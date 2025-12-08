Бізнес-премія «Вибір року» вже понад два десятиліття визначає лідерів серед брендів України. Вибір переможців базується на комплексній оцінці, що включає всеукраїнське маркетингове дослідження, опитування медійного журі, думки рекламних і комунікаційних агентств, а також оцінку експертної ради та оргкомітету
Але ключовим чинником залишається голос споживачів. Саме він визначає бренди, які отримують статус №1 у своїй категорії та здобувають медаль «Вибір року». В ювілейний сезон премія розширює горизонти: поруч із класичними категоріями працюють окремі напрями B2B та Agro, де переможців визначають на основі професійних досліджень ринку. Forbes BrandVoice розповідає про компанії, які стали переможцями у 2025 році.
Премія вже відкрила прийом заявок на наступний сезон – для брендів, які готові змагатися за довіру споживачів і галузевих експертів у класичних, B2B та Agro номінаціях.
Штатні магнітоли року для автомобіля на системі Андроід
TORSSEN
TORSSEN – український бренд сучасних автомобільних мультимедійних систем на Android, що поєднує високу продуктивність та зручність. Компанія пропонує моделі з інтелектуальними функціями, які роблять керування авто ще комфортнішим.
Сервіс земельних інвестицій року
ZEMINVEST
ZEMINVEST – платформа, яка відкрила для інвесторів зрозумілий і структурований доступ до ринку землі в Україні. Сервіс поєднує експертну аналітику, супровід угод і прозорі інструменти, що дають можливість інвестувати в земельні активи впевнено та осмислено.
Дитячий порошок року українського виробництва
ВУХАСТИК
ВУХАСТИК – український бренд гіпоалергенної та безпечної побутової хімії для дітей. Порошок створений для делікатного прання й забезпечує ефективний догляд за дитячим одягом.
Український освіжувач повітря року
IFresh
IFresh – національний виробник ароматизаторів для дому, що надає широкий вибір сучасних ароматів. Бренд пропонує стабільну якість до створення продукції для щоденного комфорту.
Виробник модульних будинків року
SCANDI
SCANDI – український виробник модульних будинків зі скандинавською філософією дизайну. Компанія створює енергоефективні, стильні та швидкозбірні будівлі нового покоління.
Український бренд одягу для жінок
VOVK
VOVK – український бренд одягу, який народився у 2012 році та активно розвиває мережу по всій Україні. Сьогодні бренд налічує 53 студії, інтернет-магазини та чотири власні фабрики, де повністю контролюється процес створення одягу – від ескізу до готового виробу. Колекції VOVK поєднують сучасний дизайн, продуманий крій та широкий розмірний ряд від XXS до 5XL, щоб кожна жінка могла знайти свій ідеальний образ.
Автобусні тури року
АККОРД-ТУР
АККОРД-ТУР – міжнародний туроператор, що спеціалізується на автобусних подорожах Європою. Компанія пропонує великий вибір маршрутів за доступними цінами.
Майонез року
Королівський смак
«Королівський смак» – український бренд соусів і майонезів з багаторічною історією. Продукція вирізняється унікальними рецептурами та стабільною якістю – понад два десятиліття довіри і смаку, перевіреного часом.
Хот-дог року
Mr.Grill
Mr.Grill – бренд, що заснував культуру споживання хот-догів в Україні. Понад 18 років досвіду, власне сертифіковане виробництво, 4PL-логістика та співпраця з 12 000 партнерів зробили його ключовим гравцем ринку стритфуду. Щомісяця Mr.Grill виготовляє понад 10 млн хот-догів (дані компанії).
Сметана року
Président
Président – міжнародний бренд, відомий високими стандартами якості. Сметана Président стабільно входить до лідерів категорії завдяки високій якості продукту та улюбленому смаку.
Виробник хлібобулочних виробів року
КИЇВХЛІБ
КИЇВХЛІБ – сильний гравець ринку хлібобулочних виробів України. Щодня на семи виробничих майданчиках ALVIVA GROUP виготовляється понад 320 тонн продукції під брендом КИЇВХЛІБ. Асортимент бренду налічує більш ніж 180 найменувань та експортується до понад 30 країн світу (дані компанії).
Національна мережа торговельних центрів року
Епіцентр
Національна мережа торговельних центрів року – «Епіцентр», один з лідерів українського ритейлу, системно формує стандарти галузі навіть у часи війни. Сьогодні компанія об’єднує 72 ТЦ та інвестує у розвиток сучасних просторів нового покоління – від сотень товарних категорій і сервісів до масштабних сімейних парків розваг Epiland. Епіцентр продовжує будувати інноваційну екосистему ритейлу, яка змінює споживчий досвід і задає тон ринку.
Препарат року (в таблетках) для лікування геморою
ДЕТРАЛЕКС®
Перед початком застосування цього лікарського засобу уважно ознайомтесь із інструкцією та проконсультуйтесь із лікарем.
ДЕТРАЛЕКС® – венотонічний препарат. Засіб для лікування симптомів геморою і застосовується за рекомендацією фахівців у сфері охорони здоров’я.
Венотонік року (в таблетках)
ДЕТРАЛЕКС®
Лікарський засіб. Перед застосуванням лікарських засобів необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.
ДЕТРАЛЕКС® – препарат, що, згідно з інструкцією, покращує венозний тонус і мікроциркуляцію, допомагаючи зменшити симптоми венозної недостатності.
Шкільні рюкзаки і ранці року
Kite
Kite – бренд рюкзаків і шкільних товарів, продукція якого поєднує зручність та продуманий дизайн. Компанія враховує питання безпеки, комфорту та сучасного оформлення виробів.
Кухонні товари року
Фрекен БОК
Фрекен БОК – бренд товарів для дому та кухні, який поєднує функціональність і доступність. Продукція створена для щоденного комфорту та високих стандартів чистоти.
Вологі гігієнічні серветки року
Smile
Smile – український бренд засобів гігієни, що пропонує широкий асортимент серветок для дітей та дорослих. Продукція вирізняється м’якістю, якістю та безпечними формулами.
Ватна продукція року
Lady Cotton
Lady Cotton – бренд ватної продукції, що пропонує широкий вибір ватних дисків, паличок та ватних виробів. Компанія робить акцент на натуральності та дбайливому догляді.
Комбуча року
spraga
spraga – український виробник преміальної комбучі, що поєднує натуральність і сучасні технології ферментації. Бренд пропонує яскраві, збалансовані смаки та задає тренд на корисні напої.
Мережа аптек року
Аптека АНЦ
Аптека АНЦ – одна з найбільших аптечних мереж України з сучасними стандартами обслуговування. Компанія забезпечує широкий асортимент товарів і якісний сервіс для покупців у всіх регіонах.
Мережа барбершопів року
ЦирульниК
«ЦирульниК» – всеукраїнська мережа барбершопів у класичному та сучасному стилі. Бренд поєднує професійність барберів із затишною атмосферою, що сприяє розвитку культури догляду.
Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року
Лазерхауз
Лазерхауз – мережа центрів лазерної косметології по всій Україні. Компанія пропонує сучасні технології та професійні рішення для догляду за шкірою.
Програма року для корекції та зниження маси тіла
Herbalife
Не є лікарським засобом, методом профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
Herbalife – міжнародний бренд продуктів для контролю ваги та здорового харчування. Компанія пропонує комплексні програми, що підтримують активний та збалансований спосіб життя.
Протеїновий коктейль року
Формула 1 (Herbalife)
Харчовий продукт. Не є лікарським засобом.
Формула 1 – фірмовий протеїновий коктейль Herbalife, що поєднує цінні нутрієнти та зручність використання. Продукт направлений на підтримку енергії та формування корисних харчових звичок.
Дієтичні добавки року
Herbalife
Дієтичні добавки. Не є лікарськими засобами.
Herbalife – виробник дієтичних добавок на основі науково обґрунтованих формул (дані компанії). За словами представника бренду, його продукти допомагають підтримувати організм у тонусі та доповнюють здоровий раціон.
Інтернет-магазин року запчастин та скла для автофар
LEMARIX
LEMARIX – спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин та скла для фар. Компанія пропонує широкий асортимент товарів та швидку доставку по Україні.
Засіб року для загоєння пошкодженої та подразненої шкіри
Бепантен®
Лікарський засіб. Перед застосуванням лікарських засобів необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.
Бепантен® мазь та крем – дерматологічні засоби, створені для турботи про шкіру малюків та дорослих. Формула з декспантенолом для прискорення загоєння шкіри та зменшення подразнень.
Антипігментний засіб року
NIVEA
Косметичний засіб. Не є лікарським засобом.
NIVEA – виробник засобів по догляду за шкірою, пропонує інноваційні рецептури. Антипігментні засоби бренду покликані допомогти вирівнювати тон та зменшувати прояви пігментації.
Антивіковий крем року
NIVEA
Реклама косметичного засобу. Не є лікарським засобом.
NIVEA створює антивікові засоби з ефективними комплексами, що підтримують пружність і зволоження шкіри. Бренд поєднує наукові підходи та м’яку дію, забезпечуючи видимий результат.
Житловий комплекс бізнес-класу (м. Буча)
ЖК «Гранд Бурже»
ЖК «Гранд Бурже» – сучасний житловий комплекс бізнес-класу з продуманою інфраструктурою та комфортними плануваннями. Проєкт створений для тих, хто цінує безпеку, надійність і щоденний комфорт.
ЖК «Гранд Бурже» – сучасний житловий комплекс бізнес-класу з продуманою інфраструктурою та комфортними плануваннями. Проєкт створений для тих, хто цінує безпеку, надійність і щоденний комфорт.

ТОВ «Приватінвестбуд» (код ЄДРПОУ 33744201). Дозвіл на виконання будівельних робіт від 30 грудня 2008 року №1179/04-03/08.
Торгово-розважальний комплекс року
Lavina Mall
Lavina Mall – один із найбільших торгово-розважальних центрів України з широкою інфраструктурою для шопінгу та дозвілля. Центр поєднує торгові площі з можливостями для сімейного відпочинку.
Житловий комплекс бізнес-класу (м. Вишневе)
ЖК «АТМОСФЕРА»
ЖК «АТМОСФЕРА» – житловий комплекс бізнес-класу з комфортним простором для життя та сучасними архітектурними рішеннями. Проєкт орієнтований на людей, які цінують стиль, якість і технологічність.
ЖК «АТМОСФЕРА» – житловий комплекс бізнес-класу з комфортним простором для життя та сучасними архітектурними рішеннями. Проєкт орієнтований на людей, які цінують стиль, якість і технологічність.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА», код ЄДРПОУ 40827504.
Атмосфера ½
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом в м. Вишневе, Київської області, вул. Європейська, (буд. 1-2)»
Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ113192530757 від 10 вересня 2019 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
Клас енергетичної ефективності об’єкта – С;
Ідентифікатор об’єкта будівництва – не має;
Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 38377054), ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії №51-Л від 08 листопада 2017 року.
Атмосфера 3
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом по вул. Європейська в м. Вишневе, Київської області (ІІІ черга будівництва)»
Дозвіл на виконання будівельних робіт №КС012211215282 від 20 грудня 2021 року, виданий Виконавчим комітетом Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області відділом Державного архітектурно-будівельного контролю;
Клас енергетичної ефективності об’єкта – В;
Ідентифікатор об’єкта будівництва 01.3038488.5039128.20231207.88.0000.90;
Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 38377054), ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії №51-Л від 08 листопада 2017 року.
Атмосфера 4
«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом по вул. Європейська в м. Вишневе, Київської області (ІV черга будівництва)»
Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013211208448 від 09 грудня 2021 року, виданий Державною інспекцією архітектури та містобудування України;
Клас енергетичної ефективності об’єкта – С;
Ідентифікатор об’єкта будівництва 01.3038649.5039067.20250512.96.0000.04;
Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 38377054), ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії №51-Л від 08 листопада 2017 року.
Житловий комплекс бізнес-класу в передмісті Києва (Софіївська Борщагівка)
ЖК «Парк Резіденс»
ЖК «Парк Резіденс» – сучасний житловий комплекс бізнес-класу, створений для життя у динамічному передмісті Києва. Проєкт вирізняється продуманими плануваннями, закритою територією та високими стандартами архітектури.
ЖК «Парк Резіденс» – сучасний житловий комплекс бізнес-класу, створений для життя у динамічному передмісті Києва. Проєкт вирізняється продуманими плануваннями, закритою територією та високими стандартами архітектури.

ТОВ «Парк резіденс» (ЄДРПОУ 44669460). Дозвіл на виконання будівельних робіт від 09.11.2021 року № ІУ013211108717. Клас енергетичної ефективності об'єкта: В.
Девелоперська компанія року в передмісті Києва
СИНЕРГІЯ
Будівельна група «Синергія» вже 15 років створює середовища, які дарують затишок, безпеку і покращують якість життя для тисяч родин. Це девелопер нового покоління, який формує спільноти, підтримує українське та системно допомагає ЗСУ.
Вітамінно-мінеральний комплекс року для підтримки вагітності та грудного вигодовування
Елевіт
Елевіт® Пронаталь - лікарський засіб. Перед застосуванням лікарських засобів необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Елевіт-комплекс 1, Елевіт-комплекс 2 та Елевіт-комплекс 3 – дієтичні добавки. Не є лікарськими засобами.
Елевіт – ретельно досліджені вітамінно-мінеральні комплекси, спеціально створені для підготовки до вагітності, всієї вагітності та періоду грудного вигодовування.
Житловий комплекс бізнес-класу року в передмісті Києва
ЖК «Синергія Сіті»
Синергія Сіті – це сучасний комплекс в Ірпені з продуманим благоустроєм, безбар’єрним середовищем, спортивними та дитячими зонами, зеленими променадами й всією необхідною інфраструктурою. Саме життя тут формує сусідську спільноту: освітні, культурні та розважальні події від забудовника, місця для відпочинку й спілкування та френдлі-бізнеси – вкупі це все дає відчуття справжнього дому.
Синергія Сіті – це сучасний комплекс в Ірпені з продуманим благоустроєм, безбар'єрним середовищем, спортивними та дитячими зонами, зеленими променадами й всією необхідною інфраструктурою. Саме життя тут формує сусідську спільноту: освітні, культурні та розважальні події від забудовника, місця для відпочинку й спілкування та френдлі-бізнеси – вкупі це все дає відчуття справжнього дому.

ТОВ «МАКСІ ПРОФ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Клас енергетичної ефективності об'єкта: С.
Житловий комплекс бізнес-класу року у м. Львів
ЖК «SILENT PARK»
SILENT PARK – житловий комплекс бізнес-класу від LEV Development. Проєкт невисокої поверховості з дизайнерським холом та представницькими поверхами в парковій локації Львова.
Клас енергетичної ефективності об’єкта: В
SILENT PARK – житловий комплекс бізнес-класу від LEV Development. Проєкт невисокої поверховості з дизайнерським холом та представницькими поверхами в парковій локації Львова.

Клас енергетичної ефективності об'єкта: В

ТОВ «ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44961252). Дозвіл на виконання будівельних робіт від 26.12.2024 року № ЛВ012241218184.
Кліматична техніка року комфорт-класу
HYUNDAI
Кліматична техніка HYUNDAI – це поєднання корейського технологічного підходу та надійності, яка має мільйони користувачів по всьому світу. У сегменті комфорт-класу бренд виділяється стабільною роботою та енергоощадними рішеннями.
ЖК бізнес-класу року з підземним паркінгом (м. Ірпінь)
«Центральний Premium»
«Центральний Premium» – комплекс у передмісті з рівнем комфорту столичних проєктів. Підземний паркінг, зручне розташування та сучасна архітектура створюють відчуття справжньої преміальності – вважають у компанії.
Клас енергетичної ефективності об’єкта: B
«Центральний Premium» – комплекс у передмісті з рівнем комфорту столичних проєктів. Підземний паркінг, зручне розташування та сучасна архітектура створюють відчуття справжньої преміальності – вважають у компанії.

Клас енергетичної ефективності об'єкта: B

ПП «СФЕРА 2012» (код ЄДРПОУ 35429303). Дозвіл на виконання будівельних робіт від 03.12.2019 року № ІУ113193372198.
Ферменти року (засіб для покращення травлення)
Креон®
Перед початком застосування цього лікарського засобу уважно ознайомтесь із інструкцією та проконсультуйтесь із лікарем.
Креон® – ферментний препарат, що понад 30 років допомагає людям підтримувати комфорт травлення. Його сучасна форма доставки ферментів робить дію максимально природною для організму.
Кавʼярня самообслуговування року
FASTKAVA
FASTKAVA – мережа кав’ярень самообслуговування. Бренд вирізняється стабільно високою якістю напоїв, сучасною естетикою та сервісом, який дарує комфорт навіть у найдинамічніших локаціях міста.
