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Программа лояльности по кредитному лимиту. АТБ и «Эпицентр» выпустили более 6 млн собственных платежных карт. Зачем это ритейлу и банкам?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

АТБ, Епіцентр, банки /коллаж Анастасия Савеленко

«Эпицентр» и «АТБ» выпускают собственные платежные карты в партнерстве с банками Фото коллаж Анастасия Савеленко

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Более пяти лет назад сеть супермаркетов АТБ начала выпускать собственные платежные карты в партнерстве с банками. В 2022-м похожий проект запустил и «Эпицентр». Партнерские карты выпускает и «Сильпо». Какие результаты и что это дает банкам и ритейлерам?

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