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Євген Шагов, засновник AM Ecosystem /предоставлено пресс-службой
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«Відновлення здоров’я людини – це перезавантаження бізнесу і, зрештою, відродження нації», – Євген Шагов. Як засновник AM Ecosystem перетворює систему керування віком на національну стратегію  

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6 хв читання

Євген Шагов, засновник AM Ecosystem Фото предоставлено пресс-службой

У розпал війни, коли українці стикаються з виснаженням, Євген Шагов, кандидат медичних наук і перший ейдж-менеджер України, запускає не просто продукт, а нову систему здоров’я. Age Management (AM) – це система керування віком, що об’єднує медицину, біотехнології, штучний інтелект і освіту в цілісну екосистему. В її основі – піраміда із семи рівнів: від ЗСЖ, саплементів і біоідентичної гормональної замісної терапії (BHRT) до генотерапії та BioTech. «Ми зробили управління гормонами доступним для мільйонів», – наголошує Шагов.

З 2022 року команда AM ONE побудувала потужну систему: NRG BOX як доступний anti-burnout-продукт, AI-агент AMAI, освітня платформа AM ACADEMY і конференція AM SUMMIT, що покликана запустити державну політику довголіття.

Детальніше про екосистему Age Management Євгена Шагова – в експлейнері Forbes BrandVoice.

«Відновлення здоров’я людини – це перезавантаження бізнесу і, зрештою, відродження нації», – Євген Шагов. Як засновник AM Ecosystem перетворює систему керування віком на національну стратегію&amp;nbsp;&amp;nbsp; /Фото 1

Профілактика – інвестиція, яку світ недооцінює

У той час як давні медичні системи розглядають здоров’я як результат щоденної турботи про себе (як-от аюрведа), сучасна система охорони здоров’я зосереджена на лікуванні вже наявних хвороб, зауважує Євген Шагов.

Цей підхід дорого коштує українському суспільству, особливо в умовах демографічної кризи. За даними Міністерства юстиції, торік смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі. І причина цьому – не лише війна, а зростання кількості пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Якщо у 2022 році було зафіксовано 156 662 випадки інфарктів та інсультів, то у 2024-му їх стало вже майже 169 000. 

«Корінь проблеми – у філософії медичної освіти. Лікарів роками вчать лікувати хвороби, а не запобігати їм. Профілактиці присвячено, умовно кажучи, дві сторінки в підручнику, хоча саме вона є ключем до здоров’я», – переконаний кандидат медичних наук. 

Як доказ Шагов наводить Японію: середня тривалість життя там – майже 85 років. «Це не генетика, а результат десятиліть системної превентивної стратегії, закладеної в основу національної політики», – наголошує він.

Культура здоров’я, на думку Шагова, формується не в кабінеті лікаря, а у щоденних рішеннях, доступі до інформації, роботі з ризиками ще до появи симптомів.

Якщо Україна хоче змінити демографічну траєкторію, то поворот у бік профілактики має стати основною державної політики,

Євген Шагов. засновник AM Ecosystem

Концепція «Здоровʼя нації»

Створивши екосистему керування віком, Шагов одним із перших в Україні почав системно змінювати підхід до здоров’я. Його бачення співзвучне з державною політикою. У 2020 році президент України ініціював програму «Здоровʼя нації», яка мала на меті зміцнити здоров’я українців, запобігати хронічним захворюванням і формувати нову культуру відповідального ставлення до себе. У відповідь на цю ініціативу команда AM Ecosystem розробила концепцію проєкту «Здоров’я нації» – практичний документ, який демонструє, як саме превентивна медицина, управління віком та сучасні технології можуть лягти в основу державної політики охорони здоров’я. У ньому закладено наукову базу, анкетування, алгоритми скринінгу, а також поетапне впровадження нормалізації гормонального балансу, усунення дефіцитів і запуск освітніх програм. Концепцію адаптували до українських реалій, тому вона має потенціал для масштабування на національному рівні. Документ отримав попередню позитивну оцінку від апарату Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році, за даними компанії.

Євген Шагов разом із дружиною Мариною

Євген Шагов разом із дружиною Мариною

NRG BOX проти хронічного стресу та втоми

Під керівництвом Шагова команда лікарів вивела на ринок anti-burnout-продукт – набір саплементів NRG BOX, біологічних добавок. За словами Євгена Шагова, найчастіші проблеми українців – виснаження наднирників і знижена функція щитоподібної залози, що виливається у втому, млявість, хронічний брак сил. Рішення він бачить у точково підібраних базових саплементах, що охоплюють не лише вітаміни і мінерали, а й екстракти рослинного та тваринного походження. «Ми не «лікуємо гормонами», а додаємо до раціону те, чого не вистачає для відновлення. Наприклад, для щитоподібної залози це йод, тирозин, селен; для яєчників – фітоестрогени; для синтезу тестостерону – ДГЕА, трибулус, цинк; для гормону росту – аргінін і мелатонін; для синтезу мелатоніну – триптофан, а у разі виснаження наднирників – вітамін С, цинк, адаптогени, – зазначає він. – Не всі гормони потребують гормонального втручання – більшість можна підтримати або запустити через попередники та нутрієнти, які активують власний синтез». 

За словами Шагова, для бізнесу NRG BOX – це не лише турбота про співробітників, а й економічно обґрунтована інвестиція. 

Візуалізація нового продукту NRG BOX

Візуалізація нового продукту NRG BOX

В основі NRG BOX – принцип персоналізації. Алгоритм починає з базової швидкої оцінки: AI-агент аналізує фото обличчя користувача, після чого пропонує заповнити анкету для глибшої індивідуалізації програми. Далі система формує набір препаратів, який проходить обов’язкову валідацію ейдж-менеджером. Набір доставляють поштою у комплекті з короткою інструкцією щодо здорового способу життя – за даними розробників, ефективність курсу зростає вдвічі, якщо поєднати прийом саплементів зі змінами у щоденних звичках. «Просто давати українцям вітамін D або С – недостатньо. Це не зашкодить, проте й суттєвих змін не дасть, – додає Шагов. – Справжня проблема – не дефіцит вітамінів, а хронічний стрес, який руйнує гормональну систему. Саме тому в нас стільки випадків діабету, ожиріння, зниження лібідо, апатії, депресії, тривожних розладів. Це не тільки про харчування, це про втрату внутрішнього балансу».

Після кожного курсу – 28 днів – ШІ адаптує новий набір з урахуванням зворотного зв’язку або нових даних, а також, за бажанням клієнта, інтегрує в програму лабораторні аналізи зі спеціальною знижкою та онлайн-консультацію лікаря. Вартість повного курсу NRG BOX – приблизно 3000 грн на місяць. «За ці гроші користувач отримує персоналізовану формулу відновлення, технологічну зручність і, головне, – профілактику, яка дешевша й ефективніша за лікування», – впевнений ейдж-менеджер Євген Шагов.

Візуалізація нового продукту NRG BOX

Візуалізація нового продукту NRG BOX

Розвиток освітнього напряму та AM SUMMIT 

Освітній напрям екосистеми Age Management має дві стратегічні гілки. Для лікарів команда Шагова створила онлайн-академію, яка за охопленням – одна з найпотужніших в Європі у сфері превентивної медицини. Навчальні матеріали викладено у відкритий доступ безкоштовно, і спільнота вже налічує понад 1000 практикуючих фахівців. 

Крім того, з ініціативи Євгена Шагова та Анни Шевчук було запущено перший в історії державної медичної освіти курс із превентивної медицини, який з 2025 року викладається в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Цей курс став частиною офіційної навчальної програми для майбутніх лікарів.

Учасники освітнього курсу з Age Management у співпраці з Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Учасники освітнього курсу з Age Management у співпраці з Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Паралельно, у співпраці з Київським медичним університетом, Шагов впровадив навчальну програму з профілактики професійного вигорання крізь призму Age Management. Протягом 2023–2025 років цей курс уже пройшли понад 700 інтернів. Обидва освітніх проєкти мають спільну мету – сформувати у молодих медиків мислення, орієнтоване на збереження здоров’я, а не лише на лікування хвороб.

Для широкої аудиторії екосистема розвиває просвітницькі проєкти, покликані змінити уявлення про відповідальність за власне здоров’я. А наступним кроком стане AM SUMMIT – масштабна платформа для обміну досвідом, яка має запустити загальнонаціональну дискусію про довголіття як стратегічну мету. Саміт відбудеться 30 жовтня 2025 року в Києві. Він поєднує офлайн- і онлайн-формати, надаючи доступ до практичних рішень у вигляді науково обґрунтованих алгоритмів, панельних дискусій, кейсів та живого нетворкінгу. 

Ініціатори курсу в НУОЗУ ім. П.Л. Шупика: Євген Шагов – кандидат медичних наук, доцент, засновник Age Management Ecosystem, та Анна Шевчук – експертка з медичного консалтингу, засновниця Medical System

Ініціатори курсу в НУОЗУ ім. П.Л. Шупика: Євген Шагов – кандидат медичних наук, доцент, засновник Age Management Ecosystem, та Анна Шевчук – експертка з медичного консалтингу, засновниця Medical System.

«Вперше ми створюємо спільний простір для бізнесу, страхових компаній, держави та медичної спільноти, щоб говорити про здоров’я однією мовою, – пояснює засновник AM Ecosystem. – Найцінніший ресурс компанії сьогодні – не технології, а люди. Співробітник у ресурсному стані – це драйвер зростання, ідей і результатів. А хронічна втома, стрес і лікарняні – прямі витрати, які знижують ефективність». 

Саме тому системний підхід Age Management дає бізнесу конкретні й вимірювані рішення, дозволяє зменшити втрати та підвищити продуктивність. «Відновлення здоров’я людини – це перезавантаження бізнесу і, зрештою, відродження нації», – підсумовує Шагов.

Одна з амбітних цілей, яку сьогодні формулює спільнота Age Management, – вивести Україну до пʼяти країн світу з найвищою тривалістю життя до 2055 року. І це виклик не лише для медичної системи, а й для кожного громадянина. «Є так звана піраміда Age Management: ЗСЖ, саплементи, гормони, фармацевтика, біотехнології, клітинні технології, генна інженерія. Весь цей технологічний арсенал тримається на одному фундаменті – мотивації. Якщо її немає, то не працює нічого, – резюмує Євген Шагов. – Тож довголіття починається з особистої відповідальності за власне здоров’я і за звички, які ми передаємо своїм дітям». 

«Відновлення здоров’я людини – це перезавантаження бізнесу і, зрештою, відродження нації», – Євген Шагов. Як засновник AM Ecosystem перетворює систему керування віком на національну стратегію&amp;nbsp;&amp;nbsp; /Фото 2

Українська модель превенції здоров’я виходить на глобальний рівень

Сьогодні Age Management Ecosystem є прикладом технологічного прориву у сфері охорони здоров’я. Завдяки структурованій моделі, сучасним AI-рішенням і філософії довготривалого здоров’я ця платформа викликає інтерес у міжнародних партнерів.

Нині Україна отримує шанс не запозичувати іноземний досвід, а експортувати власні медичні моделі, створені в умовах воєнного та соціального тиску,

Євген Шагов. засновник AM Ecosystem

Так, освітній компонент AM ACADEMY вже масштабовано у В’єтнам: платформу переклали в’єтнамською мовою та інтегрували в підготовку лікарів із превентивної медицини. Паралельно тривають переговори з Китаєм, де спільнота зі 100 000+ учасників зацікавлена у впровадженні контенту AM ACADEMY та навчальної моделі. Технологічне ядро AM ONE також виходить на глобальний ринок. Навесні 2025 року малайзійський партнер, мережа з 30 клінік, зацікавився трансформацією за моделлю AM Ecosystem.

Візуалізація нового продукту Face Bot

Візуалізація нового продукту Face Bot

Крім цього, AM Ecosystem відкрита до ліцензування, стратегічного партнерства й франшизи в інших регіонах, зокрема Південно-Східній Азії, країнах MENA та Східній Європі. Всі міжнародні трансфери супроводжуються повним набором інструментів, а це – перевірена методологія, AI-модуль AMAI, освітня база, продуктові рішення (NRG BOX, BHRT, anti-burnout програми) та маркетингова підтримка запуску. У світі зростає запит на те, щоб жити довше і краще. Але не всі країни мають досвід, як це впроваджувати. 

Саме в Україні сьогодні популяризується новий глобальний тренд – Age Management. Багато українців уже використовують і «сповідують» те, що завтра прийматимуть мільйони людей у всьому світі,

Євген Шагов. засновник AM Ecosystem

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