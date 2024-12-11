Продуктивність команди залежить від багатьох факторів і не останній серед них – здоровʼя співробітників. Маючи безліч робочих задач, люди часто працюють з температурою, головним болем, кашлем та іншими симптомами, що врешті відбивається на результатах роботи. За словами co-owner компанії «Арсенал Страхування» Марини Авдєєвої, лише 30% працівників користуються класичним медичним страхуванням – у більшості ж випадків люди займаються самолікуванням. Від звернення до страхової їх зупиняє час, який на це потрібно витратити.

«Щоб отримати план лікування, працівнику слід спочатку зателефонувати до кол-центру, почекати доки оператор відповість на дзвінок, розповісти симптоми, про які, до речі, не завжди зручно говорити, записатись до терапевта, який оцінить ситуацію, і направить до вузького спеціаліста. Все це дуже виснажливо», – каже Марина Авдєєва.

Усвідомлюючи ці виклики, в компанії «Арсенал Страхування» створили сервіс турботи про здоров’я команд Arsenal IC. Це мобільний застосунок, в якому за допомогою штучного інтелекту можна з точністю до 87% отримати діагноз і записатись на прийом до вузькоспеціалізованого лікаря – без жодних дзвінків, очікувань і стресу. Сьогодні ним користуються працівники понад 150 українських компаній, серед яких FOZZI Group, AJAX Systems, FEDORIV Group, Sense Bank та інші. Про можливості нового сервісу Arsenal IC – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Пошук нових рішень

Страхування – консервативний бізнес, який кволо реагує на всілякі технологічні інновації. Тримати штат IT-спеціалістів і вкладати кошти в InsurTech можуть дозволити собі далеко не всі страховики. Для порівняння: серед усіх страхових компаній України, лише сім мають власний мобільний застосунок, говорить Марина Авдєєва.

Водночас запити на цифровізацію страхових послуг зростають щороку. «В одній із найстаріших страхових компаній Португалії Fidelidade сьогодні менеджери хапаються за голову – дедалі більше до них почала звертатись молодь, яка вимагає сучасних цифрових рішень. Клієнт «помолодшав», а страховій немає чого йому запропонувати, – пояснює Марина. – Те саме й в Україні. Понад 50% наших клієнтів – IT-компанії, співробітники яких також розраховують на інновації. Ритм життя сьогодні настільки швидкий, що люди хочуть отримати максимум сервісу за мінімум часу».

Марина Авдєєва, co-owner компанії «Арсенал Страхування»

Саме це дало поштовх команді «Арсенал Страхування» шукати нові рішення.

«Будь-який сервіс, і страховий зокрема, має бути в смартфоні – сучасна людина буквально керує життям з телефона», – впевнена co-owner компанії.

Так у вересні 2024 року розробники інноваційного хабу компанії випустили сервіс турботи про здоровʼя команд, що працює на основі AI.

Час – це перевага

Головна ідея, яку розробники заклали у сервіс Arsenal IC, – заощадити час людей. У сервісі можна не тільки швидко визначити потенційний діагноз, а й тут же записатись до лікаря. «Уявімо, у людини щось болить. Вона заходить у застосунок, обирає в спеціальному розділі зону тіла, яка її турбує, – горло, голова, спина, нирки тощо – і вказує основні симптоми. Їх потрібно просто відмітити з запропонованого списку. Поспілкувавшись з AI-лікарем деякий час, людина отримує потенційний діагноз», – пояснює Марина.

Після визначення діагнозу користувач автоматично переходить у вікно запису до лікаря, який знаходиться поблизу («Арсенал Страхування» працює з усіма приватними клініками та мережами України). У цей же день він може відвідати, наприклад, терапевта та отримати план лікування, а курʼєр доставить необхідні ліки. Таким чином, дистанція людини від моменту, коли вона відчула проблему зі здоровʼям, до її візиту до лікаря суттєво скорочується.

Точність діагнозу, який поставив штучний інтелект, сьогодні становить 87%. Її вимірювали на 10 000 користувачів: вони вказували симптоми, а реальні лікарі перевіряли діагнози, що поставив AI. Крім того, сервіс постійно «вчиться» і щоразу підвищує рівень точності діагнозів. Нині в застосунку зареєстровано понад 50 000 користувачів – вони та члени їхніх сімей регулярно надсилають сотні тисяч запитів до AI-лікаря, таким чином тренуючи його. За три місяці роботи сервісу, що якраз припало на осінній період, найчастіше зустрічались випадки захворювання ГРВІ.

«Це означає, що 80% запитів – досить прості, і AI-лікар легко з ними справляється», – ділиться Марина.

Сервіс Arsenal IC має і психологічний ефект. Коли людина бачить потенційний діагноз на екрані смартфона, у неї зʼявляється до нього більш серйозне ставлення, і вона не зволікає з візитом до лікаря. «Буквально нещодавно був випадок, коли дружина одного зі співробітників наших компаній-клієнтів ввела симптоми у сервісі турботи, і побачила на екрані діагноз, що у неї, можливо, новоутворення. Перелякавшись, вона тут же, через послугу медичний консьєрж-сервіс, записалася до лікаря. У підсумку діагноз підтвердився, жінці зробили операцію і видалили доброякісну пухлину», – розповідає co-owner «Арсенал Страхування».

Більше ніж страхування

Крім взаємодії з AI-лікарем, у сервісі Arsenal IC є кілька інших функцій. По-перше, у сервісі можна обрати медичний заклад на мапі. Це дає змогу швидко оцінити, на якій відстані від пацієнта знаходиться поліклініка, аптека, стоматологія, лабораторія тощо, та прокласти маршрут до них. Сервіс також дає змогу відфільтрувати медичні заклади, обравши бажаний тип – наприклад, показувати лише стоматології. По-друге, в Arsenal IC можна застрахувати дитину і створити їй окремий кабінет у застосунку з повним функціоналом. По-третє, тут можна зберігати всю свою медичну історію. «Буває, що людина ходить по різних клініках і збирає до папочки документи від усіх лікарів. Звісно, ця папочка може загубитись. Саме тому всі документи та результати досліджень, на які людина записалась через наш застосунок, зберігатимуться тут в електронному вигляді, – пояснює Марина Авдєєва. – Їх можна переглядати та ранжувати за зручністю».

Також у сервісі працюють над створенням функції медичного чекапу, коли AI-лікар раз на пів року автоматично рекомендуватиме людині здати кров, зробити флюорографію та відвідати лікаря. «У підсумку це могло б знизити вартість страховки. Якщо наш клієнт піклується про своє здоровʼя і регулярно робить профогляди, він менше хворітиме, а отже ми, як страхова компанія, менше витрачатимемо грошей на його лікування», – пояснює Марина Авдєєва.

Крім того, у майбутньому в сервісі планують запровадити функції, що стосуються добробуту, так званого well being. Наприклад, завантаживши фото тарілки з їжею в застосунок, можна буде отримати підрахунок калорій того, що людина зʼїла.

«Такі сервіси загалом піднімають рівень нашого життя. Ми всі звикли до Дії, банків у смартфоні та інших диджитальних сервісів, тому навіть у такій консервативній галузі, як страхування, теж мають відбуватись зміни», – стверджує Марина Авдєєва.

Досвід користування Arsenal IC українськими компаніями

FOZZY Group Здоров’я команди – один із наших головних пріоритетів, тому медична страховка вже давно є частиною нашої програми «Турботинок» для співробітників Fozzy Group. Завдяки сервісу турботи про здоровʼя команд Arsenal IC отримати медичну допомогу стало простіше, ніж будь-коли. AI-лікар для самодіагностики, автоматичний запис до лікаря, доставка ліків кур’єром – ці функції мобільного застосунку допомагають нашим співробітникам швидше отримати медичну допомогу. Читать больше Свернуть

Андрій Федорів засновник та CEO рекламної агенції Fedoriv Group, Koopertiv Наша команда – це креативні та прогресивні люди, які вже давно звикли все робити через телефон – від банкінгу до замовлення піци, таксі або квітів. Тому медична страховка прямо в телефоні, де можна записуватись на online-консультації до лікаря та дізнаватися про свій діагноз завдяки AI – стала тим самим сервісом, який команда сприйняла з ентузіазмом і зараз активно користується. Ну і звісно ж, нові фічі прискорили процес лікування, це важливо. Читать больше Свернуть