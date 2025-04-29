Рецепт топового роботодавця: як METRO створює робоче середовище, в якому хочеться працювати

Цьогоріч METRO Україна стала сертифікованим Top Employer в Європі та Україні за версією Top Employers Institute. З понад 1600 компаній на п’яти континентах світу METRO Україна досягла індексу 85,9%, що перевищує середній показник у ритейлі серед європейських та міжнародних брендів. Статус надають за результатами опитування в 20 ключових сферах управління, оцінюючи компанії за 240 критеріями: робоче середовище, залучення талантів, навчальні програми, карʼєрний розвиток, інклюзія, добробут співробітників/-ць і система винагород. Торік інститут сертифікував 2191 роботодавця у світі. METRO Україна ділиться рецептом топового роботодавця.

Анна Толмачова HRD METRO Україна Емоційний інтелект керівників та інструменти психологічної підтримки працівників під час війни стають стратегічною необхідністю, яка визначає сталість бізнесу. Психологічна підтримка та емоційно зрілий керівник – важлива опора, на яку може покластися працівник. Роботодавець не може створити абсолютну безпеку, але може стати стійким плечем, що забезпечує продуктивність.

та інструменти психологічної підтримки працівників під час війни стають стратегічною необхідністю, яка визначає сталість бізнесу. Психологічна підтримка та емоційно зрілий керівник – важлива опора, на яку може покластися працівник. Роботодавець не може створити абсолютну безпеку, але може стати стійким плечем, що забезпечує продуктивність. Людиноцентричний підхід , що панує в нашій компанії, передбачає надання працівникам права змінювати свої потреби та темп роботи. Це ускладнює прогнозування, але ми в METRO Україна приймаємо це як частину стратегії, аби мати найпродуктивніших працівників. Створюємо персоналізовані умови для розвитку кар’єри, де не тільки вертикальний, але й горизонтальний розвиток має значення. Наша система кар’єрних консультантів та хаб Future*Leaders дозволяє кожному обрати оптимальний шлях розвитку. Щороку ми здійснюємо близько 400 горизонтальних та понад 100 вертикальних переміщень.

, що панує в нашій компанії, передбачає надання працівникам права змінювати свої потреби та темп роботи. Це ускладнює прогнозування, але ми в METRO Україна приймаємо це як частину стратегії, аби мати найпродуктивніших працівників. Створюємо персоналізовані умови для розвитку кар’єри, де не тільки вертикальний, але й горизонтальний розвиток має значення. Наша система кар’єрних консультантів та хаб Future*Leaders дозволяє кожному обрати оптимальний шлях розвитку. Щороку ми здійснюємо близько 400 горизонтальних та понад 100 вертикальних переміщень. Інклюзивне лідерство формуємо через три компоненти: стиль лідерства (Care to Dare), комунікаційне просвітництво щодо упереджень та безбар’єрності, а також формальні процедури і механізми реагування. Стиль Care to Dare передбачає навчання лідерів у великих програмах, таких як Lead & Win та sCore Factors Accelerator. Програма безбар’єрного середовища «Неупереджені» та інші ініціативи сприяють прийняттю відмінностей серед співробітників. Інклюзія пронизує всі процеси, а портал для повідомлень про порушення прав людини гарантує чітку реакцію.

формуємо через три компоненти: стиль лідерства (Care to Dare), комунікаційне просвітництво щодо упереджень та безбар’єрності, а також формальні процедури і механізми реагування. Стиль Care to Dare передбачає навчання лідерів у великих програмах, таких як Lead & Win та sCore Factors Accelerator. Програма безбар’єрного середовища «Неупереджені» та інші ініціативи сприяють прийняттю відмінностей серед співробітників. Інклюзія пронизує всі процеси, а портал для повідомлень про порушення прав людини гарантує чітку реакцію. Розвиток лідерів – важливий напрямок у нашій управлінській політиці. Щорічна оцінка лідерського потенціалу дає можливість виявити працівників із високим потенціалом для наступних управлінських ролей. 91% управлінських посад ми заповнюємо з кадрового резерву, де кандидат отримує нове призначення через 9–18 місяців після оцінки. Завдяки цим ініціативам тисячі співробітників беруть участь у проєктах, що позитивно впливає на бізнес. Наші принципи успіху включають роботу через спільноти та лідерів думок, спільне створення ініціатив разом зі співробітниками, використання міксів форматів і залучення внутрішніх та зовнішніх експертів. Це сприяє залученості та високій продуктивності, знижуючи плинність кадрів до 15%. Читать больше Свернуть

Рецепт TOПового роботодавця від METRO

Інгредієнти*

100% навчання – компанія розвиває працівників/-ць через навчання у різних форматах: від коротких відео, електронних уроків і курсів до масштабних спеціалізованих програм – як спільних для всіх, так і для окремих груп. 100% етичного ведення бізнесу – прозорість, чесність і відповідальність у кожному рішенні компанії. 98,1% ефективного управління змінами – здатність підтримувати команду в періоди змін, допомагаючи адаптуватися та зростати. 95% лідерства – керівники та керівниці METRO не просто керують, а надихають, підтримують і ведуть уперед. 87,66% безбарʼєрності – компанія створює комфортне та інклюзивне середовище для всіх співробітників/-ць, незалежно від їхнього досвіду, віку чи індивідуальних особливостей. 82,86% робочого середовища – компанія пропонує коучинг, психологічну підтримку, консультації нутриціологів і юристів з особистих питань – усе це сприяє не лише комфорту працівників/-ць, а й формуванню здорового робочого середовища загалом. 82,86% нетворку – активні спільноти та можливість для співробітників/-ць обмінюватися досвідом і зростати. 81,25% карʼєрних можливостей – система внутрішнього карʼєрного консультування, яка допомагає співробітникам/-цям усвідомлено будувати власний професійний шлях. Вона передбачає кілька векторів розвитку: вертикальний, горизонтальний і кросфункціональний, та дає можливість персоналізувати карʼєру відповідно до інтересів і амбіцій. 76,33% добробуту – компанія пропонує різноманітні програми підтримки працівників/-ць, програми підтримки військовослужбовців/-ць, надає доступ до медичного страхування та страхування життя, створює середовище, в якому кожен та кожна відчуває впевненість у викликах, з якими стикається.

* Відсотки в рецепті – це показники, що відображають досягнення METRO у ключових категоріях за результатами сертифікації TOP Employers і відповідають рівню провідних світових практик. Вони не є порівнянням з іншими компаніями та не відображають фактичний час, який співробітники/-ці проводять на роботі, або рівень зарплат, а тільки вказують на рівень розвитку, підтримки та умов роботи в компанії.

Спосіб приготування

Змішуємо всі інгредієнти в правильних пропорціях, створюючи атмосферу довіри, підтримки та розвитку. Додаємо інноваційні підходи, щоб адаптувати рецепт до викликів сучасного світу. Регулярно вдосконалюємо складники, прислухаємося до команди та впроваджуємо найкращі практики. Подаємо в атмосфері взаємоповаги та натхнення.

Результат

Робоче середовище, де кожен почувається частиною великої команди, має можливості для розвитку та впевнений у своєму майбутньому. METRO – роботодавець, перевірений досвідом і сертифікацією TOP Employers. Готові спробувати?