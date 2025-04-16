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ШІ-асистент для читачів Біблії. Операційний директор Genesis Артем Копанєв йде з посади заради стартапу для християн. Який у нього бізнес-план

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Артем Копанєв залишив позицію операційного директора Genesis і заснував стартап Duomo /надано пресслужбою

Артем Копанєв залишив позицію операційного директора Genesis і будує релігійний стартап Duomo. Додаток вже зібрав 100 000 завантажень Фото надано пресслужбою

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Артем Копанєв залишив топпосаду в Genesis, аби створити власний релігійний стартап в орбіті компанії. Його продукт Duomo – застосунок для духовного розвитку, він уже зібрав понад 100 000 завантажень. Які у нього амбіції?

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