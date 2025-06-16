Артур Мхітарян 14 років керує власною девелоперською компанією Taryan Group. У війну увійшов із двома великими преміальними комплексами в Києві. Один був на старті продажів, інший – на етапі будівництва. Будувати другий почав уже під час війни. Чи є покупці?
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