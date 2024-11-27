Переможці «Вибору року» 2024: хто отримав національну бізнес-нагороду

Премія «Вибір року» оголосила лауреатів, відзначивши улюблені товари та послуги українців цьогоріч.
«Вибір року» – бізнес-премія, що популяризує українські торговельні марки. Більш як за 20 років вона стала показником якості та довіри споживачів до товарів і послуг, адже за кожним продуктом стоїть потужна команда, яка попри реалії часу демонструє стійкість духу та сміливість творити. Переможців премії визначають за результатами опитування експертів, медійного журі, рекламних і комунікаційних агенцій, оргкомітету. Проте найбільший вплив на отримання відзнаки, за даними компанії, – 40% – мають українські споживачі. Саме тому для брендів ця нагорода є не лише визнанням, а й інвестицією в репутацію.
Це друга частина матеріалу. Про перші 15 переможців можна прочитати тут.
Номінації та переможці премії «Вибір року»
Торгово-розважальний комплекс року
RIVER MALL
У 2024 році команда RIVER MALL залучила до співпраці багато українських брендів, як результат – площа, котру вони орендують у комплексі, збільшилася майже вдвічі. Крім того, команда змінила територію навколо та всередині ТРЦ, трансформувавши її в громадський простір із зонами відпочинку – ковзанкою взимку та локаціями для фестивалів просто неба влітку. У ТРК також відкрили «River-центр» – культурний простір, де протягом року проводять різноманітні заходи.
«У нас зʼявився перший в Україні повноцінний магазин бренду UGG, а також коворкінг Rivvorking, що дає можливість стабільно працювати у нестабільний час, – розповідає директор ТРК River Mall Михайло Нечипорчук. – Нагорода «Вибір року» є свідченням ефективності роботи та зусиль нашої команди, яка намагається підтримувати бізнес наших клієнтів у темні часи».
Наступного року команда комплексу планує розширити партнерство з українськими та всесвітньо відомими брендами, а також впровадити нові технології. Зокрема, це розвиток мобільного додатку ТРЦ, що дозволить запускати програми лояльності, кастомізувати рекламні пропозиції та створювати нові онлайн-сервіси.
Український бренд одягу для жінок
VOVK
Протягом 2024 року в компанії запустили нові системи лояльності для клієнтів, що зміцнило позицію бренду на ринку.
«Ми завжди приділяємо велику увагу якості продукції, і саме це залишається нашою основною цінністю, – говорять співзасновники бренду Тетяна Вовк та Віталій Семенченко. – Цього року ми продовжили шити одяг так, щоб він відповідав принципу «ціна дорівнює якість».
Хоча цей рік, за зізнанням співзасновників, був для них непростим. Одними з найбільших випробувань стали регулярні відключення електроенергії та зростання вартості сировини.
«Ми були змушені адаптуватися: купили генератори, працювали над пошуком нових постачальників, переглянули стратегії ціноутворення і оптимізували витрати, щоб залишатися конкурентоспроможними, – зазначають Тетяна на Віталій. – Отримання нагороди є важливим підтвердженням того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Вона є стимулом не зупинятися на досягнутому і надалі надавати найкращі продукти та послуги».
Серед планів співзасновників – масштабуватися на українському та європейському ринках. Вони також планують продовжити дивувати клієнтів новими колабораціями, які допоможуть зробити бренд ще більш упізнаваним.
Девелоперська компанія року в передмісті Києва
«Синергія»
Цього року «Синергія» здала п'ять будинків у флагманському проєкті ЖК «Синергія Сіті», а також зробила ривок у розвитку його інфраструктури. Зокрема, в комплексі відкрили спортивне містечко з футбольним полем, тенісним кортом та баскетбольним майданчиком, побудували великий ігровий майданчик та запустили понад 20 нових закладів, від аптек до «Нової пошти» та супермаркету.
«Це дозволило нашому містечку потрапити до переліку найбажаніших для проживання комплексів Київської області, – розповідає Юрій Марченко, директор будівельної групи «Синергія». – Спортивне містечко вийшло суперсучасним, а його дизайн – не гіршим, ніж на найкращих світових аренах. Воно стало головним магнітом мешканців комплексу та їхніх гостей».
Ще одним вагомим досягненням стала акредитація столичного проєкту «Синергія Київ» для участі в іпотечній програмі «єОселя» як об’єкту первинної нерухомості.
Мережа аптек року. Аптека року в Києві
АНЦ
У 2024 році в компанії зосередилися на соціальній відповідальності та технологічному розвитку системи надання фармацевтичних послуг.
«Ми продовжили відкривати аптеки та забезпечувати доступними ліками людей по всій Україні. При цьому особливу увагу приділили замовленням в інтернеті – щоб кожна людина, незалежно від обставин, могла отримати необхідні ліки», – пояснює Микола Щербина, генеральний директор АНЦ.
Сьогодні майже 30% товарообігу мережі аптек припадає на замовлення в інтернеті, тому в компанії продовжують збільшувати кількість лікоматів та вдосконалювати мобільний додаток і чат-боти.
«Ми також долучилися до державної ініціативи «Національний кешбек» для підтримки українських виробників ліків та медичних товарів. А також у співпраці з благодійним фондом «Повернись живим» реалізували акцію «Кешбек за донат», що передбачає нарахування на особові рахунки клієнтів кешбеку у розмірі 3% від суми донату на нашому сайті. Ці кошти можна використати на купівлю ліків українського виробника в аптеках АНЦ, «Копійка» та «ШАР@», – зазначає Щербина.
Протягом 2024 року в компанії продовжили відкривати аптеки та забезпечувати доступними ліками людей по всій Україні.
«Отримання нагород у номінаціях «Вибір року» та «Вибір року Київ» має для нас надзвичайно велике значення. Це не тільки висока оцінка нашої роботи з боку клієнтів та експертів, а й підтвердження відданості, якості обслуговування, професіоналізму та турботи про здоров'я кожного, хто обирає нашу аптеку», – розповідає Щербина.
Наступного року в мережі планують розширювати асортимент товарів, поліпшувати сервіс і впроваджувати інновації, щоб забезпечити максимально зручний і надійний досвід для кожного відвідувача.
Шоколад року
Millennium
Понад 25 років шоколадна фабрика Millennium випускає шоколад та цукерки. Вона однією з перших в Україні випустила пористий шоколад, шоколад із цілим горіхом, білий шоколад, надтонку шоколадну плитку тощо.
«Через значне зростання цін на какао-боби цей рік став роком випробувань для виробників шоколаду по всьому світу, – ділиться власник та СЕО шоколадної фабрики Millennium Євгеній Шаринов. – Millennium прийняла цей виклик і змогла зберегти незмінно високу якість продукції. Ми також запустили нові продукти – зокрема, шоколад, цукерки та шоколадно-фундучну пасту Millennium Very Peri».
За його словами, для команди фабрики шоколад – більше, ніж просто смаколик, це ціла історія смаків, традицій та інновацій, створена, щоб дарувати особливі моменти.
«Вибір року» – це велика честь і відповідальність, яку ми приймаємо з гордістю. Ми вдячні нашим споживачам за довіру та визнання. Це головний стимул вдосконалюватися, досліджувати нові смаки та створювати шоколад, що дарує справжнє задоволення», – підсумовує Шаринов.
Кухонні товари року
Фрекен БОК
Наприкінці 2023 року компанія зіткнулася з кількома викликами, найбільший серед яких – ребрендинг головного конкурента з великою медійною підтримкою.
«Ми вирішили бути зухвалими і створили таку комунікацію для бренду «Фрекен БОК», яка знівелювала дії конкурента в медійному просторі», – розповідає Анастасія Макова, директорка з маркетингу бізнес-напряму товарів для дому корпорації «Біосфера».
Цього року в компанії також розширили асортимент, випустивши інноваційні аксесуари для приготування їжі. Наприклад, спеціальний формат пергаменту в аркушах, який зручно діставати з упаковки однією рукою. За словами Анастасії, такого пергаменту не має жоден інший схожий бренд в Україні. Також бренд впровадив новинки в товарах для прибирання – зокрема, губки «Фрекен БОК» вийшли в трендовому кольорі Peach Fuzz.
«Це лише поодинокі приклади, але такий підхід є вагомим внеском у задоволення потреб споживачів, – стверджує Макова. – Отримання нагороди «Вибір року» посилює нашу мотивацію вдосконалювати продукти і додає енергії на шляху до ще більших звершень».
У найближчих планах «Фрекен БОК» – створення лімітованої різдвяної колекції, а також магічно-новорічна комунікаційна кампанія з незмінним амбасадором бренду Ектором Хіменес-Браво.
Ватна продукція року
Lady Cotton
У 2024 році команда корпорації «Біосфера», що є виробником продуктів Lady Cotton, зіткнулися з великими викликами: підвищенням цін на сировину, паливо, електроенергію та ускладнення логістики. Одним із головних завдань було зберегти доступні ціни, не втрачаючи при цьому в якості.
«Ми досягли цього завдяки оптимізації виробничих процесів та ретельному контролю над витратами, пошуку альтернативних постачальників сировини із більш релевантною ціною», – розповідає Наталія Коршун, директорка з маркетингу бізнес-напряму гігієни в Україні та країнах Сходу корпорації «Біосфера».
Сьогодні компанія працює над розширенням присутності в цифровому просторі, щоб забезпечити ще зручніший доступ до продукції через онлайн-платформи. Наступного року планують більше зосередитися на розширенні продуктового портфелю, запуску інноваційних новинок, посиленні комунікацій та вдосконаленні виробничих процесів, зменшивши вживання пластику.
«Наша мета – не лише бути постачальником якісної продукції, а й утримувати лідерство на ринку, бути улюбленим брендом споживачів, який є частиною щоденного життя українців, – стверджує Наталя. – Нагорода «Вибір року» має велике значення для бренду Lady Cotton. Це символ довіри та любові споживачів до бренду, яку ми вибудовуємо щодня».
Вологі гігієнічні серветки року
Smile
Виробником вологих серветок Smile є корпорація «Біосфера». Як стверджує Наталія Коршун, директорка з маркетингу бізнес-напряму гігієни в Україні та країнах Сходу корпорації «Біосфера», в сучасному світі дедалі більше цінуються мінімалізм і зручність. Тож у 2024-му в компанії запустили інноваційний формат вологих серветок Smile MINI.
«Ми запропонували споживачам стандартні вологі серветки, але упаковані в пачку маленького розміру, які вміщуються в будь-якій кишені або в долонях. Маленька упаковка викликала справжню вау-реакцію серед споживачів, – розповідає Наталя. – Також цього року ми поновили співпрацю з Universal Studio та перед премʼєрою нового мультфільму «Нікчемний я – 4» випустили ліцензійні вологі серветки з улюбленими посіпаками».
Мережа барбершопів року
ЦирюльниК Barbershop
За словами власника мережі барбершопів «ЦирульниК» Андрія Остапчука, його барбершопи – не просто перукарні, а справжні оази стилю та майстерності. Головною місією «ЦирюльниК Barbershop» є не лише створення стильних образів, а й популяризація української культури.
«Наступного року ми плануємо масштабувати бренд на європейському та американському континенті. Наша мета – відкрити нові салони у ключових містах, щоб донести українську культуру та майстерність до широкої аудиторії, адже ми впевнені, що наше бачення та естетика знайдуть відгук у серцях людей по всьому світу, – розповідає Остапчук. – Кожен наш салон стане унікальним місцем, де поєднуються традиції та сучасні тренди, а увага до деталей та якість обслуговування будуть на першому місці».
Мережа центрів лазерної косметології та епіляції року
Лазерхауз
У 2024 році в компанії зробили крок у розвиток комбустіології, RF-ліфтингу обличчя й тіла та клітинного омолодження екзосомами. Зокрема, розширили можливості лікування шрамів і рубців за допомогою СО₂ лазера, впровадили в Центрах мікроголковий RF-ліфтинг на апараті Morpheus8 для глибинного омолодження та відновлення шкіри, а також почали використовувати клітинне омолодження та лікування волосся за допомогою екзосом.
«Ми інтегрували в роботу іспанський топовий апарат Indiba, який надає приголомшливі результати ліфтингу шкіри та відновлення м’язів тіла», – розповідає власниця бренду Олена Костик.
Основними факторами успіху мережі центрів «Лазерхауз», на її думку, стали довіра пацієнтів і відданість команди.
«Наші фахівці відвідують десятки міжнародних конференцій та навчаються у світових гуру косметології. Вони постійно тестують і впроваджують найефективніші протоколи лікування на топових апаратах зі США та Європи, а також створюють власні авторські методики», – запевняє Костик.
Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи
TurboSTO
Компанія TurboSTO вже вдруге отримує премію «Вибір року». TurboSTO – це національна мережа автосервісів, яка протягом шести років надає послуги зі спеціалізованого ремонту основних вузлів усіх видів автотранспорту.
«За цей рік ми збільшили мережу майже вдвічі, значно розширили лінійку послуг, що дозволило нам залучити нових клієнтів та партнерів у сегменті B2B», – розповідає Владислав Пустовой, CEO та власник TurboSTO.
Це спричинило зміни у кадровій політиці, адже нові сервіси потребували нового кваліфікованого персоналу. Тому в компанії прийняли рішення про відкриття спеціальної освітньої школи для керівників, де кожен мав би змогу пройти шлях від звичайного автослюсаря до керівника СТО.
«Ми будемо активно розвиватися, щоб завоювати регіони України та вдосконалювати технічні можливості, аби максимально прискорити виконання навіть найскладнішого ремонту. Також у планах – відкривати нові сервіси за кордоном, щоб і європейський споживач відчув, що таке справжній сервіс з обслуговування автомобіля», – усміхається Пустовой.
Комбуча року
spraga
«Вибір року» 2024 – перша нагорода такого формату для бренду spraga.
«Ця нагорода – офіційне визнання досягнень нашої команди та прояв прихильності від клієнтів. Для нас дуже важливо фокусуватися на постійному зростанні, розвивати категорію комбучі в Україні та популяризувати ферментовані напої», – зазначає СEO spraga Олександр Губаренко.
За цей рік команді довелось долати кілька викликів, серед яких головний – дефіцит в Україні алюмінієвої тари, яка в лінійці продуктів spraga займає істотну частку.
«Ми знайшли рішення і уклали угоду з європейським постачальником, – розповідає Олександр. – Одним з основних завдань на наступний рік є збільшення частки ринку та обсягів реалізації продукції, принаймні на 50% у грошовому еквіваленті. Ми також хочемо залишитися брендом №1 та драйвером в категорії комбучі».
Мережа року сервісів зберігання речей формату «міні-склад біля дому»
Чердак
Цьогоріч команда сервісу зберігання речей «Чердак» запровадила нові системи контролю доступу на склади, вдосконалила системи охорони та надала можливість орендувати склади на короткий термін.
«Ми оновили безпеку складів і створили гнучкі умови оренди. Адже через війну клієнти дедалі частіше потребують термінових рішень для зберігання речей, – говорить СЕО сервісу Олександр Логвін. – Це вкупі з прозорою ціновою політикою компанії без прихованих платежів підвищило лояльність та довіру до бренду». За його словами, нагорода «Вибір року» 2024 – велике досягнення для всієї команди, що стимулює продовжувати вдосконалюватися.
Наступного року в компанії планують розширити мережу складів, відкриваючи нові локації ближче до житлових районів. «Чердак» залишається відданим своїм клієнтам і прагне не тільки відповідати їхнім очікуванням, а й перевершувати їх», – зазначає Олександр.
Сервіс земельних інвестицій року
ZEMINVEST
Принципи, на яких засновано компанію ZEMINVEST, – ефективність, простота та зручність у використанні, прозорість та чесність. Саме такий підхід дав змогу команді компанії вбачати в кожному інвесторі партнера.
«Виходячи на абсолютно новий ринок у 2021 році, ми усвідомлювали, що концепція може не спрацювати. У нас не було прикладів для наслідування, чужих успіхів чи помилок, – говорить Олександр Чорний, співзасновник компанії ZEMINVEST. – Однак те, що вже другий рік поспіль ми отримуємо визнання «Вибір року», свідчить: наші принципи працюють».
Серед нововведень, які в компанії впровадили цього року, – запуск нової платформи, що дала змогу клієнтам ефективніше отримувати необхідну інформацію.
«Найближчим часом ми плануємо продовжити просвітницьку місію щодо інвестування в сільськогосподарську землю і на конкретних прикладах продемонструємо, що цей актив є одним із найпривабливіших в Україні, – зазначає Чорний. – Крім того, ми розробляємо кілька нових напрямів, які дозволять залучити до інвестування ширшу аудиторію, зокрема з можливістю використання землі як основи пенсійного забезпечення для молоді».
Інтернет-магазин запчастин та скла для автофар (постачальник) року
LEMARIX
Цього року в компанії зробили ставку на технологічне вдосконалення продуктів та розширення асортименту. Зокрема запровадили нові функції на сайті, які покращують користувацький досвід.
«Це разом із розширенням сервісного обслуговування дозволило LEMARIX зміцнити позиції на ринку та підвищити довіру клієнтів», – пояснюють власники компанії Марина та Олександр Сірук.
Найбільшими викликами для команди стали нестабільність у роботі логістичних ланцюгів та зміни у поведінці споживачів через воєнний стан.
«Ми оптимізували логістичні процеси та зосередилися на розширенні спектра послуг, а також переглянули маркетингові стратегії. Це дозволило краще адаптуватися до нових умов, – пояснюють власники компанії. – Наступного року ми плануємо ще більше інвестувати в розвиток технологій і підвищення кваліфікації команди». За словами Марини та Олександра, нагорода «Вибір року» стимулює команду не зупинятися на досягнутому і ставити ще більш амбітні цілі.
Програма року для корекції та зниження маси тіла. Протеїновий коктейль року. Дієтичні добавки року
HERBALIFE
Мета HERBALIFE – бути спільнотою та комунікаційною платформою у сфері здоров’я та гарного самопочуття. Для досягнення цієї мети у компанії впроваджують нові продукти, встановлюють партнерські відносини з ученими по всьому світу та надають бізнес-можливості своїм незалежним дистрибʼюторам.
«Результатом цих зусиль є передові продукти, які допомагають нашим клієнтам досягати поставлених цілей, дотримуватися збалансованого харчування та вести здоровий спосіб життя, – стверджує Тетяна Серебряник, Country Director HERBALIFE. – Компанія працює на ринку майже 45 років, і весь цей час нашим основним фокусом була якість продукції. Саме це дозволило нам з року в рік завойовувати прихильність клієнтів і отримувати гідну винагороду».
Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Android
TORSSEN
У 2024 році в компанії впровадили низку нових технологій. Зокрема випустили на ринок системи кругового огляду для паркування авто, бездротовий Carplay / Android Auto, системи контролю тиску в шинах автомобіля для мультимедіа TORSSEN та інші продукти.
«Ключовими факторами успіху стали гнучкість та оперативність у прийнятті рішень, здатність швидко адаптуватися до змін у воєнний час та міцна команда професіоналів, яка не зупиняється перед труднощами, – пояснює власник та CEO TORSSEN Юрій Дем’яненко. – Отримання нагороди – велика честь і підтвердження нашої роботи, що мотивує нас ще більше зосередитися на інноваціях та підвищенні якості».
Найбільшими викликами для команди були логістика, блекаути та брак ресурсів. «Ми адаптували стратегію постачання, налагодили нові партнерства та оптимізували бізнес-процеси, – говорить Дем’яненко. – Наступного року ми плануємо впровадити нові технології у виробництві та активніше збирати зворотний зв’язок від наших клієнтів для вдосконалення продукції».
Український бренд кисневого порошку року
Ms Helen
Основний виклик для компанії цьогоріч – велика кількість імітації продукції.
«Саме тому нагорода «Вибір року» важлива для нас у тому розрізі, що вона допоможе споживачам розпізнати улюблений засіб, – говорить директор та засновник компанії Андрій Гаврилюк. – Користувачі дійсно полюбили наш продукт, почали рекомендувати Ms Helen рідним та друзям і знімати вірусні огляди в соцмережах».
Головна цінність компанії, на думку засновника, – незмінно висока якість продукції.
«П’ять років тому, займаючись гуртовими продажами кисневого відбілювача, ми помітили, що на ринку часто видають китайську сировину за якісну німецьку. Неозброєним оком підступ не завжди можна відрізнити, тому ми вирішили створити власну торгову марку Ms Helen, у якості продукції якої ми були впевнені», – ділиться Гаврилюк.
Шкільні рюкзаки та ранці року
KITE
Цього року у компанії презентували рюкзаки із LED-панеллю, яка має 18 режимів підсвічування.
«У нас є запатентована система AGS, яка на чверть зменшує відчуття ваги вмісту рюкзака, – хвалиться бренд-менеджер KITE Світлана Митник. – При цьому ми пропонуємо дизайни, від яких діти в захваті. Цьогоріч ліцензія Kuromi викликала справжній фурор. Всі ці нововведення спрямовані на те, щоб дивувати та радувати наших маленьких клієнтів».
У компанії зазначають, що вже розробили колекцію рюкзаків KITE на 2025 рік.
«Нагорода надихає нас працювати ще старанніше і додає мотивації досягати нових вершин, – розповідає Митник. – Зараз ми активно працюємо над рекламною кампанією на наступний рік, аби ще більше наблизити бренд до споживачів та продовжити дивувати якісними новинками».
Декоративна косметика року для обличчя
Avon
За твердженням команди Avon, довіра до декоративної косметики бренду є глобальною – щосекунди у світі купують одну помаду бренду. Цього року вся продукція Avon отримала схвалення міжнародної програми Leaping Bunny від організації Cruelty Free International.
«Ми не тестуємо на тваринах! Avon пишається тим, що наші продукти перевершують очікування клієнтів і не несуть шкоди для добробуту тварин, відповідають стандартам безпеки та чинним нормативним вимогам, – говорить директорка із маркетингу, активації та комерційних питань Світлана Мельник. – Цьогоріч ми також створили упакову, максимально придатну до переробки».
Avon в Україні є соціально відповідальним бізнесом. Станом на жовтень 2024-го він передав близько 8 млн грн на благодійні проєкти і понад 800 000 одиниць гігієнічної продукції більш ніж на 60 млн грн, а також зробив внесок в 1 млн грн до дитячого фонду «Добрі донати» на закупівлю обладнання для лікарні «Охматдит». «Отримання нагороди «Вибір року» – це результат стратегії, сфокусованої на потребах жінок та високих стандартах якості продукції за доступної ціни, – пояснює Світлана. – Вона додає мотивації команді і надихає на ще більшу відповідальність перед клієнтами, стимулює на нові звершення». У планах компанії – продовжити інвестувати в розробку нових продуктів із вдосконаленими формулами, приділяючи особливу увагу трендам у стійкій косметиці, а також розширити канали комунікації та доступність продукції, щоб якомога більше українок змогли насолоджуватися якістю Avon.
Декоративна косметика року для губ. Антивікова косметика року
MARY KAY
Цього року команда з досліджень та інновацій Mary Kay презентувала новинку своєї високотехнологічної лінії дерматокосметичних засобів, що показує найсильніші клінічні результати, яких будь-коли досягала компанія Mary Kay. Ідеться про крем-контроль мімічних зморшок Clinical Solutions, що є альтернативою інʼєкційним процедурам для боротьби зі зморшками.
За даними компанії, цей косметичний засіб на 76% так само ефективний, як поширені ін’єкції краси. Це підтверджено незалежними клінічними біоінструментальними дослідженнями за участю 10 жінок, які отримували засоби для зменшення зморшок за призначенням лікаря, та дослідженнями за участю 33 жінок, які використовували крем-контроль двічі на день протягом восьми тижнів.
За словами Вікторії Зорі-Яценко, генеральної директорки Mary Kay (Україна), наука в основі краси – це принцип Mary Kay, що є запорукою молодості та здоров’я шкіри, підтверджений численними дослідженнями інгредієнтів та втілений у формулах улюблених засобів.
Споживачі оцінили і декоративну косметику для губ Mary Kay. Разом із помадами цього року бренд випустив водостійкі олівці для губ, які можна використовувати не лише для контуру, а й для повноцінного макіяжу губ, що тримається весь день.
«Отримання нагороди «Вибір року» 2024 стало для нас визнанням наполегливої праці та зусиль, вкладених у розвиток бренду Mary Kay. Це висока оцінка якості нашої продукції, свідчення любові споживачів до засобів догляду за шкірою та декоративної косметики, –розповідає Вікторія. – Крім того, це визнання підтверджує важливість місії нашої засновниці Мері Кей Еш – змінювати життя жінок на краще. Місія, що успішно реалізується вже понад 60 років і яка не втрачає своєї актуальності сьогодні і завжди».
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