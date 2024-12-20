4K лазерні проєктори Samsung The Premiere 9 та The Premiere 7 (2024): Створіть власний технологічний кінотеатр

У 2021 році Samsung Electronics представила свій флагманський 4K лазерний проєктор The Premiere – ультракороткофокусний 4К лазерний проєктор з функціоналом Smart TV, що позиціонувався як найтехнологічніше рішення для створення домашнього кінотеатру. Цьогоріч компанія оновила модельний ряд, презентувавши вдосконалені моделі The Premiere 9 і The Premiere 7 на міжнародній виставці IFA 2024. Продажі в Україні стартували 17 грудня 2024 року. Деталі – в матеріалі

Про основні характеристики

Технологія потрійного лазера та лазерна технологія

Проєктор The Premiere 9 оснащений технологією потрійного лазера, яка забезпечує роздільну здатність 4K, охоплення 154% колірного простору DCI-P3 та здатен відтворити понад мільярд відтінків кольорів – можливості, які забезпечує виняткова технологія потрійного лазера та квантовий процесор Samsung. За даними компанії, це перший у світі проєктор з підтримкою HDR10+, що створює кінематографічний досвід на екрані до 130 дюймів.

The Premiere 7, завдяки лазерній технології, відтворює 100% колірного простору DCI-P3 і здатен відтворити понад мільярд відтінків кольорів, що дає змогу насолоджуватися реалістичним 4K-зображенням на екрані до 120 дюймів.

Проєктори The Premiere оснащені технологією потрійного лазера

Ультракороткий фокус та підвищена яскравість

Проєктори можна розташувати впритул до стіни, буквально на відстані у ширину долоні, щоб отримати великий екран з високою якістю зображення. The Premiere 9 забезпечує діагональ до 130 дюймів, тоді як The Premiere 7 – до 120 дюймів, адаптуючись до будь-яких умов приміщення.

The Premiere 9 забезпечує яскравість 3450 ISO Lumen, що на 14% більше порівняно з попередніми моделями, а The Premiere 7 – яскравість у 2500 ISO Lumen. Завдяки цьому проєктори гарантують деталізацію навіть у добре освітлених кімнатах.

Потужний звук

The Premiere 9 має 40-ватні 2.2.2-канальні вбудовані динаміки та вбудовані низькочастотні динаміки з підтримкою Dolby Atmos і технологією об’ємного звуку (OTS) для відстеження руху об’єктів на екрані та динамічного відтворення звукових ефектів. Завдяки використанню багатьох інноваційних технологічних рішень динаміки Premiere 9 замінюють повнорозмірні акустичні системи.

Samsung The Premiere 7 оснащений 30-ватними 2.2-канальними динаміками та вбудованими низькочастотними динаміками з технологією обʼємного звуку OTS Lite.

До речі, обидві моделі мають Активний підсилювач голосу Pro (AVA Pro), що аналізує звукову доріжку та підсилює діалоги, а також нові The Premiere підтримують технологію Q-Symphony, що дозволяє гармонійно поєднувати динаміки проєктора з саундбаром Samsung або аудіосистемою Music Frame для максимально насиченого звуку.

Проєктори The Premiere мають потужний звук

Розширені можливості Smart TV

Проєктори працюють на операційній системі Tizen від Samsung, що надає доступ до найновіших програм і сервісів, включаючи Netflix, YouTube та Amazon Prime Video. Завдяки вбудованому модулю SmartThings можна підключати та керувати розумними пристроями, а функція трансляції контенту дає змогу відтворювати відео та музику безпосередньо зі смартфона.

Функція трансляції контенту дає змогу відтворювати відео та музику безпосередньо зі смартфона

Нові функції

AI Масштабування

Процесор Quantum 4K із вбудованим штучним інтелектом відкриває нові можливості для перегляду старих відео: завдяки технології AI Масштабування навіть контент низької якості перетворюється на чітке 4K-зображення. Функція працює на основі нейронних мереж, аналізуючи та покращуючи не лише зображення, а й звук, та перетворює на 4К будь-яке зображення, незалежно від типу контенту.

Масштабування та переміщення екрана

The Premiere створені для простого та інтуїтивного налаштування екрана: користувачі можуть змінювати розмір і положення проєкції, адаптуючи зображення до своїх потреб, без необхідності пересувати сам проєктор. Крім того, функція корекції трапецеїдальних викривлень дозволяє зберегти ідеальну геометрію зображення в будь-яких умовах.

Режим Custom Ambient

Завдяки режиму Custom Ambient пристрої можуть проєктувати фонові зображення або віджети, такі як акваріум, камін чи космічний краєвид. Або ж можна створити власний фон, використовуючи фото, віджети чи елементи дизайну через застосунок SmartThings, перетворюючи стіну на індивідуальне артполотно.

Трансляція контенту з мобільного

The Premiere інтегрується зі смартфонами через застосунок SmartThings або AirPlay 2, що дає змогу зручно дублювати контент. Для любителів музики проєктор можна використовувати як автономну акустичну систему, оскільки музику можна відтворювати вимкнувши проєкцію і керувати звуком за допомогою мобільного пристрою чи голосових команд.

Частина екосистеми SmartThings

SmartThings від Samsung – це ключовий елемент екосистеми розумного будинку, який обʼєднує всі пристрої в єдину мережу для зручного керування. Завдяки сумісності з різноманітними пристроями (побутова техніка, освітлення, термостати, камери безпеки тощо) SmartThings перетворює звичайний дім на інноваційний простір.

Хаб розумного будинку SmartThings, що вбудований у проєктор, робить його основою розумного дому з автоматичними сценаріями для керування розумними пристроями. Він дозволяє створювати сценарії автоматизації, наприклад, «Перегляд фільму» з одного натискання чи за допомогою голосових команд. Крім того, SmartThings підтримує такі протоколи, як Matter, Thread і Zigbee, забезпечуючи широкі можливості інтеграції. Це не лише про зручність, а й про стильний технологічний підхід до управління будинком.

Режим Аудіо 360

Разом із навушниками Galaxy Buds звук The Premiere досягає нового рівня реалістичності. Режим Аудіо 360 забезпечує просторове 3D-звучання завдяки багатоканальному відтворенню, що дає змогу відчувати себе у центрі подій, адже звук змінюється залежно від положення голови, створюючи захопливу звукову атмосферу.

Режим Аудіо 360 забезпечує просторове 3D-звучання

Порівняння моделей

Комплектація

До комплекту проєкторів Samsung The Premiere 9 та The Premiere 7 входять:

проєктор Samsung The Premiere 9 або Samsung The Premiere 7;

кабель живлення;

пульт дистанційного керування SolarCell.

Пульт SolarCell може заряджатися від сонячного світла або штучного освітлення за допомогою сонячної панелі на зворотному боці, що розвʼязує надокучливу проблему пошуку батарейок для пультів керування та позитивно впливає на екологію.

Пульт універсальний та може працювати з телевізором і сумісними підключеними пристроями, як-от ігрові консолі та саундбари, а також має підтримку голосових команд.

Сучасний дизайн та нові можливості інтеграції

Мінімалістичний дизайн у теплому білому кольорі з закругленими краями та текстильним покриттям від Kvadrat забезпечує гармонійне вписування проєкторів у будь-який інтер’єр, а ультракороткий фокус дозволяє розмістити проєктор просто біля стіни, уникнути складної інсталяції чи псування інтер’єру – достатньо лише підʼєднати проєктор до мережі й налаштувати бездротове з’єднання та зображення.

Завдяки підтримці екосистеми SmartThings проєктори можна підключати до смартфонів Galaxy, саундбарів Samsung та інших пристроїв. Функція Multi View дозволяє одночасно виводити кілька джерел контенту на одному екрані, наприклад, переглядати фільм і відображати статистику спортивного матчу.

Моделі The Premiere також підходять для роботи та навчання. Завдяки можливостям бездротового підключення та інтеграції з Microsoft 365 і Google Workspace користувачі можуть відображати презентації, працювати над документами або проводити відеоконференції прямо з проєктора.

Моделі The Premiere мають сучасний дизайн

Висновок

4K лазерні проєктори Samsung The Premiere 9 і The Premiere 7 пропонують сучасний підхід до створення домашнього кінотеатру. Завдяки лазерній та технології потрійного лазера, HDR10+ і AI Масштабуванню ці проєктори забезпечують високу якість зображення та звуку, що дає змогу насолоджуватися реалістичним кінематографічним досвідом у домашніх умовах.

Проєктори також підтримують популярні платформи, такі як Netflix і YouTube, і можуть стати частиною розумної екосистеми завдяки Smart-досвіду. Додаткові функції, зокрема Custom Ambient, режим Аудіо 360, SmartThings Hub і екологічний пульт SolarCell, роблять їх ще зручнішими у використанні.

The Premiere 2024 поєднує технологічні можливості з мінімалістичним дизайном та ультракоротким фокусом, що робить їх універсальним рішенням для різних приміщень. Це вибір для тих, хто прагне поєднати сучасні технології з комфортом і естетикою.