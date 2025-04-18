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«Клиенты не закрывают сделки онлайн». Из-за войны украинские стартапы переезжают за границу, а их учредители мигрируют. Почему это единственный выход

Forbes

3 хв читання

Стартапи переносять офіси за кордон, виїзд засновників стартапу за кордон /Карасева Александра при помощи Midjourney

Украинские стартапы переносят главные офисы за границу, а учредители мигрируют. Почему они дистанцируются от Украины Фото Карасева Александра при помощи Midjourney

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Украинские стартапы все чаще уходят от упоминаний о своем происхождении. Из-за войны им сложнее привлекать инвестиции, получить высокую оценку и увеличить количество клиентов. Какие последствия?

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