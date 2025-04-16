ИИ-ассистент для читателей Библии. Операционный директор Genesis Артем Копанев уходит с должности ради стартапа для христиан. Какой у него бизнес-план

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Артем Копанев покинул топ-должность в Genesis, чтобы создать собственный религиозный стартап в орбите компании. Его продукт Duomo – приложение для духовного развития, он уже собрал более 100 000 загрузок. Какие у него амбиции?
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