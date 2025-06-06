Более пяти лет назад сеть супермаркетов АТБ начала выпускать собственные платежные карты в партнерстве с банками. В 2022-м похожий проект запустил и «Эпицентр». Партнерские карты выпускает и «Сильпо». Какие результаты и что это дает банкам и ритейлерам?