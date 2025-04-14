50 самых перспективных ИИ-компаний на $143 млрд финансирования. Чем они покорили инвесторов?

Forbes USA опубликовал седьмой ежегодный список «50 самых перспективных ИИ-компаний мира». В общей сложности они смогли привлечь на развитие своих продуктов $143 млрд. А самые активные из них сместили фокус с «гонок ИИ-моделей» на создание полезных приложений и продуктов

Более двух лет после громкого запуска ChatGPT искусственный интеллект остается горячей точкой венчурного капитала и бизнеса в целом. Самые громкие стартапы постепенно сосредотачиваются не на погоне за созданием новых моделей ИИ, а на разработке полезных приложений и продуктов на базе существующих решений – автоматизируя рутинную работу в отраслях инженерии, здравоохранения, юриспруденции и продаж. Это ясно видно из седьмого ежегодного списка «ИИ 50», который Forbes USA подготовил в партнерстве с Sequoia и Meritech Capital, чтобы отметить самые перспективные частные ИИ-компании в мире.