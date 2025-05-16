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«Просимулируй, что ты инвестор». Чат-бот партнера фонда SMRK для анализа стартапов за два года получил 10 000 сессий. Как сделать такой инструмент для других задач?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Як зробити ші-асистента в ChatGPT /Getty Images

Чат-ботом партнер фонда SMRK Влада Тисленко для анализа стартапов воспользовались 10 000 раз. Фото Getty Images

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Партнер фонда SMRK Влад Тисленко создал в ChatGPT инструмент, имитирующий строгого инвестора. Его Pitch Deck Analyzer помогает фаундерам проверить качество своих презентаций перед тем, как идти на настоящие переговоры для привлечения инвестиций. Как качественно создать свой ChatGPT?

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