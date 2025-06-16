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«Создаем каждый проект как космическую станцию». Основатель Taryan Group – о привлекательности нового строительства в Киеве, гостинице на Бали и коллаборации с Усиком. Интервью

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

7 хв читання

Засновник Taryan Group Артур Мхітарян /предоставлено пресс-службой

Артур Мхитарян основал свою компанию Taryan Group в 2011 году Фото предоставлено пресс-службой

Артур Мхитарян 14 лет управляет собственной девелоперской компанией Taryan Group. В войну вошел с двумя крупными премиальными комплексами в Киеве. Один был на старте продаж, другой – на этапе строительства. Строительство второго началось уже во время войны. Есть ли покупатели?

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