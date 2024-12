4K лазерні проєктори Samsung The Premiere 9 та The Premiere 7 (2024): Створіть власний технологічний кінотеатр

У 2021 році Samsung Electronics представила свій флагманський 4K лазерний проєктор The Premiere – ультракороткофокусний 4К лазерний проєктор з функціоналом Smart TV, що позиціонувався як найтехнологічніше рішення для створення домашнього кінотеатру. Цьогоріч компанія оновила модельний ряд, презентувавши вдосконалені моделі The Premiere 9 і The Premiere 7 на міжнародній виставці IFA 2024. Продажі в Україні стартували 17 грудня 2024 року. Деталі – в матеріалі