Украинский агрегатор вакансий Jooble работает в 67 странах и входит в топ-10 мировых платформ по поиску работы, утверждает соучредитель и СЕО компании Роман Прокофьев. Главная ставка компании – вакансии для рабочих специальностей. О том, сработала ли ставка Jooble на «синих воротничков», перспективах ИИ-игроков на рынке поиска работы и инвестициях в стартапы Прокофьев рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

Украинская компания Jooble может вернуться к модели инвестиций в стартапы в 2026 году, говорит соучредитель компании Роман Прокофьев. Свою стартап-студию компания основала в 2022-м и за это время вложила от $100 000 до $2 млн в 10 проектов.

Компанию Jooble основали в 2006 году Роман Прокофьев и Евгений Собакарев как агрегатор вакансий. Через 10 лет сервис позволил работодателям публиковать вакансии напрямую. «Агрегатор вакансий – уже устаревшая модель», – объясняет Прокофьев.