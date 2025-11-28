$16 млн у приватний пологовий медичний центр на півдні України: SPATIUM Group та «Лелека» оголосили про стратегічне партнерство

Інвестиційна платформа SPATIUM Group оголосила про укладання стратегічного партнерства із приватним пологовим будинком «Лелека» для створення Leleka by Odesa – приватного пологового медичного комплексу на півдні України, що поєднує медичні стандарти JCI (Joint Commission International – міжнародна некомерційна організація, яка акредитує медичні заклади за високими стандартами якості й безпеки пацієнтів) та сервіс п’ятизіркового готелю, кажуть у компанії.

Проєкт стане новим класом інвестиційної нерухомості, в якій об’єднано репутацію бренду «Лелека» та сервісний і операційний досвід SPATIUM Group. Розповідаємо деталі.

SPATIUM Group: інвестиційна платформа, що трансформує міста

SPATIUM Group визначає себе інвестиційною платформою, яка трансформує міста, поєднуючи інноваційні продукти в екосистему якісного життя та інфраструктуру вражень.

За роки повномасштабної війни SPATIUM Group збудувала та ввела в експлуатацію 12 об’єктів, серед яких житлові комплекси «Дачна», «Донського», «Маячна», культурно-торговельний кластер ITown, медичний дім SPATIUM та інші інфраструктурні проєкти.

Олександр Селезньов, засновник компанії SPATIUM group, та Валерій Зукін, генеральний директор БМЦ «Лелека», лікар-генетик, к.м.н., лауреат державної премії України.

Окремий акцент – ARChotel, який є п’ятизірковим артготелем. Це готель нового формату, де архітектура, мистецтво й сервіс зібрані в єдину концепцію.

Філософія компанії базується на підході, що інвестиційний девелопмент – це не про квадратні метри, а про здоров’я, сервіс, довголіття, досвід та спільноту.

Партнерство з «Лелекою» логічно продовжує створювану компанією вертикаль здоров’я від народження до довголіття, кажуть у SPATIUM Group:

пологи; сімейна медицина; чекап; реабілітація; естетична медицина; довголіття.

«Лелека Одеса»: новий формат інвестиційних активів

«Лелека Одеса» стане приватним пологовим медичним центром на півдні країни – інноваційним об’єктом, що поєднує високотехнологічну медицину та сервіс п’ятизіркового готелю, наголошують у компанії.

Сервіс та простір включатимуть інфініті-басейн і зимовий сад; ресторан wellness-кухні з меню, адаптованим для майбутніх мам та їхніх сімей; номери для проживання родини; басейни для підготовки до пологів та для немовлят; окреме крило педіатрії та післяпологового відновлення.

Медична частина комплексу передбачає пологові зали та операційні, спроєктовані безпосередньо в укритті, а також блоки інтенсивної терапії. Вся робота будуватиметься за стандартами й протоколами «Лелеки», сертифікованими JCI, із сучасним обладнанням та алгоритмами, адаптованими до європейських норм безпеки.

Рендер Leleka by Odesa.

Інвестиційна модель

Проєкт не має аналогів на українському ринку, кажуть компанії-партнери, що підсилює його ліквідність.

Загальний бюджет будівництва становить $16 млн, із яких 30% інвестує девелопер; темп реалізації – 18 місяців. Поріг входу стартує від 1,5 млн грн, а вартість юніта з ремонтом і медичним обладнанням – 100 000 грн за 1 кв. м (дані компанії).

Модель «підписки на будівництво»

Модель «підписки на будівництво» передбачає, що інвестор сплачує лише за фактично виконані роботи, без подорожчання, що мінімізує ризики, забезпечує прозорість і дозволяє контролювати темпи реалізації проєкту.

Дохід формуватиметься з кількох напрямів – від пологів та акушерства до операційної діяльності, діагностики, реабілітації, естетичної медицини, а також готельних і рекреаційних сервісів.

У SPATIUM акцентують: модель будується не на спекулятивному зростанні вартості, а на стабільному медичному попиті.

Рендер Leleka by Odesa.

Чому саме «Лелека»?

«Лелека» – один із найвпізнаваніших медичних брендів в Україні, за два десятиліття тут прийняли понад 12 000 пологів (дані компанії).

Клініка має міжнародну акредитацію JCI, працює за стандартизованими клінічними протоколами та операційними алгоритмами й користується високою довірою пацієнтів.

SPATIUM планує масштабувати цю модель на південь України, де раніше, за словами представника компанії, не було приватного пологового такого рівня.

Керівна компанія ArtMedium: єдина медична вертикаль

Leleka by Odesa керуватиме компанія ArtMedium, яка понад 15 років реалізує низку медичних проєктів – від багатопрофільних і сімейних клінік до реабілітаційних центрів, медичного дому SPATIUM, health-бутику в ARChotel, геріатричного кластера у Чорноморці та центру гемодіалізу на Приморській.

ArtMedium забезпечує єдині клінічні стандарти, операційний менеджмент, цифровий контроль якості та аналітику, що гарантує стабільність усієї вертикалі. Для бізнесу це означає прогнозований грошовий потік, а для інвестора – стійкість моделі.

ArtMedium працює за власною методологією оцінки та формування «кількості здоров’я», яку було запатентовано у 2008 році (дані компанії). Вона включає цифровий контроль якості, операційний менеджмент і медичну аналітику.

Рендер Leleka by Odesa.

Локація: ITown – інноваційний простір у центрі Одеси

Leleka by Odesa стане центральним об’єктом ITown – нового міського простору, що об’єднає архітектуру, медицину, гостинність, рекреацію та сучасну інфраструктуру.

Це середовище, яке підсилить інвестиційну цінність проєкту та зробить його ядром нової міської динаміки.