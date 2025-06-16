Артур Мхитарян 14 лет управляет собственной девелоперской компанией Taryan Group. В войну вошел с двумя крупными премиальными комплексами в Киеве. Один был на старте продаж, другой – на этапе строительства. Строительство второго началось уже во время войны. Есть ли покупатели?