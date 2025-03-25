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Венчур не ко времени. Фонд GR Capital за три года не смог собрать $100 млн для инвестиций в стартапы. Почему он не единственный, кого постигла эта проблема

Forbes

4 хв читання

інвестиції для стартапів від GR Capital, SMRK, SID Ventures /Getty Images

Венчурный фонд GR Capital планировал привлечь €100 млн, однако в июне 2022 года партнеры закрыли фонд на отметке €30 млн. Фото Getty Images

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Украинские венчурные фонды исчерпывают свой капитал, но собрать новые средства – вызов. Пример – GR Capital, который за три года не смог увеличить размер фонда до €100 млн. Когда ситуация может измениться?

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У венчурного фонда GR Capital осталось капитала еще на 1–2 инвестиции, говорит управляющий партнер Макс Филиппов. Это средства из второго фонда в размере €30 млн, который собрали в июне 2022-го, хотя начальная цель была €100 млн.

Почему не удалось добиться этой планки? Сначала помешало полномасштабное вторжение. «Чтобы спокойно дать средства фонда и заморозить их на семь лет, нужна уверенность в стабильности», – говорит Филиппов. Планы по подбору фонда до €100 млн сначала перенесли на 2023 год. Достичь цели не удалось до сих пор.

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