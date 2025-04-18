Не згадувати про Україну. Через війну українські стартапи переїздять за кордон, а їхні засновники мігрують. Чому це єдиний вихід

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Українські стартапи все частіше уникають згадок про своє походження. Через війну їм складніше залучати інвестиції, отримати високу оцінку та збільшити кількість клієнтів. Які наслідки?
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