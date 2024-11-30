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Компании, в которых существует контроль, плохо построены. Какую систему управления создал СЕО Genesis Владимир Многолетний? Интервью о менеджменте, правилах HR и инвестициях в Украине

Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

6 хв читання

Володимир Многолєтній, СЕО Genesis /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Владимир Многолетний, СЕО Genesis Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

СЕО и соучредитель Genesis Владимир Многолетний создал фабрику, где реализуются самые амбициозные мечты предпринимателей. По каким принципам Genesis строит команду и почему ядро бизнеса остается в Украине, рассказывает Многолетний старшему партнеру KornFerry Роману Бондарю.

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Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Владимир Многолетний и Василий Ульянов создали интернет-компанию Genesis в 2008 году. Начинали с развития украинской сети Connect.ua, проект закрыли через два года, не выдержав конкуренции с «ВКонтакте». На обломках Connect.ua начали строить онлайн-бизнесы на развивающихся рынках: медиа, дейтинговый сервис, маркетплейс в Африке. Затем стали производить продукты, нацеленные на западную аудиторию: фитнес-приложение BetterMe, IT-компания AMO (медиапаблишинг, визуальный продакшн, разработка приложений), детские приложения Keiki и многие другие.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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