Український агрегатор вакансій Jooble працює у 67 країнах і входить до топ-10 світових платформ пошуку роботи, стверджує співзасновник та СЕО компанії Роман Прокоф’єв. Головна ставка компанії – вакансії для робітничих спеціальностей. Про те, чи спрацювала ставка Jooble на «синіх комірців», перспективи ШІ-гравців на ринку пошуку роботи та інвестиції в стартапи Прокоф’єв розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine
Українська компанія Jooble може повернення до моделі інвестицій у стартапи у 2026-му, каже співзасновник компанії Роман Прокоф’єв. Свою стартап-студію компанія заснувала у 2022-му і за цей час вклала від $100 000-$2 млн в десять проєктів.
Компанію Jooble заснували у 2006 році Роман Прокоф’єв і Євген Собакарьов як агрегатор вакансій. Через десять років сервіс дозволив роботодавцям публікувати вакансії напряму. «Агрегатор вакансій – вже застаріла модель», – пояснює Прокоф’єв.
