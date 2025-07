«Відновлення здоров’я людини – це перезавантаження бізнесу і, зрештою, відродження нації», – Євген Шагов. Як засновник AM Ecosystem перетворює систему керування віком на національну стратегію  

З 2022 року команда AM ONE побудувала потужну систему: NRG BOX як доступний anti-burnout-продукт, AI-агент AMAI, освітня платформа AM ACADEMY і конференція AM SUMMIT, що покликана запустити державну політику довголіття.

Детальніше про екосистему Age Management Євгена Шагова – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Профілактика – інвестиція, яку світ недооцінює

У той час як давні медичні системи розглядають здоров’я як результат щоденної турботи про себе (як-от аюрведа), сучасна система охорони здоров’я зосереджена на лікуванні вже наявних хвороб, зауважує Євген Шагов.

Цей підхід дорого коштує українському суспільству, особливо в умовах демографічної кризи. За даними Міністерства юстиції, торік смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі. І причина цьому – не лише війна, а зростання кількості пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Якщо у 2022 році було зафіксовано 156 662 випадки інфарктів та інсультів, то у 2024-му їх стало вже майже 169 000.

«Корінь проблеми – у філософії медичної освіти. Лікарів роками вчать лікувати хвороби, а не запобігати їм. Профілактиці присвячено, умовно кажучи, дві сторінки в підручнику, хоча саме вона є ключем до здоров’я», – переконаний кандидат медичних наук.

Як доказ Шагов наводить Японію: середня тривалість життя там – майже 85 років. «Це не генетика, а результат десятиліть системної превентивної стратегії, закладеної в основу національної політики», – наголошує він.

Культура здоров’я, на думку Шагова, формується не в кабінеті лікаря, а у щоденних рішеннях, доступі до інформації, роботі з ризиками ще до появи симптомів.

Якщо Україна хоче змінити демографічну траєкторію, то поворот у бік профілактики має стати основною державної політики, Євген Шагов. засновник AM Ecosystem

Концепція «Здоровʼя нації»

Створивши екосистему керування віком, Шагов одним із перших в Україні почав системно змінювати підхід до здоров’я. Його бачення співзвучне з державною політикою. У 2020 році президент України ініціював програму «Здоровʼя нації», яка мала на меті зміцнити здоров’я українців, запобігати хронічним захворюванням і формувати нову культуру відповідального ставлення до себе. У відповідь на цю ініціативу команда AM Ecosystem розробила концепцію проєкту «Здоров’я нації» – практичний документ, який демонструє, як саме превентивна медицина, управління віком та сучасні технології можуть лягти в основу державної політики охорони здоров’я. У ньому закладено наукову базу, анкетування, алгоритми скринінгу, а також поетапне впровадження нормалізації гормонального балансу, усунення дефіцитів і запуск освітніх програм. Концепцію адаптували до українських реалій, тому вона має потенціал для масштабування на національному рівні. Документ отримав попередню позитивну оцінку від апарату Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році, за даними компанії.

Євген Шагов разом із дружиною Мариною

NRG BOX проти хронічного стресу та втоми

Під керівництвом Шагова команда лікарів вивела на ринок anti-burnout-продукт – набір саплементів NRG BOX, біологічних добавок. За словами Євгена Шагова, найчастіші проблеми українців – виснаження наднирників і знижена функція щитоподібної залози, що виливається у втому, млявість, хронічний брак сил. Рішення він бачить у точково підібраних базових саплементах, що охоплюють не лише вітаміни і мінерали, а й екстракти рослинного та тваринного походження. «Ми не «лікуємо гормонами», а додаємо до раціону те, чого не вистачає для відновлення. Наприклад, для щитоподібної залози це йод, тирозин, селен; для яєчників – фітоестрогени; для синтезу тестостерону – ДГЕА, трибулус, цинк; для гормону росту – аргінін і мелатонін; для синтезу мелатоніну – триптофан, а у разі виснаження наднирників – вітамін С, цинк, адаптогени, – зазначає він. – Не всі гормони потребують гормонального втручання – більшість можна підтримати або запустити через попередники та нутрієнти, які активують власний синтез».

За словами Шагова, для бізнесу NRG BOX – це не лише турбота про співробітників, а й економічно обґрунтована інвестиція.

Візуалізація нового продукту NRG BOX

В основі NRG BOX – принцип персоналізації. Алгоритм починає з базової швидкої оцінки: AI-агент аналізує фото обличчя користувача, після чого пропонує заповнити анкету для глибшої індивідуалізації програми. Далі система формує набір препаратів, який проходить обов’язкову валідацію ейдж-менеджером. Набір доставляють поштою у комплекті з короткою інструкцією щодо здорового способу життя – за даними розробників, ефективність курсу зростає вдвічі, якщо поєднати прийом саплементів зі змінами у щоденних звичках. «Просто давати українцям вітамін D або С – недостатньо. Це не зашкодить, проте й суттєвих змін не дасть, – додає Шагов. – Справжня проблема – не дефіцит вітамінів, а хронічний стрес, який руйнує гормональну систему. Саме тому в нас стільки випадків діабету, ожиріння, зниження лібідо, апатії, депресії, тривожних розладів. Це не тільки про харчування, це про втрату внутрішнього балансу».

Після кожного курсу – 28 днів – ШІ адаптує новий набір з урахуванням зворотного зв’язку або нових даних, а також, за бажанням клієнта, інтегрує в програму лабораторні аналізи зі спеціальною знижкою та онлайн-консультацію лікаря. Вартість повного курсу NRG BOX – приблизно 3000 грн на місяць. «За ці гроші користувач отримує персоналізовану формулу відновлення, технологічну зручність і, головне, – профілактику, яка дешевша й ефективніша за лікування», – впевнений ейдж-менеджер Євген Шагов.

Візуалізація нового продукту NRG BOX

Розвиток освітнього напряму та AM SUMMIT

Освітній напрям екосистеми Age Management має дві стратегічні гілки. Для лікарів команда Шагова створила онлайн-академію, яка за охопленням – одна з найпотужніших в Європі у сфері превентивної медицини. Навчальні матеріали викладено у відкритий доступ безкоштовно, і спільнота вже налічує понад 1000 практикуючих фахівців.

Крім того, з ініціативи Євгена Шагова та Анни Шевчук було запущено перший в історії державної медичної освіти курс із превентивної медицини, який з 2025 року викладається в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Цей курс став частиною офіційної навчальної програми для майбутніх лікарів.

Учасники освітнього курсу з Age Management у співпраці з Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Паралельно, у співпраці з Київським медичним університетом, Шагов впровадив навчальну програму з профілактики професійного вигорання крізь призму Age Management. Протягом 2023–2025 років цей курс уже пройшли понад 700 інтернів. Обидва освітніх проєкти мають спільну мету – сформувати у молодих медиків мислення, орієнтоване на збереження здоров’я, а не лише на лікування хвороб.

Для широкої аудиторії екосистема розвиває просвітницькі проєкти, покликані змінити уявлення про відповідальність за власне здоров’я. А наступним кроком стане AM SUMMIT – масштабна платформа для обміну досвідом, яка має запустити загальнонаціональну дискусію про довголіття як стратегічну мету. Саміт відбудеться 30 жовтня 2025 року в Києві. Він поєднує офлайн- і онлайн-формати, надаючи доступ до практичних рішень у вигляді науково обґрунтованих алгоритмів, панельних дискусій, кейсів та живого нетворкінгу.

Ініціатори курсу в НУОЗУ ім. П.Л. Шупика: Євген Шагов – кандидат медичних наук, доцент, засновник Age Management Ecosystem, та Анна Шевчук – експертка з медичного консалтингу, засновниця Medical System.

«Вперше ми створюємо спільний простір для бізнесу, страхових компаній, держави та медичної спільноти, щоб говорити про здоров’я однією мовою, – пояснює засновник AM Ecosystem. – Найцінніший ресурс компанії сьогодні – не технології, а люди. Співробітник у ресурсному стані – це драйвер зростання, ідей і результатів. А хронічна втома, стрес і лікарняні – прямі витрати, які знижують ефективність».

Саме тому системний підхід Age Management дає бізнесу конкретні й вимірювані рішення, дозволяє зменшити втрати та підвищити продуктивність. «Відновлення здоров’я людини – це перезавантаження бізнесу і, зрештою, відродження нації», – підсумовує Шагов.

Одна з амбітних цілей, яку сьогодні формулює спільнота Age Management, – вивести Україну до пʼяти країн світу з найвищою тривалістю життя до 2055 року. І це виклик не лише для медичної системи, а й для кожного громадянина. «Є так звана піраміда Age Management: ЗСЖ, саплементи, гормони, фармацевтика, біотехнології, клітинні технології, генна інженерія. Весь цей технологічний арсенал тримається на одному фундаменті – мотивації. Якщо її немає, то не працює нічого, – резюмує Євген Шагов. – Тож довголіття починається з особистої відповідальності за власне здоров’я і за звички, які ми передаємо своїм дітям».

Українська модель превенції здоров’я виходить на глобальний рівень

Сьогодні Age Management Ecosystem є прикладом технологічного прориву у сфері охорони здоров’я. Завдяки структурованій моделі, сучасним AI-рішенням і філософії довготривалого здоров’я ця платформа викликає інтерес у міжнародних партнерів.

Нині Україна отримує шанс не запозичувати іноземний досвід, а експортувати власні медичні моделі, створені в умовах воєнного та соціального тиску, Євген Шагов. засновник AM Ecosystem

Так, освітній компонент AM ACADEMY вже масштабовано у В’єтнам: платформу переклали в’єтнамською мовою та інтегрували в підготовку лікарів із превентивної медицини. Паралельно тривають переговори з Китаєм, де спільнота зі 100 000+ учасників зацікавлена у впровадженні контенту AM ACADEMY та навчальної моделі. Технологічне ядро AM ONE також виходить на глобальний ринок. Навесні 2025 року малайзійський партнер, мережа з 30 клінік, зацікавився трансформацією за моделлю AM Ecosystem.

Візуалізація нового продукту Face Bot

Крім цього, AM Ecosystem відкрита до ліцензування, стратегічного партнерства й франшизи в інших регіонах, зокрема Південно-Східній Азії, країнах MENA та Східній Європі. Всі міжнародні трансфери супроводжуються повним набором інструментів, а це – перевірена методологія, AI-модуль AMAI, освітня база, продуктові рішення (NRG BOX, BHRT, anti-burnout програми) та маркетингова підтримка запуску. У світі зростає запит на те, щоб жити довше і краще. Але не всі країни мають досвід, як це впроваджувати.

Саме в Україні сьогодні популяризується новий глобальний тренд – Age Management. Багато українців уже використовують і «сповідують» те, що завтра прийматимуть мільйони людей у всьому світі, Євген Шагов. засновник AM Ecosystem

Реклама дієтичних добавок. Продукт, що рекламується, не є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.