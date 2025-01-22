Профессиональный перевозчик заводов. «Шеф-Монтаж» за год перевез 50 производств, большинство – внутри ЕС. Как работает этот бизнес и сколько на нем можно заработать

Киевская компания «Шеф-Монтаж» Виталия Андрощука спасла украинские заводы от российской армии , а теперь спасает европейские – от усиления экологических стандартов. В 2022–2024 годах компания перевезла заводы UBC group, Knauf, Cersanit и присоединилась к восстановлению украинской энергетики. Кризисы и войны не оставляют «Шеф-Монтаж» без работы. Как устроен рынок промышленной релокации и на чем Андрощук планирует зарабатывать после войны?

«Только поднимали стрелку крана – сразу прилетало», – вспоминает события лета 2022-го владелец и СЕО такелажной компании «Шеф-Монтаж» Виталий Андрощук. Тогда его компания помогала перевозить завод одного из крупнейших производителей холодильного оборудования «УКпостач» (UBC group) Игоря Гуменного из Дергачев, в 6 км от Харькова.

«Это был один из самых тяжелых кейсов в истории компании», – говорит он. Через три месяца 500 фур оборудования перевезли на Green Cool – винницкий завод UBC group. «Шеф-Монтаж» – едва ли не единственная фирма в Украине, которой это было по силам, вспоминает президент UBC Игорь Гуменный. Сильная сторона компании: обученный персонал с опытом, необходимыми приложениями и оборудованием, объясняет бизнесмен.