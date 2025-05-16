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«Просимулюй, що ти інвестор». Чат-бот партнера фонду SMRK для аналізу стартапів за два роки отримав 10 000 сесій. Як зробити такий інструмент для інших завдань?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Як зробити ші-асистента в ChatGPT /Getty Images

Чат-ботом партнер фонду SMRK Влада Тісленка для аналізу стартапів скористалися 10 000 разів. Як зробити такий інструмент? Фото Getty Images

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Партнер фонду SMRK Влад Тісленко створив у ChatGPT інструмент, який імітує суворого інвестора. Його Pitch Deck Analyzer допомагає фаундерам перевірити якість своїх презентацій до того, як іти на справжні переговори для залучення інвестицій. Як якісно створити власний ChatGPT?

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