Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Боюсь рынков без конкуренции». Основатель Jooble Роман Прокофьев – о самой большой ошибке в бизнесе, угрозе ИИ для сайтов по поиску работы и инвестициях в стартапы на $10 млн

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

6 хв читання

Сервіс пошуку роботи Jooble /Александр Чекменев

Основатель Jooble Роман Прокофьев о самой большой ошибке в бизнесе, угрозе ИИ для сайтов по поиску работы и инвестициях в стартапы на $10 млн. Фото Александр Чекменев

Украинский агрегатор вакансий Jooble работает в 67 странах и входит в топ-10 мировых платформ по поиску работы, утверждает соучредитель и СЕО компании Роман Прокофьев. Главная ставка компании – вакансии для рабочих специальностей. О том, сработала ли ставка Jooble на «синих воротничков», перспективах ИИ-игроков на рынке поиска работы и инвестициях в стартапы Прокофьев рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Украинская компания Jooble может вернуться к модели инвестиций в стартапы в 2026 году, говорит соучредитель компании Роман Прокофьев. Свою стартап-студию компания основала в 2022-м и за это время вложила от $100 000 до $2 млн в 10 проектов.

Компанию Jooble основали в 2006 году Роман Прокофьев и Евгений Собакарев как агрегатор вакансий. Через 10 лет сервис позволил работодателям публиковать вакансии напрямую. «Агрегатор вакансий – уже устаревшая модель», – объясняет Прокофьев.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні