Стійкість і якісні зміни: як АТБ адаптує бізнес в умовах війни і зберігає динаміку розвитку 

Forbes Реклама

2 хв читання

АТБ /надано пресслужбою АТБ

надано пресслужбою АТБ

Кожен рік війни для бізнесу стає виснажливим марафоном з новими ризиками і втратами, кажуть в АТБ. Та попри безліч негативних факторів на тлі повномасштабного вторгнення компанія доводить, що соціально орієнтований бізнес здатен опиратися викликам і розвиватися. Війна не лише не знизила потребу суспільства в якісних продуктах, а й актуалізувала її та потребу в економії коштів. Тому всеукраїнська мережа магазинів АТБ регулярно нарощує товарообіг, гарантуючи українцям продовольчу безпеку нині і завтра. Як компанія розширює мережу, оптимізує процеси та конвертує бізнес-стратегію у довіру споживачів – у матеріалі Forbes BrandVoice 

АТБ демонструє стабільне зростання – у першій половині 2025 року порівняно з першим півріччям 2024-го товарообіг компанії зріс на 19,8%, до 139,39 млрд грн (дані компанії). «Нарощувати товарообіг у воєнний час вдається завдяки стратегії динамічного розвитку, якої АТБ дотримується з першого дня роботи. Також допомагають гнучка логістика, оптимізація бізнес-процесів і самовіддана праця понад 48 000 співробітників», – розповідають у компанії.

До початку повномасштабного вторгнення АТБ щорічно відкривала до 150 нових магазинів і модернізувала до 80 діючих. Через війну в 2024 році відкрили лише 47 магазинів, але вже за новою концепцією: «чорні» АТБ із сучасним інтер’єром, обладнанням і енергоефективними технологіями. Розробка формату тривала 23 роки за участю сотень спеціалістів.

У 2025 році планується відкриття майже 100 «чорних» магазинів.

Багато років АТБ входить до першої десятки найбільших галузевих платників податків. У 2025-му компанія посіла п’яте місце серед приватних платників податків України, сплативши 18,02 млрд грн за перше півріччя, що на 35,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З початку повномасштабної війни податковий внесок АТБ перевищив 74,11 млрд грн (дані компанії). 

Асортимент кожного з 1293 магазинів АТБ налічує 3700 товарів. Близько третини представлено власними торговими марками: «Своя лінія», «Розумний вибір» та новою ТМ «День у День».

Фото надано пресслужбою АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

«Ми продовжуємо розширювати асортимент, адаптуючи його до потреб споживачів у воєнних умовах. У прифронтових регіонах пропонуємо «бойовий асортимент» з 700 найнеобхідніших позицій», – зазначають у компанії. 

Разом з розширенням асортименту АТБ інвестує в енергоефективність. З початку війни мережа АТБ відмовилася від низки елементів зовнішнього освітлення й активно використовує альтернативні джерела енергії – приміром, системи рекуперації тепла. Вони збирають тепло від холодильників і спрямовують на обігрів і вентиляцію. У магазинах, де дозволяє архітектура, АТБ встановила сонячні панелі, інвертори й акумуляторні блоки. З початку 2024-го компанія інвестувала у сонячні електростанції 380+ млн грн, до кінця 2025 року сума сягне 400 млн грн. 

Підтримка соціальних ініціатив – ще один пріоритет АТБ.

Наші проєкти корпоративної соціальної відповідальності спрямовані перш за все на тих, хто цього найбільше потребує, – військових і постраждалих від війни. Загальна сума допомоги ЗСУ від АТБ перевищує 2 млрд грн.

Після ракетного удару по лікарні «Охматдит» АТБ виділила 20 млн грн для допомоги постраждалим і відновлення корпусу медзакладу. Також компанія підтримує Дніпровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, а в межах благодійного проєкту «Брайти» допомогла відкрити дитяче реабілітаційне відділення Unbroken Kids у лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

АТБ

Фото надано пресслужбою АТБ

Разом з тим компанія активно підтримує команду. «Ми розуміємо, що працівники – наш найцінніший капітал, тож впроваджуємо принцип рівного ставлення до кожного незалежно від посади, гарантуємо стабільність і справедливість оплати праці. АТБ наймає на роботу лише офіційно, сплачує необхідні податки, що дає людині розуміння: тут вона отримає всі виплати та соціальні гарантії за законодавством», – зазначають у компанії.

Також АТБ підтримує співробітників у скрутних умовах. Тих, хто евакуювався з тимчасово окупованих територій, приймають на новому місці зі збереженням посади, зарплати, стажу та відпустки. Тих, хто демобілізується зі служби – а на захист України стало понад 4800 працівників АТБ, – команда також радо приймає назад на роботу. 

