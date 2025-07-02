«Справжня логістична компанія повинна мати власні офіси як у країні відправлення, так і в країні отримання вантажу», – Геннадій Сорочинський, CEO логістичної компанії Uni-Laman Group

Малий і середній бізнес – основа української економіки. За даними Програми розвитку ООН (UNDP), мікро-, малі та середні підприємства становлять 99,98% усіх суб’єктів господарювання в Україні та забезпечують 74% робочих місць. Завдяки своїй гнучкості саме цей сегмент відновлюється найшвидше – навіть в умовах повномасштабної війни. Однак для зростання МСБ потрібна відповідна інфраструктура – так само гнучка й адаптивна. Насамперед це стосується логістики, коли необхідно доставити як велику партію товару, так і лише кілька палет.

Uni-Laman Group – одна з українських компаній, яка пропонує комплексний логістичний сервіс для МСБ: перевезення будь-якого обсягу, авіадоставку, оплату з відтермінуванням і товарне кредитування. Працюючи у 10 країнах, Uni-Laman інтегрує українських підприємців у глобальні ланцюги постачання на рівні з великим бізнесом. В інтерв’ю Forbes BrandVoice Геннадій Сорочинський, CEO компанії, розповів, як сучасна логістика допомагає малому бізнесу зростати навіть у найскладніші часи.

Про компанію Uni-Laman Group Uni-Laman Group спеціалізується на логістиці та перевезеннях. Заснована в Одесі в 2001 році, сьогодні компанія має власну інфраструктуру у 10 країнах, включаючи Україну, Китай, Молдову, Грузію, Польщу, Румунію та інші. Серед послуг Uni‑Laman: морські, залізничні, автомобільні й авіаперевезення та контроль майже на всіх ланках ланцюга без залучення посередників. Окрім логістичних рішень, Uni-Laman пропонує фінансові інструменти підтримки бізнесу: оплату з відтермінуванням, товарне кредитування, а також професійний логістичний консалтинг. Читать больше Свернуть

Робота в умовах війни

Чи є логістика своєрідним «медіатором» між виробниками та глобальним ринком?

Так, і навіть більше: глобальна економіка стала можливою завдяки розвитку міжнародної логістики. Саме вона об’єднала різні частини світу в єдиний виробничо-торговельний ланцюг. Сировину видобувають в одній країні, продукцію виготовляють в іншій, а продають – у третій. Це стало реальністю завдяки контейнеризації морських перевезень, розвитку авіаційної, автомобільної та залізничної логістики, які відкрили шлях до швидких і масштабних міжнародних доставок.

Ефективна та доступна міжнародна логістика – один із ключових чинників сильної економіки. У розвинених країнах логістичні ланцюги працюють злагоджено: доставка з Китаю до США чи ОАЕ стабільна та швидка. У менш розвинених регіонах – навпаки: логістика займає більше часу, коштує значно дорожче й супроводжується численними труднощами.

Яку роль відіграє міжнародна логістика у розвитку українського МСБ? Чи змінилось сприйняття логістики у наших підприємців за роки повномасштабної війни?

Міжнародна логістика завжди відігравала важливу роль у розвитку МСБ, але повномасштабна війна змінила її сприйняття. Якщо раніше логістика часто сприймалась як допоміжна функція, то сьогодні вона стала критичною умовою виживання та зростання бізнесу. Без гнучкої логістики українські підприємці просто не змогли б зберегти зв’язок зі світовими ринками, відновити ланцюги постачання й забезпечити операційну сталість.

Особливо складним для нас був перший рік вторгнення, коли галузь зазнала справжнього шоку: десятки тисяч контейнерів з українськими вантажами опинилися заблокованими в портах від ОАЕ до Польщі через зупинку морських ліній. Це спричинило не лише логістичну кризу, а й фінансову – багато клієнтів не мали змоги оплатити зберігання та переадресацію вантажів. Uni-Laman не залишила жодного клієнта наодинці з цією проблемою: ми взяли на себе координацію нових маршрутів, організацію перевезень і навіть фінансування. У 2023 році нам вдалося вивезти понад 50 000 TEU контейнерів, які «зависли» за кордоном.

Контейнерний Порт

Які ще нововведення довелось зробити, які нові логістичні маршрути вибудувати?

Uni-Laman мала власні митні склади у Польщі і до початку війни, але ми значно розширили їхню площу, створили власний автопарк і забезпечили повний логістичний цикл через цей напрям. Сьогодні 85–90% вантажів в Україну надходять через Польщу (порти Гданськ і Гдиня), а 10–15% – через румунський порт Констанца (ми відкрили офіси в Констанці та Бухаресті). Також частину вантажів доставляємо через Кавказ, поєднуючи залізничне сполучення з Китаєм, поромну переправу й автотранспорт. Міжнародна логістика стала складнішою, дорожчою та довшою, але завдяки досвіду й адаптивності ми зробили її доступною для українського бізнесу навіть у найкритичніші моменти.

Транскаспійский маршрут

Логістика, що масштабує

Яким чином Uni-Laman підтримує компанії, що працюють із невеликими обсягами вантажів?

Ми підтримуємо бізнес як логістично, доставляючи навіть найменші партії товару, так і фінансово, кредитуючи повний цикл логістичних послуг. Гнучкі умови оплати дають підприємцям змогу зосередитися на розвитку та масштабуванні бізнесу, що надто важливо для малого та середнього бізнесу в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Вагомою перевагою Uni-Laman є те, що ми маємо власні офіси й інфраструктуру в десяти країнах – зокрема в Китаї, де працюємо вже понад 10 років. Така реальна присутність дозволяє не лише ефективно виконувати логістичні операції, а й ділитися ринковою експертизою, організовувати зустрічі для клієнтів із місцевими виробниками, допомагати їм краще зрозуміти правила гри в інших країнах.

У низці випадків ми навіть домовляємось про товарне кредитування для своїх клієнтів напряму з постачальниками.

Автопарк логістичної компанії Uni-Laman Group

Наведіть, будь ласка, приклади, коли представникам МСБ вдалося масштабуватися завдяки співпраці з вами.

Пам’ятаєте бум на іграшки-антистрес Pop It, який охопив світ у 2021–2022 роках? Один із наших клієнтів – невеликий ФОП – вирішив скористатися цією можливістю та протестувати попит в Україні. Тренд щойно починав набирати обертів, тому одразу замовляти велику партію було надто ризиковано – спершу потрібно було переконатися в зацікавленості ринку. Клієнт імпортував пробну партію вагою лише 20 кг, і швидкість доставки тут відігравала ключову роль. Завдяки послузі авіаконсолідації вантажів ми змогли доставити товар максимально оперативно. Партія швидко розійшлася, підприємець отримав прибуток і невдовзі інвестував його в наступне, вже більше замовлення. Таким чином, швидка доставка дозволила йому вчасно вийти на ринок і отримати прибуток.

Загалом ми співпрацюємо з великою кількістю представників МСБ – від дрібних торговельних мереж до стартапів, що займаються промисловими товарами, одягом, взуттям, побутовою технікою. Особливо помітною була хвиля замовлень на павербанки, накопичувачі енергії та сонячні панелі, коли держава запровадила пільгові програми для розвитку малої генерації.

Для цих клієнтів ми створили максимально зручні умови – як логістичні, так і фінансові – й відчуваємо реальну причетність до розвитку цього ринку.

З якими викликами ви зараз стикаєтесь, навіть маючи потужну інфраструктуру в 10 країнах?

Перш за все це стосується людського капіталу. Знайти справді кваліфікованих фахівців надзвичайно складно. Ми робимо ставку на молодих спеціалістів: вкладаємось у навчання, передаємо досвід, формуємо команду з нуля. І це працює, плинність кадрів у нас вкрай низька.

Команда Uni-Laman Group

Але кадрові питання – лише частина ширшого контексту. Міжнародна логістика живе у постійному режимі турбулентності. Серед викликів останніх років – піратські атаки, інцидент із контейнеровозом Ever Given у Суецькому каналі, бойові дії в зоні Червоного моря, через які судна змушені оминати Африку, що подовжує логістику на кілька тижнів і суттєво збільшує витрати. Пандемія COVID-19 стала ще одним ударом: локдауни в Китаї паралізували роботу портів, вантажі застрягали на місяці.

Загальна геополітична й економічна нестабільність у світі гостро б’є саме по міжнародному бізнесу. Якщо локальні гравці можуть бути більш захищеними, то компанії, залучені до глобальних процесів, змушені швидко реагувати, адаптуватися та постійно переосмислювати свої маршрути та стратегії.

Як обрати надійного міжнародного логіста

Що є головними ознаками міжнародної логістичної компанії, яка реально присутня на глобальному ринку?

Справжня логістична компанія повинна мати власні офіси як у країні відправлення, так і в країні отримання вантажу, а логістична інфраструктура має бути розвинена на всіх ключових етапах ланцюга постачання. Зокрема, ми працюємо на ринках 10 країн і маємо там власні офіси, автопарки, митні склади, представництва, а також експедиторські відділи в аеропортах, морських портах і на терміналах. Це дає змогу не лише організовувати перевезення та взаємодіяти з агентами і лініями, а й безпосередньо супроводжувати вантаж, розвʼязувати оперативні питання на місцях, виконувати завантаження, перевантаження та консолідацію вантажів.

Інфраструктура Uni-Laman Митний Склад Uni-Laman Митний Склад Uni-Laman Митний Склад Uni-Laman Предыдущий слайд Следующий слайд

Що б ви порадили підприємцям, які тільки починають працювати з міжнародними перевезеннями і логістикою? На що звернути увагу?

Насамперед звернути увагу на наявність у компанії власної інфраструктури й сервісів, адже значна частина учасників ринку працює як посередники. Не менш важливою є реальна міжнародна присутність – це офіси в інших країнах, які дозволяють контролювати процеси на місці, а не лише координувати їх дистанційно. Окрему увагу варто приділити фінансовим умовам: здатності компанії надавати відтермінування оплати, кредитувати логістичні витрати чи навіть забезпечувати товарне кредитування.

Uni-Laman – одна з небагатьох компаній, яка пропонує фінансування не лише логістичних послуг, а й закупівлі товарів, що відкриває бізнесу шлях до масштабування навіть за умов обмежених власних інвестицій.

Чому для вас важливо брати участь у заходах на кшталт Форуму підприємців Forbes? Які практичні результати ви отримуєте з таких подій?

Такі заходи – не просто платформа для виступів, а насамперед обмін ідеями та досвідом, живий контакт із ринком, розуміння актуальних трендів і напрямів розвитку. Якщо у професійному колі логістів ми обмінюємося лише спеціалізованою інформацією, то на подібних форумах – завдяки комунікації з виробниками, імпортерами, експортерами, торговими мережами, підприємцями та представниками сфери послуг – отримуємо широку картину того, куди рухається український та глобальний ринок. Це безцінна можливість для компаній, які хочуть бути не просто учасниками, а драйверами змін.