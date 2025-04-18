«Клиенты не закрывают сделки онлайн». Из-за войны украинские стартапы переезжают за границу, а их учредители мигрируют. Почему это единственный выход

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Украинские стартапы все чаще уходят от упоминаний о своем происхождении. Из-за войны им сложнее привлекать инвестиции, получить высокую оценку и увеличить количество клиентов. Какие последствия?
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