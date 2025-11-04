Стійкість і якісні зміни: як АТБ адаптує бізнес в умовах війни і зберігає динаміку розвитку 

Кожен рік війни для бізнесу стає виснажливим марафоном з новими ризиками і втратами, кажуть в АТБ. Та попри безліч негативних факторів на тлі повномасштабного вторгнення компанія доводить, що соціально орієнтований бізнес здатен опиратися викликам і розвиватися. Війна не лише не знизила потребу суспільства в якісних продуктах, а й актуалізувала її та потребу в економії коштів. Тому всеукраїнська мережа магазинів АТБ регулярно нарощує товарообіг, гарантуючи українцям продовольчу безпеку нині і завтра. Як компанія розширює мережу, оптимізує процеси та конвертує бізнес-стратегію у довіру споживачів – у матеріалі Forbes BrandVoice

АТБ демонструє стабільне зростання – у першій половині 2025 року порівняно з першим півріччям 2024-го товарообіг компанії зріс на 19,8%, до 139,39 млрд грн (дані компанії). «Нарощувати товарообіг у воєнний час вдається завдяки стратегії динамічного розвитку, якої АТБ дотримується з першого дня роботи. Також допомагають гнучка логістика, оптимізація бізнес-процесів і самовіддана праця понад 48 000 співробітників», – розповідають у компанії.

До початку повномасштабного вторгнення АТБ щорічно відкривала до 150 нових магазинів і модернізувала до 80 діючих. Через війну в 2024 році відкрили лише 47 магазинів, але вже за новою концепцією: «чорні» АТБ із сучасним інтер’єром, обладнанням і енергоефективними технологіями. Розробка формату тривала 23 роки за участю сотень спеціалістів.

У 2025 році планується відкриття майже 100 «чорних» магазинів.

Багато років АТБ входить до першої десятки найбільших галузевих платників податків. У 2025-му компанія посіла п’яте місце серед приватних платників податків України, сплативши 18,02 млрд грн за перше півріччя, що на 35,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З початку повномасштабної війни податковий внесок АТБ перевищив 74,11 млрд грн (дані компанії).

Асортимент кожного з 1293 магазинів АТБ налічує 3700 товарів. Близько третини представлено власними торговими марками: «Своя лінія», «Розумний вибір» та новою ТМ «День у День».

«Ми продовжуємо розширювати асортимент, адаптуючи його до потреб споживачів у воєнних умовах. У прифронтових регіонах пропонуємо «бойовий асортимент» з 700 найнеобхідніших позицій», – зазначають у компанії.

Разом з розширенням асортименту АТБ інвестує в енергоефективність. З початку війни мережа АТБ відмовилася від низки елементів зовнішнього освітлення й активно використовує альтернативні джерела енергії – приміром, системи рекуперації тепла. Вони збирають тепло від холодильників і спрямовують на обігрів і вентиляцію. У магазинах, де дозволяє архітектура, АТБ встановила сонячні панелі, інвертори й акумуляторні блоки. З початку 2024-го компанія інвестувала у сонячні електростанції 380+ млн грн, до кінця 2025 року сума сягне 400 млн грн.

Підтримка соціальних ініціатив – ще один пріоритет АТБ.

Наші проєкти корпоративної соціальної відповідальності спрямовані перш за все на тих, хто цього найбільше потребує, – військових і постраждалих від війни. Загальна сума допомоги ЗСУ від АТБ перевищує 2 млрд грн.

Після ракетного удару по лікарні «Охматдит» АТБ виділила 20 млн грн для допомоги постраждалим і відновлення корпусу медзакладу. Також компанія підтримує Дніпровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, а в межах благодійного проєкту «Брайти» допомогла відкрити дитяче реабілітаційне відділення Unbroken Kids у лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Разом з тим компанія активно підтримує команду. «Ми розуміємо, що працівники – наш найцінніший капітал, тож впроваджуємо принцип рівного ставлення до кожного незалежно від посади, гарантуємо стабільність і справедливість оплати праці. АТБ наймає на роботу лише офіційно, сплачує необхідні податки, що дає людині розуміння: тут вона отримає всі виплати та соціальні гарантії за законодавством», – зазначають у компанії.

Також АТБ підтримує співробітників у скрутних умовах. Тих, хто евакуювався з тимчасово окупованих територій, приймають на новому місці зі збереженням посади, зарплати, стажу та відпустки. Тих, хто демобілізується зі служби – а на захист України стало понад 4800 працівників АТБ, – команда також радо приймає назад на роботу.