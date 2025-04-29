Рецепт топового роботодавця: як METRO створює робоче середовище, в якому хочеться працювати

Цьогоріч METRO Україна стала сертифікованим Top Employer в Європі та Україні за версією Top Employers Institute. З понад 1600 компаній на п’яти континентах світу METRO Україна досягла індексу 85,9%, що перевищує середній показник у ритейлі серед європейських та міжнародних брендів. Статус надають за результатами опитування в 20 ключових сферах управління, оцінюючи компанії за 240 критеріями: робоче середовище, залучення талантів, навчальні програми, карʼєрний розвиток, інклюзія, добробут співробітників/-ць і система винагород. Торік інститут сертифікував 2191 роботодавця у світі. METRO Україна ділиться рецептом топового роботодавця.
Анна Толмачова
HRD METRO Україна
- Емоційний інтелект керівників та інструменти психологічної підтримки працівників під час війни стають стратегічною необхідністю, яка визначає сталість бізнесу. Психологічна підтримка та емоційно зрілий керівник – важлива опора, на яку може покластися працівник. Роботодавець не може створити абсолютну безпеку, але може стати стійким плечем, що забезпечує продуктивність.
- Людиноцентричний підхід, що панує в нашій компанії, передбачає надання працівникам права змінювати свої потреби та темп роботи. Це ускладнює прогнозування, але ми в METRO Україна приймаємо це як частину стратегії, аби мати найпродуктивніших працівників. Створюємо персоналізовані умови для розвитку кар’єри, де не тільки вертикальний, але й горизонтальний розвиток має значення. Наша система кар’єрних консультантів та хаб Future*Leaders дозволяє кожному обрати оптимальний шлях розвитку. Щороку ми здійснюємо близько 400 горизонтальних та понад 100 вертикальних переміщень.
- Інклюзивне лідерство формуємо через три компоненти: стиль лідерства (Care to Dare), комунікаційне просвітництво щодо упереджень та безбар’єрності, а також формальні процедури і механізми реагування. Стиль Care to Dare передбачає навчання лідерів у великих програмах, таких як Lead & Win та sCore Factors Accelerator. Програма безбар’єрного середовища «Неупереджені» та інші ініціативи сприяють прийняттю відмінностей серед співробітників. Інклюзія пронизує всі процеси, а портал для повідомлень про порушення прав людини гарантує чітку реакцію.
- Розвиток лідерів – важливий напрямок у нашій управлінській політиці. Щорічна оцінка лідерського потенціалу дає можливість виявити працівників із високим потенціалом для наступних управлінських ролей. 91% управлінських посад ми заповнюємо з кадрового резерву, де кандидат отримує нове призначення через 9–18 місяців після оцінки. Завдяки цим ініціативам тисячі співробітників беруть участь у проєктах, що позитивно впливає на бізнес.
Наші принципи успіху включають роботу через спільноти та лідерів думок, спільне створення ініціатив разом зі співробітниками, використання міксів форматів і залучення внутрішніх та зовнішніх експертів. Це сприяє залученості та високій продуктивності, знижуючи плинність кадрів до 15%.
Рецепт TOПового роботодавця від METRO
Інгредієнти*
100% навчання – компанія розвиває працівників/-ць через навчання у різних форматах: від коротких відео, електронних уроків і курсів до масштабних спеціалізованих програм – як спільних для всіх, так і для окремих груп.
100% етичного ведення бізнесу – прозорість, чесність і відповідальність у кожному рішенні компанії.
98,1% ефективного управління змінами – здатність підтримувати команду в періоди змін, допомагаючи адаптуватися та зростати.
95% лідерства – керівники та керівниці METRO не просто керують, а надихають, підтримують і ведуть уперед.
87,66% безбарʼєрності – компанія створює комфортне та інклюзивне середовище для всіх співробітників/-ць, незалежно від їхнього досвіду, віку чи індивідуальних особливостей.
82,86% робочого середовища – компанія пропонує коучинг, психологічну підтримку, консультації нутриціологів і юристів з особистих питань – усе це сприяє не лише комфорту працівників/-ць, а й формуванню здорового робочого середовища загалом.
82,86% нетворку – активні спільноти та можливість для співробітників/-ць обмінюватися досвідом і зростати.
81,25% карʼєрних можливостей – система внутрішнього карʼєрного консультування, яка допомагає співробітникам/-цям усвідомлено будувати власний професійний шлях. Вона передбачає кілька векторів розвитку: вертикальний, горизонтальний і кросфункціональний, та дає можливість персоналізувати карʼєру відповідно до інтересів і амбіцій.
76,33% добробуту – компанія пропонує різноманітні програми підтримки працівників/-ць, програми підтримки військовослужбовців/-ць, надає доступ до медичного страхування та страхування життя, створює середовище, в якому кожен та кожна відчуває впевненість у викликах, з якими стикається.
* Відсотки в рецепті – це показники, що відображають досягнення METRO у ключових категоріях за результатами сертифікації TOP Employers і відповідають рівню провідних світових практик. Вони не є порівнянням з іншими компаніями та не відображають фактичний час, який співробітники/-ці проводять на роботі, або рівень зарплат, а тільки вказують на рівень розвитку, підтримки та умов роботи в компанії.
Спосіб приготування
- Змішуємо всі інгредієнти в правильних пропорціях, створюючи атмосферу довіри, підтримки та розвитку.
- Додаємо інноваційні підходи, щоб адаптувати рецепт до викликів сучасного світу.
- Регулярно вдосконалюємо складники, прислухаємося до команди та впроваджуємо найкращі практики.
- Подаємо в атмосфері взаємоповаги та натхнення.
Результат
Робоче середовище, де кожен почувається частиною великої команди, має можливості для розвитку та впевнений у своєму майбутньому. METRO – роботодавець, перевірений досвідом і сертифікацією TOP Employers. Готові спробувати?
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.