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«Створюємо кожен проєкт як космічну станцію». Засновник Taryan Group – про привабливість нового будівництва у Києві, готель на Балі та колаборацію з Усиком. Інтервʼю

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

7 хв читання

Засновник Taryan Group Артур Мхітарян /надано пресслужбою

Артур Мхітарян заснував власну компанію Taryan Group у 2011 році Фото надано пресслужбою

Артур Мхітарян 14 років керує власною девелоперською компанією Taryan Group. У війну увійшов із двома великими преміальними комплексами в Києві. Один був на старті продажів, інший – на етапі будівництва. Будувати другий почав уже під час війни. Чи є покупці? 

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