«Вибір року» 2025: переможці національної щорічної бізнес-премії

ЖК «АТМОСФЕРА» – житловий комплекс бізнес-класу з комфортним простором для життя та сучасними архітектурними рішеннями. Проєкт орієнтований на людей, які цінують стиль, якість і технологічність.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА», код ЄДРПОУ 40827504, здійснює користування земельною ділянкою на підставі Договору суборенди земельної ділянки від 16 лютого 2017 року, зареєстрований в реєстрі за №897.

Атмосфера ½

«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом в м. Вишневе, Київської області, вул. Європейська, (буд. 1-2)»

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ113192530757 від 10 вересня 2019 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;

Клас енергетичної ефективності об’єкта – С;

Ідентифікатор об’єкта будівництва – не має;

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 38377054), ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії №51-Л від 08 листопада 2017 року.

Атмосфера 3

«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом по вул. Європейська в м. Вишневе, Київської області (ІІІ черга будівництва)»

Дозвіл на виконання будівельних робіт №КС012211215282 від 20 грудня 2021 року, виданий Виконавчим комітетом Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області відділом Державного архітектурно-будівельного контролю;

Клас енергетичної ефективності об’єкта – В;

Ідентифікатор об’єкта будівництва 01.3038488.5039128.20231207.88.0000.90;

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 38377054), ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії №51-Л від 08 листопада 2017 року.

Атмосфера 4

«Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом по вул. Європейська в м. Вишневе, Київської області (ІV черга будівництва)»

Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ013211208448 від 09 грудня 2021 року, виданий Державною інспекцією архітектури та містобудування України;

Клас енергетичної ефективності об’єкта – С;

Ідентифікатор об’єкта будівництва 01.3038649.5039067.20250512.96.0000.04;

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 38377054), ліцензія видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії №51-Л від 08 листопада 2017 року.