що показує найсильніші клінічні результати, яких будь-коли досягала компанія Mary Kay. Ідеться про крем-контроль мімічних зморшок Clinical Solutions, що є альтернативою інʼєкційним процедурам для боротьби зі зморшками.

За даними компанії, цей косметичний засіб на 76% так само ефективний, як поширені ін’єкції краси. Це підтверджено незалежними клінічними біоінструментальними дослідженнями за участю 10 жінок, які отримували засоби для зменшення зморшок за призначенням лікаря, та дослідженнями за участю 33 жінок, які використовували крем-контроль двічі на день протягом восьми тижнів.

За словами Вікторії Зорі-Яценко, генеральної директорки Mary Kay (Україна), наука в основі краси – це принцип Mary Kay, що є запорукою молодості та здоров’я шкіри, підтверджений численними дослідженнями інгредієнтів та втілений у формулах улюблених засобів.

Споживачі оцінили і декоративну косметику для губ Mary Kay. Разом із помадами цього року бренд випустив водостійкі олівці для губ, які можна використовувати не лише для контуру, а й для повноцінного макіяжу губ, що тримається весь день.

«Отримання нагороди «Вибір року» 2024 стало для нас визнанням наполегливої праці та зусиль, вкладених у розвиток бренду Mary Kay. Це висока оцінка якості нашої продукції, свідчення любові споживачів до засобів догляду за шкірою та декоративної косметики, –розповідає Вікторія. – Крім того, це визнання підтверджує важливість місії нашої засновниці Мері Кей Еш – змінювати життя жінок на краще. Місія, що успішно реалізується вже понад 60 років і яка не втрачає своєї актуальності сьогодні і завжди».