Венчур не ко времени. Фонд GR Capital за три года не смог собрать $100 млн для инвестиций в стартапы. Почему он не единственный, кого постигла эта проблема

Украинские венчурные фонды исчерпывают свой капитал, но собрать новые средства – вызов. Пример – GR Capital, который за три года не смог увеличить размер фонда до €100 млн. Когда ситуация может измениться?

У венчурного фонда GR Capital осталось капитала еще на 1–2 инвестиции, говорит управляющий партнер Макс Филиппов. Это средства из второго фонда в размере €30 млн, который собрали в июне 2022-го, хотя начальная цель была €100 млн.

Почему не удалось добиться этой планки? Сначала помешало полномасштабное вторжение. «Чтобы спокойно дать средства фонда и заморозить их на семь лет, нужна уверенность в стабильности», – говорит Филиппов. Планы по подбору фонда до €100 млн сначала перенесли на 2023 год. Достичь цели не удалось до сих пор.