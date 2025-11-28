$16 млн у приватний пологовий медичний центр на півдні України: SPATIUM Group та «Лелека» оголосили про стратегічне партнерство

Інвестиційна платформа SPATIUM Group оголосила про укладання стратегічного партнерства із приватним пологовим будинком «Лелека» для створення Leleka by Odesa – приватного пологового медичного комплексу на півдні України, що поєднує медичні стандарти JCI (Joint Commission International – міжнародна некомерційна організація, яка акредитує медичні заклади за високими стандартами якості й безпеки пацієнтів) та сервіс п’ятизіркового готелю, кажуть у компанії.
Проєкт стане новим класом інвестиційної нерухомості, в якій об’єднано репутацію бренду «Лелека» та сервісний і операційний досвід SPATIUM Group. Розповідаємо деталі.
SPATIUM Group: інвестиційна платформа, що трансформує міста
SPATIUM Group визначає себе інвестиційною платформою, яка трансформує міста, поєднуючи інноваційні продукти в екосистему якісного життя та інфраструктуру вражень.
За роки повномасштабної війни SPATIUM Group збудувала та ввела в експлуатацію 12 об’єктів, серед яких житлові комплекси «Дачна», «Донського», «Маячна», культурно-торговельний кластер ITown, медичний дім SPATIUM та інші інфраструктурні проєкти.
Окремий акцент – ARChotel, який є п’ятизірковим артготелем. Це готель нового формату, де архітектура, мистецтво й сервіс зібрані в єдину концепцію.
Філософія компанії базується на підході, що інвестиційний девелопмент – це не про квадратні метри, а про здоров’я, сервіс, довголіття, досвід та спільноту.
Партнерство з «Лелекою» логічно продовжує створювану компанією вертикаль здоров’я від народження до довголіття, кажуть у SPATIUM Group:
пологи;
сімейна медицина;
чекап;
реабілітація;
естетична медицина;
довголіття.
«Лелека Одеса»: новий формат інвестиційних активів
«Лелека Одеса» стане приватним пологовим медичним центром на півдні країни – інноваційним об’єктом, що поєднує високотехнологічну медицину та сервіс п’ятизіркового готелю, наголошують у компанії.
Сервіс та простір включатимуть інфініті-басейн і зимовий сад; ресторан wellness-кухні з меню, адаптованим для майбутніх мам та їхніх сімей; номери для проживання родини; басейни для підготовки до пологів та для немовлят; окреме крило педіатрії та післяпологового відновлення.
Медична частина комплексу передбачає пологові зали та операційні, спроєктовані безпосередньо в укритті, а також блоки інтенсивної терапії. Вся робота будуватиметься за стандартами й протоколами «Лелеки», сертифікованими JCI, із сучасним обладнанням та алгоритмами, адаптованими до європейських норм безпеки.
Інвестиційна модель
Проєкт не має аналогів на українському ринку, кажуть компанії-партнери, що підсилює його ліквідність.
Загальний бюджет будівництва становить $16 млн, із яких 30% інвестує девелопер; темп реалізації – 18 місяців. Поріг входу стартує від 1,5 млн грн, а вартість юніта з ремонтом і медичним обладнанням – 100 000 грн за 1 кв. м (дані компанії).
Модель «підписки на будівництво»
Модель «підписки на будівництво» передбачає, що інвестор сплачує лише за фактично виконані роботи, без подорожчання, що мінімізує ризики, забезпечує прозорість і дозволяє контролювати темпи реалізації проєкту.
Дохід формуватиметься з кількох напрямів – від пологів та акушерства до операційної діяльності, діагностики, реабілітації, естетичної медицини, а також готельних і рекреаційних сервісів.
У SPATIUM акцентують: модель будується не на спекулятивному зростанні вартості, а на стабільному медичному попиті.
Чому саме «Лелека»?
«Лелека» – один із найвпізнаваніших медичних брендів в Україні, за два десятиліття тут прийняли понад 12 000 пологів (дані компанії).
Клініка має міжнародну акредитацію JCI, працює за стандартизованими клінічними протоколами та операційними алгоритмами й користується високою довірою пацієнтів.
SPATIUM планує масштабувати цю модель на південь України, де раніше, за словами представника компанії, не було приватного пологового такого рівня.
Керівна компанія ArtMedium: єдина медична вертикаль
Leleka by Odesa керуватиме компанія ArtMedium, яка понад 15 років реалізує низку медичних проєктів – від багатопрофільних і сімейних клінік до реабілітаційних центрів, медичного дому SPATIUM, health-бутику в ARChotel, геріатричного кластера у Чорноморці та центру гемодіалізу на Приморській.
ArtMedium забезпечує єдині клінічні стандарти, операційний менеджмент, цифровий контроль якості та аналітику, що гарантує стабільність усієї вертикалі. Для бізнесу це означає прогнозований грошовий потік, а для інвестора – стійкість моделі.
ArtMedium працює за власною методологією оцінки та формування «кількості здоров’я», яку було запатентовано у 2008 році (дані компанії). Вона включає цифровий контроль якості, операційний менеджмент і медичну аналітику.
Локація: ITown – інноваційний простір у центрі Одеси
Leleka by Odesa стане центральним об’єктом ITown – нового міського простору, що об’єднає архітектуру, медицину, гостинність, рекреацію та сучасну інфраструктуру.
Це середовище, яке підсилить інвестиційну цінність проєкту та зробить його ядром нової міської динаміки.
Leleka by Odesa
Під час війни інвестування в медичний девелопмент – це не лише про стійкість і довіру. Це про доступ до унікальної інвестиційної можливості в сегменті, де попит не зменшується ніколи: народжуваність, медицина, здоров’я. Саме такі активи формують стабільний грошовий потік навіть тоді, коли інші ринки стоять на паузі.
