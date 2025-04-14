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50 самых перспективных ИИ-компаний на $143 млрд финансирования. Чем они покорили инвесторов?

Forbes USA
Forbes

32 хв читання

OpenAI, xAI, Perplexity, MidJourney, Notion, штучний інтелект /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

В 50 самых перспективных вошли OpenAI, xAI, Perplexity, MidJourney и Notion. Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Forbes USA опубликовал седьмой ежегодный список «50 самых перспективных ИИ-компаний мира». В общей сложности они смогли привлечь на развитие своих продуктов $143 млрд. А самые активные из них сместили фокус с «гонок ИИ-моделей» на создание полезных приложений и продуктов

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Более двух лет после громкого запуска ChatGPT искусственный интеллект остается горячей точкой венчурного капитала и бизнеса в целом. Самые громкие стартапы постепенно сосредотачиваются не на погоне за созданием новых моделей ИИ, а на разработке полезных приложений и продуктов на базе существующих решений – автоматизируя рутинную работу в отраслях инженерии, здравоохранения, юриспруденции и продаж. Это ясно видно из седьмого ежегодного списка «ИИ 50», который Forbes USA подготовил в партнерстве с Sequoia и Meritech Capital, чтобы отметить самые перспективные частные ИИ-компании в мире.

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