Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Професійний перевізник заводів. «Шеф-Монтаж» за рік перевіз 50 виробництв, більшість – всередині ЄС. Як працює цей бізнес і скільки на ньому можна заробити

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

релокація бізнесу /надано пресслужбою

«Шеф-Монтаж» за рік перевіз більше 50 виробництв. Як працює бізнес на релокації Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:08

Київська «Шеф-Монтаж» Віталія Андрощука врятувала українські заводи від російської армії, а тепер рятує європейські – від посилення екологічних стандартів. У 2022-2024-му компанія перевезла заводи UBC group, Knauf, Cersanit та долучилась до відновлення української енергетики. Кризи та війни не залишають «Шеф-Монтаж» без роботи. Як влаштований ринок промислової релокації та на чому Андрощук планує заробляти після війни?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

«Тільки піднімали стрілку крана – відразу прилітало», – згадує події літа 2022 року власник та СЕО такелажної компанії «Шеф-Монтаж» Віталій Андрощук. Тоді його компанія допомагала перевозити завод одного з найбільших виробників холодильного обладнання – «УКпостач» (UBC group) Ігоря Гуменного з Дергачів, що за 6 км від Харкова.

«Це був один з найважчих кейсів в історії компанії», – каже він. За три місяці 500 фур обладнання перевезли на Green Cool – вінницький завод UBC group. «Шеф-Монтаж» – чи не єдина фірма в Україні, якій це було під силу, згадує президент UBC Ігор Гуменний. Сильний бік компанії: навчений персонал з досвідом, необхідними застосунками та обладнанням, пояснює бізнесмен. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні