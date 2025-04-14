50 найперспективніших ШІ-компаній на $143 млрд фінансування. Чим вони підкорили інвесторів?

Forbes USA опублікував сьомий щорічний список «50 найперспективніших ШІ-компаній світу». Загалом вони змогли залучити на розвиток своїх продуктів $143 млрд. А найактивніші з них змістили фокус із «перегонів ШІ-моделей» на створення корисних застосунків і продуктів
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Понад два роки після гучного запуску ChatGPT штучний інтелект залишається гарячою точкою венчурного капіталу та бізнесу загалом. Найгучніші стартапи поступово зосереджуються не на гонитві за створенням нових моделей ШІ, а на розробці корисних застосунків і продуктів на базі вже існуючих рішень – автоматизуючи рутинну роботу в галузях інженерії, охорони здоров’я, юриспруденції та продажів. Це чітко видно з сьомого щорічного списку «ШІ 50», який Forbes USA підготував у партнерстві з Sequoia та Meritech Capital, щоб відзначити найперспективніші приватні ШІ-компанії у світі.
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