Професійний перевізник заводів. «Шеф-Монтаж» за рік перевіз 50 виробництв, більшість – всередині ЄС. Як працює цей бізнес і скільки на ньому можна заробити

Київська «Шеф-Монтаж» Віталія Андрощука врятувала українські заводи від російської армії , а тепер рятує європейські – від посилення екологічних стандартів. У 2022-2024-му компанія перевезла заводи UBC group, Knauf, Cersanit та долучилась до відновлення української енергетики. Кризи та війни не залишають «Шеф-Монтаж» без роботи. Як влаштований ринок промислової релокації та на чому Андрощук планує заробляти після війни?

«Тільки піднімали стрілку крана – відразу прилітало», – згадує події літа 2022 року власник та СЕО такелажної компанії «Шеф-Монтаж» Віталій Андрощук. Тоді його компанія допомагала перевозити завод одного з найбільших виробників холодильного обладнання – «УКпостач» (UBC group) Ігоря Гуменного з Дергачів, що за 6 км від Харкова.

«Це був один з найважчих кейсів в історії компанії», – каже він. За три місяці 500 фур обладнання перевезли на Green Cool – вінницький завод UBC group. «Шеф-Монтаж» – чи не єдина фірма в Україні, якій це було під силу, згадує президент UBC Ігор Гуменний. Сильний бік компанії: навчений персонал з досвідом, необхідними застосунками та обладнанням, пояснює бізнесмен.