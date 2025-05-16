«Просимулюй, що ти інвестор». Чат-бот партнера фонду SMRK для аналізу стартапів за два роки отримав 10 000 сесій. Як зробити такий інструмент для інших завдань?

Партнер фонду SMRK Влад Тісленко створив у ChatGPT інструмент, який імітує суворого інвестора. Його Pitch Deck Analyzer допомагає фаундерам перевірити якість своїх презентацій до того, як іти на справжні переговори для залучення інвестицій. Як якісно створити власний ChatGPT?