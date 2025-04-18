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Не згадувати про Україну. Через війну українські стартапи переїздять за кордон, а їхні засновники мігрують. Чому це єдиний вихід

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Стартапи переносять офіси за кордон, виїзд засновників стартапу за кордон /Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

Українські стартапи переносять головні офіси за кордон, а засновники мігрують. Чому вони дистанціюються від України Фото Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

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Українські стартапи все частіше уникають згадок про своє походження. Через війну їм складніше залучати інвестиції, отримати високу оцінку та збільшити кількість клієнтів. Які наслідки?

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